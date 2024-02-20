Дуже смачний, ніжний та м'який яблучний пиріг — відео та фото рецепт.

М'який як пух яблучний пиріг — суперрецепт
Представляємо вам неймовірно смачний рецепт яблучного пирога, який стане хітом вашого списку серед десертів. Цей пиріг не тільки м'який і ніжний, а й просякнутий ароматом свіжих яблук, який змусить вас закохатися з першого погляду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кефір 150 г;
- дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. з гіркою (4 г);
- борошно 300 г;
- вершкове масло 30 г;
- олія 1 ст.л.;
- яйце 1 шт.;
- цукор 40 г (тісто виходить не дуже солодким);
- ванільний цукор 10 г;
- сіль 1/3 ч.л.
Для начинки:
- яблуко 400 г;
- цукор;
- кориці.
Для штрейзеля:
- вершкове масло 40 г;
- цукор 40 г (можна більше, якщо хочете, щоб пиріг вийшов солодшим);
- борошно 80 г.
Для змащування:
- жовток 1 шт.;
- молоко 1 ч.л.
Спосіб приготування
Підігріти кефір до теплого стану. Додати дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості, перемішати. Залишити у теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
Коли дріжджі почали пінитися, додати цукор, ванільний цукор, сіль, яйце, олію. Поступово додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто.
Додати м'яке вершкове масло. Вимісити тісто протягом 10 хвилин. Тісто округлити, покласти в миску, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину.
Для штрейзеля змішати борошно, цукор та вершкове масло. Дрібно нарізати яблука, додати цукор та корицю. Протушкувати до м'якості. Дати охолонути до кімнатної температури.
Розділити тісто на вісім рівних частин. Кожну частину заокруглити. Накрити кульки харчовою плівкою або рушником, щоб вони не підсихали.
Одну кульку розкотити в круглий коржик, посипати одну половину коржика штрейзелем, накрити другою половиною коржика, посипати штрейлезем.
Викласти яблука по краях і згорнути від краю до центру з обох боків (як показано у відео). Так сформувати сім трикутних пиріжків.
З останньої кульки сформувати круглий пиріжок. Це буде центр пирога. Діаметр форми 24 см. Змастити форму олією. По центру покласти круглий пиріжок, довкола нього викласти решту.
Накрити форму харчової плівкою і поставити у тепле місце на 20-30 хвилин. Змастити пиріг жовтком із молоком. Посипати штрейзелем. Випікати близько 25 хвилин за температури 180°С.
Готовий пиріг накрити чистим рушником і дати йому охолонути.
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