Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Мясное блюдо со свеклой: шпундра из села Опошня arrow

Мясное блюдо со свеклой: шпундра из села Опошня

21 октября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт свинины со свеклой — видео
Мясное блюдо со свеклой. authenticukraine.com.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт с Полтавщины, очень вкусная свинина со свеклой. Мясо получается прекрасно подрумяненное, а свекла хорошо протушенная и карамелизированная. Шпундра со свеклой — это не сухой борщ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свинина (бедро или мясо на ребре) 1 кг;
  • свекла 2 кг;
  • лук 0.5 кг;
  • чеснок 1 головка;
  • сливовое повидло 200 г;
  • томатный сок 150-200 мл;
  • перец черный;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо и поджарить его до румяной корочки.

null
Кусочки свинины. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем берем свежую свеклу, на один килограмм мяса нужно взять 2 килограмма свеклы.

null
Жареная свинина. Фото: YouTube @nashi.besahy

Свеклу нужно нарезать тонкими слайсами.

null
Нарезанная свекла. Фото: YouTube @nashi.besahy

К мясу добавляем чуть-чуть смальца, если у вас есть. Также нужно добавить соль и черный перец.

null
Добавление свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее к мясу добавляем свеклу, тщательно перемешать и продолжить жарить.

null
Лук и чеснок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем лук и чеснок, все тщательно перемешиваем.

null
Добавление лука и чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нам понадобится сливовый джем, его добавляем в мясо. Это нужно для того, чтобы мясо немного карамелизовать.

null
Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавляем немного томатного сока. Все тщательно перемешать.

null
Готовое блюдо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через 20-30 минут шпундра со свеклой готова.

Раньше мы писали о рецепте натуральной домашней колбасы для ребенка в школу. Она из натуральных ингредиентов наилучшего качества, а с виду не отличить от магазинной. Попробуйте, рецепт просто супер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме