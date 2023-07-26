Бюджетная и вкусная закуска из помидоров к мясу — видео рецепт

Шашлыки и кебаб. Фото: Freepik

Рецепт этой закуски из помидоров к шашлыку получается непревзойденным. Готовится быстро, так вкусно к мясу, что одной порции мало.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

Читайте также:

"Сегодня делюсь с вами вкусной закуской из помидоров и лука к мясу. Это очень вкусно. Когда гости уже на пороге, вы сможете их удивить этими ароматными помидорами. Готовится быстро", — сообщила автор рецепта.

Вам понадобится:

помидор — 6 шт;

лук — 6 шт;

чеснок — 6 зубков;

соль — 1 чайная ложка;

сахар – 1 столовая ложка

базилик сушеный – 1 чайная ложка;

уксус яблочный — 2 столовые ложки;

масло — 6 столовых ложек;

зелень укропа, петрушки.

Закуска с помидорами. Фото: YouTube Поварим Итого

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать помидоры колечками.

Свежие помидоры. Фото: YouTube Поварим Итого

Затем нужно порезать лук. Если у вас 6 помидоров, то и луковиц вам понадобится также 6 штук среднего размера. Толщина лука должна быть такой же, как и помидоры.

Молодой лук. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее нужно приготовить маринад. Для этого нужно нарезать зелень укропа и петрушки, старайтесь резать очень мелко, так будет вкуснее.

Укроп и петрушка. Фото: YouTube Поварим Итого

К зелени нужно добавить чеснок. Его лучше пропустить через пресс или натереть на терке.

Чеснок и зелень. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее к зелени с чесноком необходимо добавить сахар, соль, перец и сушеный базилик. Если у вас есть свежий базилик, лучше добавить свежий.

Уксус и зелень. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее к смеси нужно добавить две столовых ложки яблочного уксуса.

Первый слой помидоров и зелени. Фото: YouTube Поварим Итого

После того как вы тщательно перемешали зелень и уксус, добавьте шесть столовых ложек растительного масла.

Слой лука и заправки. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее необходимо взять емкость, в которой будет удобно все перемешать. Выкладываем помидоры, на них выкладываем заправку. Затем выкладываем лук и так же делаем слой из заправки. Так будем повторять, пока помидоры и лук не закончатся.

Такую закуску можно быстро приготовить перед самой подачей или с вечера. Если помидоры постоят всю ночь в холодильнике, то они будут еще вкуснее.

Раньше мы писали о рецепте котлеты из кабачков, от которых не оторваться. Выходит очень бюджетно и вкусно.