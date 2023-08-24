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Мариновані помідори на зиму від сільської господині

24 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Помідори з смачним маринадом — відео рецепт
Мариновані помідори. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані помідори за цим рецептом готуються дуже просто. Сільська господиня запевняє, що завдяки маринаду вони виходять ідеальними за смаком. Перевірений рецепт консервованих томатів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться (на 1л банку):

  • помідори;
  • перець духмяний 3 шт.;
  • перець горошком  8-10 шт.;
  • часник 3 зубчика;
  • лавровий лист 1-2 шт.

Маринад на 1 літр води:

  • сіль 1 ст.л. або 30 г;
  • цукор 4 ст.л. або 80-100 г;
  • оцет 4 ст.л. або 50 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку на дно банки вкладаємо розрізаний часник, зонтики кропу, духмяний перець, кілька листів петрушки та лавровий лист. Якщо вам не подобається петрушка в консервації, її можна не класти. 

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Інгрідієнти для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Далі в банки кладемо помідори. Кожен помідор потрібно проколоти ножем, це потрібно для того, щоб вони не потріскали. 

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Спеції в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер заливаємо помідори окропом та накриваємо кришками. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Помідори повинні постояти 20-30 хвилин. 

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Вода з помідорів. Фото: YouTube @hospodynya

З банок зливаємо воду. З цієї води ми будемо готувати маринад, проте її потрібно буде трохи додати, оскільки якась рідина залишилась в банках з помідорами. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @hospodynya

У воду додаємо 5 столових ложок солі та 20 столових ложок цукру.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, потім додаємо 20 столових ложок оцту.

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Маринад в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад наливаємо в банки з помідорами та закатуємо.

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Готові помідори. Фото: YouTube @hospodynya

За цим рецептом стерилізувати додатково не потрібно.  

Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами на зиму. 

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