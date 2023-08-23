Вкусное блюдо с мясом и грибами — видео рецепт

Мясные шарики с грибной начинкой: достойный рецепт
Это блюдо такое вкусное, что подойдет даже к праздничному столу. Мясные шарики чем-то напоминают жульен с грибами, но выглядит даже более аппетитно. Попытайтесь приготовить эту вкуснятину.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.
Вам понадобится:
- 2 куриных филе;
- 1 лук;
- 300 гр грибов;
- 100-150 гр твердого творога;
- масло для обжарки;
- 20 гр сливочного масла;
- 1 ст.л майонеза для смазки;
- соль, молотый перец и сушеный чеснок по вкусу.
Выпекать при температуре 180*35-40 мин.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить лук с грибами, мелко порезать и обжарить. Солить в начале не нужно, это сделаем позже.
Затем нужно нарезать куриное филе. Кусочки должны получиться тоненькие, как на отбивные.
Когда из грибов и лука испарилась лишняя влага, добавляем соль, перец и сушеный чеснок.
Далее нужно отбить куриное филе. Выкладываем мясо на тарелку, немного солим, добавляем перец и оставляем ненадолго для маринования.
Затем нужно натереть сыр.
Начинаем формировать наши шарики. Для этого нужно взять небольшую чашку, которая поможет сформировать шарик.
Туда кладем филе, затем добавляем грибы и немного сыра, частью куриного филе закрываем шарик.
Шарики выкладываем на противень. На каждый шарик немного добавляем майонеза, а сверху кладем сыр.
Выпекать при температуре 180*35-40 мин.
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