Бюджетна та смачна закуска з помідорів до м'яса — відео рецепт

Мариновані помідори до шашлику за лічені хвилини, дуже смачно
Рецепт цієї закуски з помідорів до шашлику виходить неперевершеним. Готується швидко, так смачно до м'яса, що однієї порції мало.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
"Сьогодні ділюся з вами смачною закускою з помідорів і цибулі до м'яса. Це дуже смачно. Коли гості уже на порозі, ви зможете їх здивувати цими ароматними помідорами. Готується швидко", — повідомила авторка рецепта.
Вам знадобиться:
- помідор — 6 шт;
- цибуля — 6 шт;
- часник — 6 зубків;
- сіль — 1 чайна ложка;
- - Цукор - 1 столова ложка
- базилік сушений — 1 чайна ложка;
- оцет яблучний — 2 столові ложки;
- олія — 6 столових ложок;
- зелень кропу, петрушки.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати помідори кільцями.
Потім потрібно порізати цибулю. Якщо у вас 6 помідорів, то і цибулин вам знадобиться також 6 штук, середнього розміру. Товщина цибулі повинна бути така сама, як і помідори.
Далі необхідно приготувати маринад. Для цього потрібно нарізати зелень кропу та петрушки, намагайтеся різати дуже дрібно, так буде смачніше.
До зелені необхідно додати часник. Його краще пропустити через прес або натерти на тертці.
Далі до зелені з часником необхідно додати цукор, сіль, гострий перець та сушений базилік. Якщо ви маєте свіжий базилік, краще додати свіжий.
Далі до суміші потрібно додати дві столові ложки яблучного оцту.
Після того, як ви ретельно перемішали зелень та оцет, додайте шість столових ложок рослинної олії.
Далі необхідно взяти ємність в якій буде зручно все перемішати. Викладаємо помідори, на них викладаємо заправку. Потім викладаємо цибулю й так само робимо шар зі заправки. Так будемо повторювати поки помідори та цибуля не закінчаться.
Таку закуску можна швидко приготувати перед самою подачею або ж з вечора. Якщо помідори постоять всю ніч у холодильнику то вони будуть ще смачніше.
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