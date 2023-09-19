Вкусные помидоры на зиму — видео рецепт

Маринованные помидорки черри на зиму от украинской хозяйки
Успейте приготовить такие помидоры, потому что сезон консервации почти подходит к концу. Зимой такие помидоры хорошо дополнят любое блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
На три однолитровых банка вам понадобится:
- примерно 2 кг 200 г помидоров;
- 20 грамм лука;
- 2, 3 листика вишни;
- лист смородины;
- веточка петрушки;
- лавровый лист;
- 3 горошины душистого перца;
- 12, 15 горошин черного перца.
Для маринада:
- 1,5 л воды;
- 2 столовых ложки соли (50 грамм);
- 4 столовые ложки сахара (120-130 грамм);
- 100 мл уксуса 9%.
Способ приготовления
Сначала нужно взять твердые помидоры черри. На дно банки укладываем зелень.
Далее укладываем помидоры. Перед этим нужно их немного надрезать у плодоножки. Большие помидоры нужно проколоть зубочисткой.
Также в помидоры добавляем кольца лука.
Для приготовления маринада на полтора литра воды добавляем 2 столовых ложки соли, 4 полных столовых ложки сахара.
Как только вода закипит, добавляем 100 мл 9% уксуса. Маринад доводим до закипания и охлаждаем до комнатной температуры.
Помидоры в банках заливаем охлажденным маринадом.
Затем помидоры в банках следует простерилизовать в течение 5-7 минут.
Закатываем банки и накрываем одеялом, оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.