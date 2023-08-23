Смачна страва з м'ясом та грибами — відео рецепт

М'ясні кульки з грибною начинкою. Фото: Freepik

Ця страва така смачна, що підійде навіть до святкового столу. М'ясні кульки чимось нагадують жульєн з грибами, але виглядає навіть апетитніше. Спробуйте приготувати цю смакоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 курячих філе;

1 цибуля;

300 гр грибів;

100-150 гр твердого сиру;

олія для обсмажування;

20 гр вершкового масла;

1 ст.л майонезу для змащування;

сіль, мелений перець і сушений часник до смаку.

Випікати при температурі 180* 35-40 хв.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити цибулю з грибами, дрібно нарізати і обсмажити. Солити на початку не потрібно, це зробимо пізніше.

Нарізані гриби. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім потрібно нарізати куряче філе. Шматочки повинні вийти тоненькі, як на відбивні.

Смажені гриби та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Коли з грибів та цибулі випарувалася зайва волога додаємо сіль, перець та сушений часник.

Маринування курчого філе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі потрібно відбити куряче філе. Викладаємо філе на тарілку, трохи солимо, додаємо перець та залишаємо ненадовго для маринування.

Формування кульок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім потрібно натерти сир.

Смажені гриби та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Починаємо формувати наші кульки. Для цього потрібно взяти невелику чашку, яка допоможе сформувати кульку.

Кулька з курячого філе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Туди кладемо філе, потім додаємо гриби та трохи сиру, частиною курячого філе закриваємо кульку.

Кульки с сиром. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Кульки викладаємо на деко. На кожну кульку трохи додаємо майонезу, а зверху кладемо сир.

Готові кульки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Випікати при температурі 180* 35-40 хв.

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет. Щоб приготувати соковиті котлети, потрібно знати всього три секрети: вибрати якісний фарш, додати в нього сало та цибулю і не пересмажити їх.