Помідори з смачним маринадом — відео рецепт

Мариновані помідори на зиму від сільської господині
Мариновані помідори за цим рецептом готуються дуже просто. Сільська господиня запевняє, що завдяки маринаду вони виходять ідеальними за смаком. Перевірений рецепт консервованих томатів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться (на 1л банку):
- помідори;
- перець духмяний 3 шт.;
- перець горошком 8-10 шт.;
- часник 3 зубчика;
- лавровий лист 1-2 шт.
Маринад на 1 літр води:
- сіль 1 ст.л. або 30 г;
- цукор 4 ст.л. або 80-100 г;
- оцет 4 ст.л. або 50 мл.
Спосіб приготування
Спочатку на дно банки вкладаємо розрізаний часник, зонтики кропу, духмяний перець, кілька листів петрушки та лавровий лист. Якщо вам не подобається петрушка в консервації, її можна не класти.
Далі в банки кладемо помідори. Кожен помідор потрібно проколоти ножем, це потрібно для того, щоб вони не потріскали.
Тепер заливаємо помідори окропом та накриваємо кришками.
Помідори повинні постояти 20-30 хвилин.
З банок зливаємо воду. З цієї води ми будемо готувати маринад, проте її потрібно буде трохи додати, оскільки якась рідина залишилась в банках з помідорами.
У воду додаємо 5 столових ложок солі та 20 столових ложок цукру.
Маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, потім додаємо 20 столових ложок оцту.
Маринад наливаємо в банки з помідорами та закатуємо.
За цим рецептом стерилізувати додатково не потрібно.
Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами на зиму.