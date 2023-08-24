Помидоры с вкусным маринадом — видео рецепт

Маринованные помидоры на зиму от сельской хозяйки
Маринованные помидоры по этому рецепту готовятся очень просто. Сельская хозяйка уверяет, что благодаря маринаду они получаются идеальными по вкусу. Провереный рецепт консервированных томатов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится (на 1л банка):
- помидоры;
- перец душистый 3 шт.;
- перец горошком 8-10 шт.;
- чеснок 3 зубчика;
- лавровый лист 1-2шт.
Маринад на 1 литр воды:
- соль 1 ст.л. или 30 г;
- сахар 4 ст.л. или 80-100 г;
- уксус 4 ст.л. или 50 мл.
Способ приготовления
Сначала на дно банки укладываем разрезанный чеснок, зонтики укропа, душистый перец, несколько листьев петрушки и лавровый лист. Если вам не нравится петрушка в консервации, ее можно не класть.
Дальше в банки кладем помидоры. Каждый помидор нужно проколоть ножом, это нужно для того, чтобы они не потрескались.
Теперь заливаем помидоры кипятком и накрываем крышками.
Помидоры должны постоять 20-30 минут.
Из банок сливаем воду. Из этой воды мы будем готовить маринад, однако ее нужно будет немного добавить, поскольку какое-то количество жидкости осталось в банках с помидорами.
В воду добавляем 5 столовых ложек соли и 20 столовых ложек сахара.
Маринад ставим на огонь и доводим до кипения, затем добавляем 20 столовых ложек уксуса.
Маринад наливаем в банки с помидорами и закатываем.
По этому рецепту стерилизовать дополнительно банки не нужно.
Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами на зиму.