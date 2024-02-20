Очень вкусный, нежный и мягкий яблочный пирог — видео и фото рецепт

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Представляем вам невероятно вкусный рецепт яблочного пирога, который точно станет хитом вашего списка среди десертов. Этот пирог не только мягкий и нежный, но и пропитан ароматом свежих яблок, который заставит вас влюбиться с первого взгляда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

кефир 150 г;

дрожжи сухие быстродействующие 1 ч.л. с горкой (4 г);

мука 300 г;

сливочное масло 30 г;

растительное масло 1 ст.л.;

яйцо 1 шт.;

сахар 40 г (тесто получается не очень сладким);

ванильный сахар 10 г;

соль 1/3 ч.л.

Для начинки:

яблоко 400 г;

сахар;

корица.

Для штрейзеля:

сливочное масло 40 г;

сахар 40 г (можно больше, если хотите, чтобы пирог получился более сладким);

мука 80 г.

Для смазывания:

желток 1 шт.;

молоко 1 ч.л.

Способ приготовления

Подогреть кефир до теплого состояния. Добавить дрожжи, немного сахара и муки из общего количества, перемешать. Оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались.

Дрожжи и кефир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда дрожжи начали пениться, добавить сахар, ванильный сахар, соль, яйцо, растительное масло. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто.

Яйца и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мягкое сливочное масло. Вымесить тесто в течение 10 минут. Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для штрейзеля смешать муку, сахар и сливочное масло. Мелко нарезать яблоки, добавить сахар и корицу. Протушить до мягкости. Дать остыть до комнатной температуры.

Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на восемь равных частей. Каждую часть округлить. Накрыть шарики пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не подсыхали.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Один шарик раскатать в круглую лепешку, посыпать одну половину лепешки штрейзелем, накрыть второй половиной лепешки, посыпать штрейлезем.

Тесто и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить яблоки по краям и свернуть от края к центру с обеих сторон (как показано в видео). Так сформировать семь треугольных пирожков.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из последнего шарика сформировать круглый пирожок. Это будет центр пирога. Диаметр формы 24 см. Смазать форму растительным маслом. По центру положить круглый пирожок, вокруг него выложить остальные.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в теплое место на 20-30 минут. Смазать пирог желтком с молоком. Посыпать штрейзелем. Выпекать около 25 минут при температуре 180 °С.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый пирог накрыть чистым полотенцем и дать ему остыть.

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