Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Медовик за 30 хвилин — простий рецепт без розкочування коржів arrow

Медовик за 30 хвилин — простий рецепт без розкочування коржів

28 жовтня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Для цього медовику не потрібні коржі — відео рецепт
Торт Медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний, ніжний, м'який медовик з ароматними коржами без розкочування та сметанним кремом. Простий та дуже швидкий рецепт, приготування якого займе у вас 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 80 г меду;
  • 100 г цукру;
  • 100 г вершкового масла;
  • 3 яйця;
  • 1 ч. л. соди (без гірки);
  • 1 щіпка солі;
  • 180-200 г борошна.

Для крему:

  • 400 г сметани жирністю 20%;
  • 1 ст. цукрової пудри.

Спосіб приготування

Спершу потрібно розтопити мед на маленькому вогні, додати соду.

null
Додавання меду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постійно помішуючи, проварити на маленькому вогні 1-2 хвилини до карамельного відтінку.

null
Зміна кольору меду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До цієї суміші додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтане.

null
Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйця збивати на максимальній швидкості міксера 5 хвилин, поступово додаючи весь цукор.

null
Збиті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остиглу суміш меду та масла додати до яєць і просіяти частинами борошно.

null
Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розділити на 2 частини, викласти тісто на лист, розрівняти по всій площі лопаткою.

null
Викладання тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 160 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа (може зайняти трохи більше або менше часу, залежно від товщини коржа).

null
Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрізати краї готових коржів, кожен корж розрізати на 2,3 чи 4 частини.

null
Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сметану змішати із цукровою пудрою.

null
Корж та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрізки коржів подрібнити блендером або кавомолкою.

null
Приготування медовика. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Охолоджені коржі промазати сметанним кремом, верх і боки торта обсипати крихтою. Дати просочитися 3-4 години.

null
Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт торту Наполеон без випічки за 20 хвилин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:00 Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті

Актуальне по темі