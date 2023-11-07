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Мини-пицца вместо бутербродов ребенку в школу

7 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт пиццы для детей в школу — видео
Мини-пицца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие мини-пиццы точно оценят дети. Можно приготовить в выходной день, чтобы побаловать всю семью. А еще такие пиццы очень удобно давать ребенку в школу. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • молоко 500 мл;
  • яйца 1 шт;
  • мука 800 гр;
  • соль 0.5 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • дрожжи 25 гр. (если сухие то 10 гр);
  • растительное масло 50-70 мл.

Для начинки: 

  • кетчуп 2 ст.л;
  • майонез 1 ст.л;
  • помидор 2 шт;
  • колбаса 200 гр;
  • мясо 100 гр;
  • шампиньоны 2 шт;
  • сыр 200 гр;
  • яйцо для смазывания теста. 

Способ приготовления 

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно в дрожжи добавить сахар и перемешать. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем просеиваем муку и добавляем молоко и дрожжи. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь вымешиваем тесто, добавляем растительное масло и еще муки. Оставляем тесто на один час. 

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Тесто для пиццы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер вымешиваем тесто, оно получается очень нежное. 

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Тесто для пиццы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Делим тесто на части, формируем шарики и накрываем на 2-3 минуты. 

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Соус для пиццы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из шариков формируем формируем пиццы. 

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Добавление начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выкладываем лепешки из теста и смазываем соусом из кетчупа и майонеза. Далее выкладываем помидор и колбасу. 

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Добавление начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также в пиццу можно добавить шампиньоны. Тесто смазываем яйцом. 

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Мини пицца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху посыпаем тертым сыром.  Запекаем пиццу при 180 градусах на протяжении 25-30 минут. 

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Готовая мини пицца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про рецепт от которого не откажется ребенок — вкусный перекус в школу

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