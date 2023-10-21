Смачний рецепт свинини з буряками — відео

М'ясна страва з буряками. authenticukraine.com.ua

Це рецепт з Полтавщини, дуже смачна свинина з буряками. М'ясо виходить чудово підрум'янене, а буряк добре протушкований і карамелізований. Шпундра з буряками — це не сухий борщ.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

свинина (стегно або м'ясо на ребрі) 1 кг;

буряк 2 кг;

цибуля 0.5 кг;

часник 1 головка;

сливове повидло 200 г;

томатний сік 150-200 мл;

перець чорний;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати м'ясо та підсмажити його до рум'яної скоринки.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім беремо свіжі буряки, на один кілограм м'яса потрібно взяти 2 кілограми буряків.

Смажена свинина. Фото: YouTube @nashi.besahy

Буряки потрібно нарізати тонкими слайсами.

Нарізаний буряк. Фото: YouTube @nashi.besahy

До м'яса додаємо трохи смальцю, якщо у вас є. Також потрібно додати сіль та чорний перець.

Додавання буряка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі до м'яса додаємо буряк, все ретельно перемішати та продовжити смажити.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо цибулю та часник, все ретельно перемішати.

Додавання цибулі та часника. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер нам знадобиться сливовий джем, та додаємо його до м'яса. Це потрібно для того, щоб м'ясо трохи карамелізувати.

Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додаємо трохи томатного соку. Все ретельно перемішати.

Готова страва. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через 20-30 хвилин шпундра з буряками готова.

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