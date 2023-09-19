Смачні помідори на зиму — відео рецепт

Мариновані помідори чері. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Встигніть приготувати такі помідори, тому що сезон консервації майже добігає кінця. Взимку такі помідори гарно доповнять будь-яку страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

Читайте також:

На три однолітрові банки вам знадобиться:

приблизно 2 кг 200 грам помідорів;

20 грамм цибулі;

2, 3 листочки вишні;

листок смородини;

гілочка петрушки;

лавровий листок;

3 горошини духмяного перцю;

12, 15 горошин чорного перцю.

Для маринаду:

1,5 л води;

2 столові ложки солі (50 грамм);

4 столові ложки цукру (120-130 грамм );

100 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти тверді помідори чері. На дно банки вкладаємо зелень.

Помідори в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі вкладаємо помідори. Перед цим потрібно їх трохи надрізати біля плодоніжки. Великі помідори потрібно проколоти зубочисткою.

Помідори в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Також до помідорів додаємо кільця цибулі.

Складові для маринада. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Для приготування маринаду на півтори літра води додаємо 2 столові ложки солі, 4 повні столові ложки цукру.

Приготування маринада. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Як тільки вода закипить додаємо 100 мл 9% оцту. Маринад доводимо до закипання та охолоджуємо до кімнатної температури.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Помідори в банках заливаємо охолодженим маринадом.

Помідори в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Потім помідори в банках потрібно простерилізувати протягом 5-7 хвилин.

Закатуємо банки та накриваємо ковдрою, залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашених яблук на зиму. Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.