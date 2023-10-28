Для этого медовика не нужны коржи — видео рецепт

Медовик за 30 минут — простой рецепт без раскатки коржей
Вкусный, нежный, мягкий медовик с ароматными коржами без раскатки и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт, приготовление которого займет у вас 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 80 г меда;
- 100 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1 ч.л. соды (без горки);
- 1 щепотка соли;
- 180-200 г муки.
Для крема:
- 400 г сметаны жирностью 20%;
- 1 ст.л. сахарной пудры.
Способ приготовления
Сначала нужно растопить мед на маленьком огне, добавить соду.
Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка.
К этой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбивать на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар.
Остывшую смесь меда и масла добавить к яйцам и просеять частями муку.
Тесто разделить на 2 части, выложить тесто на противень, разровнять по всей площади лопаткой.
Выпекать при температуре 160 градусов 6-8 минут до готовности коржа (может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа).
Обрезать края у готовых коржей, каждый корж разрезать на 2,3 или 4 части.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом, верх и бока торта обсыпать крошкой. Дать пропитаться 3-4 часа.
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