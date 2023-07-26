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Мариновані помідори до шашлику за лічені хвилини, дуже смачно

26 липня 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та смачна закуска з помідорів до м'яса — відео рецепт
Шашлики та кебаб. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цієї закуски з помідорів до шашлику виходить неперевершеним. Готується швидко, так смачно до м'яса, що однієї порції мало.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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"Сьогодні ділюся з вами смачною закускою з помідорів і цибулі до м'яса. Це дуже смачно. Коли гості уже на порозі, ви зможете їх здивувати цими ароматними помідорами. Готується швидко", — повідомила авторка рецепта. 

Вам знадобиться: 

  • помідор — 6 шт;
  • цибуля — 6 шт;
  • часник — 6 зубків;
  • сіль — 1 чайна ложка;
  • - Цукор - 1 столова ложка
  • базилік сушений — 1 чайна ложка;
  • оцет яблучний — 2 столові ложки;
  • олія — 6 столових ложок;
  • зелень кропу, петрушки.
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Закуска з помідорів. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати помідори кільцями. 

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Свіжі помідори. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Потім потрібно порізати цибулю. Якщо у вас 6 помідорів, то і цибулин вам знадобиться також 6 штук, середнього розміру. Товщина цибулі повинна бути така сама, як і помідори.

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Молода цибуля. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі необхідно приготувати маринад. Для цього потрібно нарізати зелень кропу та петрушки, намагайтеся різати дуже дрібно, так буде смачніше. 

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Кріп та петрушка. Фото: YouTube Куховаримо Разом

До зелені необхідно додати часник. Його краще пропустити через прес або натерти на тертці. 

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Часник та зелень. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі до зелені з часником необхідно додати цукор, сіль, гострий перець та сушений базилік. Якщо ви маєте свіжий базилік, краще додати свіжий. 

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Оцет та зелень. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі до суміші потрібно додати дві столові ложки яблучного оцту. 

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Перший шар помідорів та зелень. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Після того, як ви ретельно перемішали зелень та оцет, додайте шість столових ложок рослинної олії. 

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Шар цибулі та заправки. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі необхідно взяти ємність в якій буде зручно все перемішати. Викладаємо помідори, на них викладаємо заправку. Потім викладаємо цибулю й так само робимо шар зі заправки. Так будемо повторювати поки помідори та цибуля не закінчаться. 

Таку закуску можна швидко приготувати перед самою подачею або ж з вечора. Якщо помідори постоять всю ніч у холодильнику то вони будуть ще смачніше. 

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