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McDonald’s створили свій тетріс у вигляді нагетса

29 травня 2023 09:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
McDonald’s створили свій тетріс у вигляді нагетса
Заклад швидкого харчування McDonald’s. Фото: gsminfo.com.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Китаї задля реклами McDonald’s випустив давню гру тетріс. Він має вигляд великого курячого нагетса з екраном. Створення гри присвячено річниці появи "Чікен Макнаггетс" та Міжнародному дню захисту дітей.

Відео з нагетс-тетрісом опублікував відвідувач McDonald’s.

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Тетріс у вигляді м'яса

У комплекті крім нагетс-тетрісу йдуть ще наліпки та чохол. Також показується повний огляд девайсу, включаючи знімний акумулятор, решітку динаміка та вимикач живлення. Ігровий пристрій приблизно в чотири рази більший, ніж реальний м'ясний нагетс. Покупці зазначають, що якість екрану та звуку залишають бажати кращого. 

Гра повністю збігається з оригіналом за функціоналом. Однак ігрове поле менше, ніж в його попередника — всього 13×9 замість стандартного 20×10. 

До 27 червня у Китаї буде доступно 400 тисяч нагетс-тетрісів, а ще 100 тисяч отримають користувачі програми для доставки їжі. Вартість гри — 4.24 долара США. 

тетріс
Нагетс-тетріс від McDonald’s. Фото: McDonald’s

Нагадаємо, що McDonald's закриє всі свої офіси в США на кілька днів. Оскільки компанія готується повідомити співробітників про масові звільнення. Не виключено, що компанія швидкого харчування повідомлятиме працівників про їхній статус роботи віртуально. 

Напередодні найромантичнішого дня року, 14 лютого, чимало знаменитостей підготували сюрприз для своїх шанувальників. Серед них і зіркова парочка, американські реп-виконавці Cardi B та Offset, які презентували спеціальне меню у McDonald's.

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