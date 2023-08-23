Смачна страва з м'ясом та грибами — відео рецепт

М'ясні кульки з грибною начинкою: гідний рецепт
Ця страва така смачна, що підійде навіть до святкового столу. М'ясні кульки чимось нагадують жульєн з грибами, але виглядає навіть апетитніше. Спробуйте приготувати цю смакоту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- 2 курячих філе;
- 1 цибуля;
- 300 гр грибів;
- 100-150 гр твердого сиру;
- олія для обсмажування;
- 20 гр вершкового масла;
- 1 ст.л майонезу для змащування;
- сіль, мелений перець і сушений часник до смаку.
Випікати при температурі 180* 35-40 хв.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити цибулю з грибами, дрібно нарізати і обсмажити. Солити на початку не потрібно, це зробимо пізніше.
Потім потрібно нарізати куряче філе. Шматочки повинні вийти тоненькі, як на відбивні.
Коли з грибів та цибулі випарувалася зайва волога додаємо сіль, перець та сушений часник.
Далі потрібно відбити куряче філе. Викладаємо філе на тарілку, трохи солимо, додаємо перець та залишаємо ненадовго для маринування.
Потім потрібно натерти сир.
Починаємо формувати наші кульки. Для цього потрібно взяти невелику чашку, яка допоможе сформувати кульку.
Туди кладемо філе, потім додаємо гриби та трохи сиру, частиною курячого філе закриваємо кульку.
Кульки викладаємо на деко. На кожну кульку трохи додаємо майонезу, а зверху кладемо сир.
Випікати при температурі 180* 35-40 хв.
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