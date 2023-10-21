Вкусный рецепт свинины со свеклой — видео

Мясное блюдо со свеклой. authenticukraine.com.ua

Это рецепт с Полтавщины, очень вкусная свинина со свеклой. Мясо получается прекрасно подрумяненное, а свекла хорошо протушенная и карамелизированная. Шпундра со свеклой — это не сухой борщ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

свинина (бедро или мясо на ребре) 1 кг;

свекла 2 кг;

лук 0.5 кг;

чеснок 1 головка;

сливовое повидло 200 г;

томатный сок 150-200 мл;

перец черный;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо и поджарить его до румяной корочки.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем берем свежую свеклу, на один килограмм мяса нужно взять 2 килограмма свеклы.

Жареная свинина. Фото: YouTube @nashi.besahy

Свеклу нужно нарезать тонкими слайсами.

Нарезанная свекла. Фото: YouTube @nashi.besahy

К мясу добавляем чуть-чуть смальца, если у вас есть. Также нужно добавить соль и черный перец.

Добавление свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее к мясу добавляем свеклу, тщательно перемешать и продолжить жарить.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем лук и чеснок, все тщательно перемешиваем.

Добавление лука и чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нам понадобится сливовый джем, его добавляем в мясо. Это нужно для того, чтобы мясо немного карамелизовать.

Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавляем немного томатного сока. Все тщательно перемешать.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через 20-30 минут шпундра со свеклой готова.

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