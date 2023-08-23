Вкусное блюдо с мясом и грибами — видео рецепт

Мясные шарики с грибной внутренностью. Фото: Freepik

Это блюдо такое вкусное, что подойдет даже к праздничному столу. Мясные шарики чем-то напоминают жульен с грибами, но выглядит даже более аппетитно. Попытайтесь приготовить эту вкуснятину.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

2 куриных филе;

1 лук;

300 гр грибов;

100-150 гр твердого творога;

масло для обжарки;

20 гр сливочного масла;

1 ст.л майонеза для смазки;

соль, молотый перец и сушеный чеснок по вкусу.

Выпекать при температуре 180*35-40 мин.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить лук с грибами, мелко порезать и обжарить. Солить в начале не нужно, это сделаем позже.

Нарезанные грибы. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем нужно нарезать куриное филе. Кусочки должны получиться тоненькие, как на отбивные.

Жареные грибы и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Когда из грибов и лука испарилась лишняя влага, добавляем соль, перец и сушеный чеснок.

Маринование куриного филе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далее нужно отбить куриное филе. Выкладываем мясо на тарелку, немного солим, добавляем перец и оставляем ненадолго для маринования.

Формирование шариков. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем нужно натереть сыр.

Жареные грибы и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Начинаем формировать наши шарики. Для этого нужно взять небольшую чашку, которая поможет сформировать шарик.

Шарик с куриным филе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Туда кладем филе, затем добавляем грибы и немного сыра, частью куриного филе закрываем шарик.

Шарики с сыром. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Шарики выкладываем на противень. На каждый шарик немного добавляем майонеза, а сверху кладем сыр.

Готовые шарики. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Выпекать при температуре 180*35-40 мин.

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