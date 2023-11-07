Рецепт пиццы для детей в школу — видео

Мини-пицца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такие мини-пиццы точно оценят дети. Можно приготовить в выходной день, чтобы побаловать всю семью. А еще такие пиццы очень удобно давать ребенку в школу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

молоко 500 мл;

яйца 1 шт;

мука 800 гр;

соль 0.5 ч.л;

сахар 1 ч.л;

дрожжи 25 гр. (если сухие то 10 гр);

растительное масло 50-70 мл.

Для начинки:

кетчуп 2 ст.л;

майонез 1 ст.л;

помидор 2 шт;

колбаса 200 гр;

мясо 100 гр;

шампиньоны 2 шт;

сыр 200 гр;

яйцо для смазывания теста.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно в дрожжи добавить сахар и перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем просеиваем муку и добавляем молоко и дрожжи.

Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь вымешиваем тесто, добавляем растительное масло и еще муки. Оставляем тесто на один час.

Тесто для пиццы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер вымешиваем тесто, оно получается очень нежное.

Тесто для пиццы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Делим тесто на части, формируем шарики и накрываем на 2-3 минуты.

Соус для пиццы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из шариков формируем формируем пиццы.

Добавление начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выкладываем лепешки из теста и смазываем соусом из кетчупа и майонеза. Далее выкладываем помидор и колбасу.

Добавление начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также в пиццу можно добавить шампиньоны. Тесто смазываем яйцом.

Мини пицца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем пиццу при 180 градусах на протяжении 25-30 минут.

Готовая мини пицца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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