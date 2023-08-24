Помидоры с вкусным маринадом — видео рецепт

Маринованные помидоры. Фото: Freepik

Маринованные помидоры по этому рецепту готовятся очень просто. Сельская хозяйка уверяет, что благодаря маринаду они получаются идеальными по вкусу. Провереный рецепт консервированных томатов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится (на 1л банка):

помидоры;

перец душистый 3 шт.;

перец горошком 8-10 шт.;

чеснок 3 зубчика;

лавровый лист 1-2шт.

Маринад на 1 литр воды:

соль 1 ст.л. или 30 г;

сахар 4 ст.л. или 80-100 г;

уксус 4 ст.л. или 50 мл.

Способ приготовления

Сначала на дно банки укладываем разрезанный чеснок, зонтики укропа, душистый перец, несколько листьев петрушки и лавровый лист. Если вам не нравится петрушка в консервации, ее можно не класть.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше в банки кладем помидоры. Каждый помидор нужно проколоть ножом, это нужно для того, чтобы они не потрескались.

Специи в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь заливаем помидоры кипятком и накрываем крышками.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Помидоры должны постоять 20-30 минут.

Вода из помидоров. Фото: YouTube @hospodynya

Из банок сливаем воду. Из этой воды мы будем готовить маринад, однако ее нужно будет немного добавить, поскольку какое-то количество жидкости осталось в банках с помидорами.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @hospodynya

В воду добавляем 5 столовых ложек соли и 20 столовых ложек сахара.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад ставим на огонь и доводим до кипения, затем добавляем 20 столовых ложек уксуса.

Маринад в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад наливаем в банки с помидорами и закатываем.

Готовые помидоры. Фото: YouTube @hospodynya

По этому рецепту стерилизовать дополнительно банки не нужно.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами на зиму.