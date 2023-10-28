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Медовик за 30 минут — простой рецепт без раскатки коржей

28 октября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Для этого медовика не нужны коржи — видео рецепт
Торт Медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный, нежный, мягкий медовик с ароматными коржами без раскатки и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт, приготовление которого займет у вас 30 минут. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 80 г меда;
  • 100 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1 ч.л. соды (без горки);
  • 1 щепотка соли;
  • 180-200 г муки.

Для крема:

  • 400 г сметаны жирностью 20%;
  • 1 ст.л. сахарной пудры.

Способ приготовления 

Сначала нужно растопить мед на маленьком огне, добавить соду.

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Добавление меда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка. 

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Изминение цвета меда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К этой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.

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Добавление сливочного масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйца взбивать на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. 

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Взбитые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшую смесь меда и масла добавить к яйцам и просеять частями муку. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 2 части, выложить тесто на противень, разровнять по всей площади лопаткой.

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Выкладывание теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 160 градусов 6-8 минут до готовности коржа (может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа).

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Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрезать края у готовых коржей, каждый корж разрезать на 2,3 или 4 части. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сметану смешать с сахарной пудрой. 

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Корж и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.

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Приготовление медовика. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие коржи промазать сметанным кремом, верх и бока торта обсыпать крошкой. Дать пропитаться 3-4 часа. 

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт торта Наполеон без выпечки за 20 минут. 

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