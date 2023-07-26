Бюджетна та смачна закуска з помідорів до м'яса — відео рецепт

Шашлики та кебаб. Фото: Freepik

Рецепт цієї закуски з помідорів до шашлику виходить неперевершеним. Готується швидко, так смачно до м'яса, що однієї порції мало.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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"Сьогодні ділюся з вами смачною закускою з помідорів і цибулі до м'яса. Це дуже смачно. Коли гості уже на порозі, ви зможете їх здивувати цими ароматними помідорами. Готується швидко", — повідомила авторка рецепта.

Вам знадобиться:

помідор — 6 шт;

цибуля — 6 шт;

часник — 6 зубків;

сіль — 1 чайна ложка;

- Цукор - 1 столова ложка

базилік сушений — 1 чайна ложка;

оцет яблучний — 2 столові ложки;

олія — 6 столових ложок;

зелень кропу, петрушки.

Закуска з помідорів. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати помідори кільцями.

Свіжі помідори. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Потім потрібно порізати цибулю. Якщо у вас 6 помідорів, то і цибулин вам знадобиться також 6 штук, середнього розміру. Товщина цибулі повинна бути така сама, як і помідори.

Молода цибуля. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі необхідно приготувати маринад. Для цього потрібно нарізати зелень кропу та петрушки, намагайтеся різати дуже дрібно, так буде смачніше.

Кріп та петрушка. Фото: YouTube Куховаримо Разом

До зелені необхідно додати часник. Його краще пропустити через прес або натерти на тертці.

Часник та зелень. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі до зелені з часником необхідно додати цукор, сіль, гострий перець та сушений базилік. Якщо ви маєте свіжий базилік, краще додати свіжий.

Оцет та зелень. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі до суміші потрібно додати дві столові ложки яблучного оцту.

Перший шар помідорів та зелень. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Після того, як ви ретельно перемішали зелень та оцет, додайте шість столових ложок рослинної олії.

Шар цибулі та заправки. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі необхідно взяти ємність в якій буде зручно все перемішати. Викладаємо помідори, на них викладаємо заправку. Потім викладаємо цибулю й так само робимо шар зі заправки. Так будемо повторювати поки помідори та цибуля не закінчаться.

Таку закуску можна швидко приготувати перед самою подачею або ж з вечора. Якщо помідори постоять всю ніч у холодильнику то вони будуть ще смачніше.

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