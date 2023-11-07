Рецепт піци для дітей до школи — відео рецепт

Міні-піца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такі міні-піци точно оцінять діти. Можна приготувати у вихідний день, щоб побалувати сім'ю. А ще такі піци дуже зручно давати дитині до школи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

молоко — 500 мл;

яйця — 1 шт.;

борошно — 800 г;

сіль — 0,5 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

дріжджі — 25 г (якщо сухі то 10 г);

олія — 50-70 мл.

Для начинки:

кетчуп — 2 ст.л.;

майонез — 1 ст.л.;

помідор — 2 шт;

ковбаса — 200 г;

м'ясо — 100 г;

печериці — 2 шт.;

сир — 200 г;

яйце для змащування тіста.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно додати цукор у дріжджі і перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім просіюємо борошно і додаємо молоко та дріжджі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер вимішуємо тісто, додаємо олію і ще борошна. Залишаємо тісто на одну годину.

Тісто для піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер вимішуємо тісто, воно виходить дуже ніжним.

Тісто для піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ділимо тісто на частини, формуємо кульки та накриваємо на 2-3 хвилини.

Соус для піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З кульок формуємо піци.

Додавання начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Викладаємо коржики з тіста і змащуємо соусом з кетчупу та майонезу. Далі викладаємо помідор та ковбасу.

Додавання начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також у піци можна додати печериці. Тісто змащуємо яйцем.

Міні піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху посипаємо тертим сиром. Запікаємо піцу при 180 градусах протягом 25-30 хвилин.

Готові міні піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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