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Міні-піца замість бутербродів дитині до школи

7 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт піци для дітей до школи — відео рецепт
Міні-піца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі міні-піци точно оцінять діти. Можна приготувати у вихідний день, щоб побалувати сім'ю. А ще такі піци дуже зручно давати дитині до школи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл;
  • яйця — 1 шт.;
  • борошно — 800 г;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • дріжджі — 25 г (якщо сухі то 10 г);
  • олія — 50-70 мл.

Для начинки:

  • кетчуп — 2 ст.л.;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • помідор — 2 шт;
  • ковбаса — 200 г;
  • м'ясо — 100 г;
  • печериці — 2 шт.;
  • сир — 200 г;
  • яйце для змащування тіста.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно додати цукор у дріжджі і перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім просіюємо борошно і додаємо молоко та дріжджі.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер вимішуємо тісто, додаємо олію і ще борошна. Залишаємо тісто на одну годину.

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Тісто для піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер вимішуємо тісто, воно виходить дуже ніжним.

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Тісто для піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ділимо тісто на частини, формуємо кульки та накриваємо на 2-3 хвилини.

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Соус для піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З кульок формуємо піци.

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Додавання начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Викладаємо коржики з тіста і змащуємо соусом з кетчупу та майонезу. Далі викладаємо помідор та ковбасу.

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Додавання начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також у піци можна додати печериці. Тісто змащуємо яйцем.

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Міні піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху посипаємо тертим сиром. Запікаємо піцу при 180 градусах протягом 25-30 хвилин.

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Готові міні піци. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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