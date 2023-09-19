Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Мариновані помідорки чері на зиму від української господині arrow

Мариновані помідорки чері на зиму від української господині

19 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні помідори на зиму — відео рецепт
Мариновані помідори чері. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Встигніть приготувати такі помідори, тому що сезон консервації майже добігає кінця. Взимку такі помідори гарно доповнять будь-яку страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

Читайте також:

На три однолітрові банки вам знадобиться: 

  • приблизно 2 кг 200 грам помідорів;
  • 20 грамм цибулі;
  • 2, 3 листочки вишні;
  • листок смородини;
  • гілочка петрушки;
  • лавровий листок;
  • 3 горошини духмяного перцю;
  • 12, 15 горошин чорного перцю.

Для маринаду:

  • 1,5 л води;
  • 2 столові ложки солі (50 грамм);
  • 4 столові ложки цукру (120-130 грамм );
  • 100 мл оцту 9%.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти тверді помідори чері. На дно банки вкладаємо зелень. 

null
Помідори в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі вкладаємо помідори. Перед цим потрібно їх трохи надрізати біля плодоніжки. Великі помідори потрібно проколоти зубочисткою. 

null
Помідори в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Також до помідорів додаємо кільця цибулі. 

null
Складові для маринада. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Для приготування маринаду на півтори літра води додаємо 2 столові ложки солі, 4 повні столові ложки цукру. 

null
Приготування маринада. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Як тільки вода закипить додаємо 100 мл 9% оцту. Маринад доводимо до закипання та охолоджуємо до кімнатної температури. 

null
Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Помідори в банках заливаємо охолодженим маринадом. 

null
Помідори в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Потім помідори в банках потрібно простерилізувати протягом 5-7 хвилин. 

Закатуємо банки та накриваємо ковдрою, залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашених яблук на зиму. Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз