Смачний рецепт свинини з буряками — відео

М'ясна страва з буряками: шпундра з села Опішня
Це рецепт з Полтавщини, дуже смачна свинина з буряками. М'ясо виходить чудово підрум'янене, а буряк добре протушкований і карамелізований. Шпундра з буряками — це не сухий борщ.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- свинина (стегно або м'ясо на ребрі) 1 кг;
- буряк 2 кг;
- цибуля 0.5 кг;
- часник 1 головка;
- сливове повидло 200 г;
- томатний сік 150-200 мл;
- перець чорний;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати м'ясо та підсмажити його до рум'яної скоринки.
Потім беремо свіжі буряки, на один кілограм м'яса потрібно взяти 2 кілограми буряків.
Буряки потрібно нарізати тонкими слайсами.
До м'яса додаємо трохи смальцю, якщо у вас є. Також потрібно додати сіль та чорний перець.
Далі до м'яса додаємо буряк, все ретельно перемішати та продовжити смажити.
Далі додаємо цибулю та часник, все ретельно перемішати.
Тепер нам знадобиться сливовий джем, та додаємо його до м'яса. Це потрібно для того, щоб м'ясо трохи карамелізувати.
Потім додаємо трохи томатного соку. Все ретельно перемішати.
Через 20-30 хвилин шпундра з буряками готова.
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