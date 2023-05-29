McDonald's создали свой тетрис в виде нагетса

Заведение быстрого питания McDonald's. Фото: gsminfo.com.ua

В Китае ради рекламы McDonald's выпустил давнюю игру тетрис. Он выглядит большим куриным нагетсом с экраном. Создание игры посвящено годовщине появления "Чикен Макнаггетс" и Международному дню защиты детей.

Видео с нагетс-тетрисом опубликовал посетитель McDonald's.

Читайте также:

Тетрис в виде мяса

В комплекте помимо нагетс-тетриса идут еще наклейки и чехол. Также показывается полный обзор девайса, включая съемный аккумулятор, решетку динамика и выключатель питания. Игровое устройство примерно в четыре раза больше реального мясного нагетса. Покупатели отмечают, что качество экрана и звука оставляют лучшего.

Игра полностью совпадает с оригиналом по функционалу. Однако игровое поле меньше чем у его предшественника — всего 13×9 вместо стандартного 20×10.

До 27 июня в Китае будет доступно 400 тысяч нагетс-тетрисов, а еще 100 тысяч получат пользователи программы для доставки еды. Стоимость игры — 4.24 доллара США.

Нагетс-тетрис от McDonald's. Фото: McDonald's

Напомним, что McDonald's закроет все свои офисы в США на несколько дней. Поскольку компания готовится сообщить сотрудникам о массовых увольнениях. Не исключено, что компания быстрого питания будет сообщать работникам об их статусе работы виртуально.

В канун самого романтического дня года, 14 февраля, многие знаменитости подготовили сюрприз для своих поклонников. Среди них и звездная парочка, американские рэп-исполнители Cardi B и Offset, презентовавшие специальное меню в McDonald's.