Рецепт піци для дітей до школи — відео рецепт

Міні-піца замість бутербродів дитині до школи
Такі міні-піци точно оцінять діти. Можна приготувати у вихідний день, щоб побалувати сім'ю. А ще такі піци дуже зручно давати дитині до школи.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл;
- яйця — 1 шт.;
- борошно — 800 г;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- дріжджі — 25 г (якщо сухі то 10 г);
- олія — 50-70 мл.
Для начинки:
- кетчуп — 2 ст.л.;
- майонез — 1 ст.л.;
- помідор — 2 шт;
- ковбаса — 200 г;
- м'ясо — 100 г;
- печериці — 2 шт.;
- сир — 200 г;
- яйце для змащування тіста.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно додати цукор у дріжджі і перемішати.
Потім просіюємо борошно і додаємо молоко та дріжджі.
Тепер вимішуємо тісто, додаємо олію і ще борошна. Залишаємо тісто на одну годину.
Тепер вимішуємо тісто, воно виходить дуже ніжним.
Ділимо тісто на частини, формуємо кульки та накриваємо на 2-3 хвилини.
З кульок формуємо піци.
Викладаємо коржики з тіста і змащуємо соусом з кетчупу та майонезу. Далі викладаємо помідор та ковбасу.
Також у піци можна додати печериці. Тісто змащуємо яйцем.
Зверху посипаємо тертим сиром. Запікаємо піцу при 180 градусах протягом 25-30 хвилин.
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