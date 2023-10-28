Для этого медовика не нужны коржи — видео рецепт

Торт Медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусный, нежный, мягкий медовик с ароматными коржами без раскатки и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт, приготовление которого займет у вас 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

80 г меда;

100 г сахара;

100 г сливочного масла;

3 яйца;

1 ч.л. соды (без горки);

1 щепотка соли;

180-200 г муки.

Для крема:

400 г сметаны жирностью 20%;

1 ст.л. сахарной пудры.

Способ приготовления

Сначала нужно растопить мед на маленьком огне, добавить соду.

Добавление меда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка.

Изминение цвета меда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К этой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.

Добавление сливочного масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйца взбивать на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар.

Взбитые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшую смесь меда и масла добавить к яйцам и просеять частями муку.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 2 части, выложить тесто на противень, разровнять по всей площади лопаткой.

Выкладывание теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 160 градусов 6-8 минут до готовности коржа (может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа).

Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрезать края у готовых коржей, каждый корж разрезать на 2,3 или 4 части.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сметану смешать с сахарной пудрой.

Корж и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.

Приготовление медовика. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие коржи промазать сметанным кремом, верх и бока торта обсыпать крошкой. Дать пропитаться 3-4 часа.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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