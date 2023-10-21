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М'ясна страва з буряками: шпундра з села Опішня

21 жовтня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт свинини з буряками — відео
М'ясна страва з буряками. authenticukraine.com.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт з Полтавщини, дуже смачна свинина з буряками.  М'ясо виходить чудово підрум'янене, а буряк добре протушкований і карамелізований. Шпундра з буряками — це не сухий борщ.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти. 

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Вам знадобиться: 

  • свинина (стегно або м'ясо на ребрі) 1 кг;
  • буряк 2 кг;
  • цибуля 0.5 кг;
  • часник 1 головка;
  • сливове повидло 200 г;
  • томатний сік 150-200 мл;
  • перець чорний;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати м'ясо та підсмажити його до рум'яної скоринки. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім беремо свіжі буряки, на один кілограм м'яса потрібно взяти 2 кілограми буряків. 

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Смажена свинина. Фото: YouTube @nashi.besahy

Буряки потрібно нарізати тонкими слайсами. 

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Нарізаний буряк. Фото: YouTube @nashi.besahy

До м'яса додаємо трохи смальцю, якщо у вас є. Також потрібно додати сіль та чорний перець. 

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Додавання буряка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі до м'яса додаємо буряк, все ретельно перемішати та продовжити смажити. 

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо цибулю та часник, все ретельно перемішати. 

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Додавання цибулі та часника. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер нам знадобиться сливовий джем, та додаємо його до м'яса. Це потрібно для того, щоб м'ясо трохи карамелізувати. 

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Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додаємо трохи томатного соку. Все ретельно перемішати. 

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Готова страва. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через 20-30 хвилин шпундра з буряками готова. 

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