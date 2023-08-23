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Мясные шарики с грибной начинкой: достойный рецепт

23 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо с мясом и грибами — видео рецепт
Мясные шарики с грибной внутренностью. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо такое вкусное, что подойдет даже к праздничному столу. Мясные шарики чем-то напоминают жульен с грибами, но выглядит даже более аппетитно. Попытайтесь приготовить эту вкуснятину.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

  • 2 куриных филе;
  • 1 лук;
  • 300 гр грибов;
  • 100-150 гр твердого творога;
  • масло для обжарки;
  • 20 гр сливочного масла;
  • 1 ст.л майонеза для смазки;
  • соль, молотый перец и сушеный чеснок по вкусу.

Выпекать при температуре 180*35-40 мин.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить лук с грибами, мелко порезать и обжарить. Солить в начале не нужно, это сделаем позже.

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Нарезанные грибы. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем нужно нарезать куриное филе. Кусочки должны получиться тоненькие, как на отбивные.

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Жареные грибы и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Когда из грибов и лука испарилась лишняя влага, добавляем соль, перец и сушеный чеснок.

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Маринование куриного филе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далее нужно отбить куриное филе. Выкладываем мясо на тарелку, немного солим, добавляем перец и оставляем ненадолго для маринования.

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Формирование шариков. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем нужно натереть сыр.

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Жареные грибы и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Начинаем формировать наши шарики. Для этого нужно взять небольшую чашку, которая поможет сформировать шарик.

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Шарик с куриным филе. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Туда кладем филе, затем добавляем грибы и немного сыра, частью куриного филе закрываем шарик.

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Шарики с сыром. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Шарики выкладываем на противень. На каждый шарик немного добавляем майонеза, а сверху кладем сыр.

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Готовые шарики. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Выпекать при температуре 180*35-40 мин.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет. Чтобы приготовить сочные котлеты нужно знать всего три секрета: выбрать качественный фарш, добавить в него сало и лук и не пережарить их.

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