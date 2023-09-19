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Маринованные помидорки черри на зиму от украинской хозяйки

19 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные помидоры на зиму — видео рецепт
Маринованные помидоры черри. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Успейте приготовить такие помидоры, потому что сезон консервации почти подходит к концу. Зимой такие помидоры хорошо дополнят любое блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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На три однолитровых банка вам понадобится:

  • примерно 2 кг 200 г помидоров;
  • 20 грамм лука;
  • 2, 3 листика вишни;
  • лист смородины;
  • веточка петрушки;
  • лавровый лист;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 12, 15 горошин черного перца.

Для маринада:

  • 1,5 л воды;
  • 2 столовых ложки соли (50 грамм);
  • 4 столовые ложки сахара (120-130 грамм);
  • 100 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Сначала нужно взять твердые помидоры черри. На дно банки укладываем зелень.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далее укладываем помидоры. Перед этим нужно их немного надрезать у плодоножки. Большие помидоры нужно проколоть зубочисткой.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Также в помидоры добавляем кольца лука.

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Составляющие для маринада. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Для приготовления маринада на полтора литра воды добавляем 2 столовых ложки соли, 4 полных столовых ложки сахара.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Как только вода закипит, добавляем 100 мл 9% уксуса. Маринад доводим до закипания и охлаждаем до комнатной температуры.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Помидоры в банках заливаем охлажденным маринадом.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Затем помидоры в банках следует простерилизовать в течение 5-7 минут.

Закатываем банки и накрываем одеялом, оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.

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