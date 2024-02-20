Дуже смачний, ніжний та м'який яблучний пиріг — відео та фото рецепт.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Представляємо вам неймовірно смачний рецепт яблучного пирога, який стане хітом вашого списку серед десертів. Цей пиріг не тільки м'який і ніжний, а й просякнутий ароматом свіжих яблук, який змусить вас закохатися з першого погляду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

кефір 150 г;

дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. з гіркою (4 г);

борошно 300 г;

вершкове масло 30 г;

олія 1 ст.л.;

яйце 1 шт.;

цукор 40 г (тісто виходить не дуже солодким);

ванільний цукор 10 г;

сіль 1/3 ч.л.

Для начинки:

яблуко 400 г;

цукор;

кориці.

Для штрейзеля:

вершкове масло 40 г;

цукор 40 г (можна більше, якщо хочете, щоб пиріг вийшов солодшим);

борошно 80 г.

Для змащування:

жовток 1 шт.;

молоко 1 ч.л.

Спосіб приготування

Підігріти кефір до теплого стану. Додати дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості, перемішати. Залишити у теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Дріжджі та кефір. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли дріжджі почали пінитися, додати цукор, ванільний цукор, сіль, яйце, олію. Поступово додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто.

Яйця та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати м'яке вершкове масло. Вимісити тісто протягом 10 хвилин. Тісто округлити, покласти в миску, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для штрейзеля змішати борошно, цукор та вершкове масло. Дрібно нарізати яблука, додати цукор та корицю. Протушкувати до м'якості. Дати охолонути до кімнатної температури.

Нарізане яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на вісім рівних частин. Кожну частину заокруглити. Накрити кульки харчовою плівкою або рушником, щоб вони не підсихали.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Одну кульку розкотити в круглий коржик, посипати одну половину коржика штрейзелем, накрити другою половиною коржика, посипати штрейлезем.

Тісто та яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти яблука по краях і згорнути від краю до центру з обох боків (як показано у відео). Так сформувати сім трикутних пиріжків.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З останньої кульки сформувати круглий пиріжок. Це буде центр пирога. Діаметр форми 24 см. Змастити форму олією. По центру покласти круглий пиріжок, довкола нього викласти решту.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити форму харчової плівкою і поставити у тепле місце на 20-30 хвилин. Змастити пиріг жовтком із молоком. Посипати штрейзелем. Випікати близько 25 хвилин за температури 180°С.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий пиріг накрити чистим рушником і дати йому охолонути.

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — всього 100 калорій на 100 г.

Ще ми писали про неймовірний низькокалорійний десерт із сиру та йогурту за 10 хвилин.