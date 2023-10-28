Для цього медовику не потрібні коржі — відео рецепт

Медовик за 30 хвилин — простий рецепт без розкочування коржів
Смачний, ніжний, м'який медовик з ароматними коржами без розкочування та сметанним кремом. Простий та дуже швидкий рецепт, приготування якого займе у вас 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 80 г меду;
- 100 г цукру;
- 100 г вершкового масла;
- 3 яйця;
- 1 ч. л. соди (без гірки);
- 1 щіпка солі;
- 180-200 г борошна.
Для крему:
- 400 г сметани жирністю 20%;
- 1 ст. цукрової пудри.
Спосіб приготування
Спершу потрібно розтопити мед на маленькому вогні, додати соду.
Постійно помішуючи, проварити на маленькому вогні 1-2 хвилини до карамельного відтінку.
До цієї суміші додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтане.
Яйця збивати на максимальній швидкості міксера 5 хвилин, поступово додаючи весь цукор.
Остиглу суміш меду та масла додати до яєць і просіяти частинами борошно.
Тісто розділити на 2 частини, викласти тісто на лист, розрівняти по всій площі лопаткою.
Випікати при температурі 160 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа (може зайняти трохи більше або менше часу, залежно від товщини коржа).
Обрізати краї готових коржів, кожен корж розрізати на 2,3 чи 4 частини.
Сметану змішати із цукровою пудрою.
Обрізки коржів подрібнити блендером або кавомолкою.
Охолоджені коржі промазати сметанним кремом, верх і боки торта обсипати крихтою. Дати просочитися 3-4 години.
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