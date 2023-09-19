Смачні помідори на зиму — відео рецепт

Мариновані помідорки чері на зиму від української господині
Встигніть приготувати такі помідори, тому що сезон консервації майже добігає кінця. Взимку такі помідори гарно доповнять будь-яку страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
На три однолітрові банки вам знадобиться:
- приблизно 2 кг 200 грам помідорів;
- 20 грамм цибулі;
- 2, 3 листочки вишні;
- листок смородини;
- гілочка петрушки;
- лавровий листок;
- 3 горошини духмяного перцю;
- 12, 15 горошин чорного перцю.
Для маринаду:
- 1,5 л води;
- 2 столові ложки солі (50 грамм);
- 4 столові ложки цукру (120-130 грамм );
- 100 мл оцту 9%.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти тверді помідори чері. На дно банки вкладаємо зелень.
Далі вкладаємо помідори. Перед цим потрібно їх трохи надрізати біля плодоніжки. Великі помідори потрібно проколоти зубочисткою.
Також до помідорів додаємо кільця цибулі.
Для приготування маринаду на півтори літра води додаємо 2 столові ложки солі, 4 повні столові ложки цукру.
Як тільки вода закипить додаємо 100 мл 9% оцту. Маринад доводимо до закипання та охолоджуємо до кімнатної температури.
Помідори в банках заливаємо охолодженим маринадом.
Потім помідори в банках потрібно простерилізувати протягом 5-7 хвилин.
Закатуємо банки та накриваємо ковдрою, залишаємо до повного охолодження.
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