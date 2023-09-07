"На Липской рестораны дешевле": сколько стоит пообедать в столовой Верховной Рады

Столовая в Верховной Раде. Фото: 24 канал

Украинцы постоянно интересовались, сколько платят чиновники, чтобы пообедать в столовой Верховной Рады, ведь без каких-либо документов туда путь закрыт. Поэтому наконец-то стало известно, какие цены и блюда в столовой парламента по сравнению с кафе и ресторанами рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Сколько стоят блюда в столовой Верховной Рады

Отмечается, что в столовой Верховной Рады есть филе хека за 120 грн за 100 г и семга по 224 грн за 100 г. Как гарнир к основным блюдам, здесь есть баклажаны-гриль за 60 грн 100 г и тушеные кабачки с помидорами за 92 грн за 150 г. Также доступны обычный рис за 32 грн за 150 г и картофельное пюре за 34 грн за 150 г.

Народный депутат Виктория Сюмар возмущена ценами на овощи в столовой Рады.

"Это цены из парламентской столовки. Баклажаны — 600 грн за кг (на рынке покупаю по 30 максимум). Перец — 1000 грн кг (на рынке 70 грн), кабачки — 600 грн. Просто тотальный "конец эпохи бедности", — отметила Сюмар.

Источник: facebook.com/vsiumar

В комментариях под сообщением пользователи соцсети отметили, что недавно все возмущались дешевыми ценами в столовой Верховной Рады. Сюмар подчеркнула, что раньше в столовой были дешевые блюда, однако сейчас "на Липской ресторане дешевле".

Блюдо из меню столовой Верховной Рады Фото: facebook.com/vsiumar

Цены в меню заведений возле Рады

Вблизи Верховной Рады находится кафе "Гарант", что на улице Липской, где часто можно встретить украинских политиков. Также там часто проходят праздники.

Меню "Гаранта" предлагает большее разнообразие блюд, чем столовая Рады. Например, пельмени со свининой стоят 155 грн за 200 г, а вареники с картофелем или капустой — 120 грн за порцию в 250 г. Отварные сосиски с горчицей обойдутся в 85 грн за порцию 75 г, а бутерброд с твердым сыром — за 70 грн.

Меню из кафе "Гарант". Фото: скриншот РБК-Украина

В районе расположения Верховной Рады есть еще кафе "Липа" на Вячеслава Липинского, где тоже есть "интересное меню".

"Например, картофельное пюре с митболами в томатном соусе — 230 грн за порцию. Тарелка окрошки — 165 грн, творожный суп — 150 грн, а батат фри с пармезаном — 200 грн. Порция пюре или молодой картошки — 100 грн с крем-сыром и шпинатом поесть — за 250 грн", — отмечает издание.

Меню из кафе "Липа". Фото: скриншот РБК-Украина

Сколько стоит обед в "Пузатой хате"

Также в кафе на Мечникова можно полакомиться тостом из авокадо за 265 грн или блинчиками с жульеном за 180 грн.

Относительно цен в "Пузатой хате" — картофель пюре по-домашнему за 40 грн за порцию, аналогичная цена и для запеченного картофеля, гречки и риса с овощами. Также рыбная паровая котлета — 60 грн, а "по-киевски" — 72 грн. Еще можно взять мусак за 130 грн или вареники за 54 грн. Порция борща в ресторане — 42 грн.

Меню из "Пузатой хаты". Фото: РБК-Украина

Меню из "Пузатой хаты". Фото: РБК-Украина

Напомним, что эксперты предупреждают об очередной волне подорожания продуктов, которая может произойти осенью. По прогнозам, вырастут цены в магазинах на пять ключевых продуктов из-за ряда факторов.