Для цього медовику не потрібні коржі — відео рецепт

Торт Медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смачний, ніжний, м'який медовик з ароматними коржами без розкочування та сметанним кремом. Простий та дуже швидкий рецепт, приготування якого займе у вас 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

80 г меду;

100 г цукру;

100 г вершкового масла;

3 яйця;

1 ч. л. соди (без гірки);

1 щіпка солі;

180-200 г борошна.

Для крему:

400 г сметани жирністю 20%;

1 ст. цукрової пудри.

Спосіб приготування

Спершу потрібно розтопити мед на маленькому вогні, додати соду.

Додавання меду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постійно помішуючи, проварити на маленькому вогні 1-2 хвилини до карамельного відтінку.

Зміна кольору меду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До цієї суміші додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтане.

Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйця збивати на максимальній швидкості міксера 5 хвилин, поступово додаючи весь цукор.

Збиті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остиглу суміш меду та масла додати до яєць і просіяти частинами борошно.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розділити на 2 частини, викласти тісто на лист, розрівняти по всій площі лопаткою.

Викладання тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 160 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа (може зайняти трохи більше або менше часу, залежно від товщини коржа).

Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрізати краї готових коржів, кожен корж розрізати на 2,3 чи 4 частини.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сметану змішати із цукровою пудрою.

Корж та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрізки коржів подрібнити блендером або кавомолкою.

Приготування медовика. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Охолоджені коржі промазати сметанним кремом, верх і боки торта обсипати крихтою. Дати просочитися 3-4 години.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт торту Наполеон без випічки за 20 хвилин.