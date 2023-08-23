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М'ясні кульки з грибною начинкою: гідний рецепт

23 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з м'ясом та грибами — відео рецепт
М'ясні кульки з грибною начинкою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва така смачна, що підійде навіть до святкового столу. М'ясні кульки чимось нагадують жульєн з грибами, але виглядає навіть апетитніше. Спробуйте приготувати цю смакоту. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться: 

  • 2 курячих філе;
  • 1 цибуля;
  • 300 гр грибів;
  • 100-150 гр твердого сиру;
  • олія для обсмажування;
  • 20 гр вершкового масла;
  • 1 ст.л майонезу для змащування;
  • сіль, мелений перець і сушений часник до смаку. 

Випікати при температурі 180* 35-40 хв.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити цибулю з грибами, дрібно нарізати і обсмажити. Солити на початку не потрібно, це зробимо пізніше. 

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім потрібно нарізати куряче філе. Шматочки повинні вийти тоненькі, як на відбивні. 

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Смажені гриби та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Коли з грибів та цибулі випарувалася зайва волога додаємо сіль, перець та сушений часник. 

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Маринування курчого філе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі потрібно відбити куряче філе. Викладаємо філе на тарілку, трохи солимо, додаємо перець та залишаємо ненадовго для маринування. 

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Формування кульок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім потрібно натерти сир. 

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Смажені гриби та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Починаємо формувати наші кульки. Для цього потрібно взяти невелику чашку, яка допоможе сформувати кульку.

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Кулька з курячого філе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Туди кладемо філе, потім додаємо гриби та трохи сиру, частиною курячого філе закриваємо кульку. 

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Кульки с сиром.  Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Кульки викладаємо на деко. На кожну кульку трохи додаємо майонезу, а зверху кладемо сир. 

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Готові кульки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Випікати при температурі 180* 35-40 хв.

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