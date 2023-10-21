Вкусный рецепт свинины со свеклой — видео

Мясное блюдо со свеклой: шпундра из села Опошня
Это рецепт с Полтавщины, очень вкусная свинина со свеклой. Мясо получается прекрасно подрумяненное, а свекла хорошо протушенная и карамелизированная. Шпундра со свеклой — это не сухой борщ.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- свинина (бедро или мясо на ребре) 1 кг;
- свекла 2 кг;
- лук 0.5 кг;
- чеснок 1 головка;
- сливовое повидло 200 г;
- томатный сок 150-200 мл;
- перец черный;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать мясо и поджарить его до румяной корочки.
Затем берем свежую свеклу, на один килограмм мяса нужно взять 2 килограмма свеклы.
Свеклу нужно нарезать тонкими слайсами.
К мясу добавляем чуть-чуть смальца, если у вас есть. Также нужно добавить соль и черный перец.
Далее к мясу добавляем свеклу, тщательно перемешать и продолжить жарить.
Далее добавляем лук и чеснок, все тщательно перемешиваем.
Теперь нам понадобится сливовый джем, его добавляем в мясо. Это нужно для того, чтобы мясо немного карамелизовать.
Затем добавляем немного томатного сока. Все тщательно перемешать.
Через 20-30 минут шпундра со свеклой готова.
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