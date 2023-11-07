Рецепт пиццы для детей в школу — видео

Мини-пицца вместо бутербродов ребенку в школу
Такие мини-пиццы точно оценят дети. Можно приготовить в выходной день, чтобы побаловать всю семью. А еще такие пиццы очень удобно давать ребенку в школу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- молоко 500 мл;
- яйца 1 шт;
- мука 800 гр;
- соль 0.5 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- дрожжи 25 гр. (если сухие то 10 гр);
- растительное масло 50-70 мл.
Для начинки:
- кетчуп 2 ст.л;
- майонез 1 ст.л;
- помидор 2 шт;
- колбаса 200 гр;
- мясо 100 гр;
- шампиньоны 2 шт;
- сыр 200 гр;
- яйцо для смазывания теста.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто. Для этого нужно в дрожжи добавить сахар и перемешать.
Затем просеиваем муку и добавляем молоко и дрожжи.
Теперь вымешиваем тесто, добавляем растительное масло и еще муки. Оставляем тесто на один час.
Тепер вымешиваем тесто, оно получается очень нежное.
Делим тесто на части, формируем шарики и накрываем на 2-3 минуты.
Из шариков формируем формируем пиццы.
Выкладываем лепешки из теста и смазываем соусом из кетчупа и майонеза. Далее выкладываем помидор и колбасу.
Также в пиццу можно добавить шампиньоны. Тесто смазываем яйцом.
Сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем пиццу при 180 градусах на протяжении 25-30 минут.
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