Бюджетная и вкусная закуска из помидоров к мясу — видео рецепт

Маринованные помидоры к шашлыку в считанные минуты, очень вкусно
Рецепт этой закуски из помидоров к шашлыку получается непревзойденным. Готовится быстро, так вкусно к мясу, что одной порции мало.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.
"Сегодня делюсь с вами вкусной закуской из помидоров и лука к мясу. Это очень вкусно. Когда гости уже на пороге, вы сможете их удивить этими ароматными помидорами. Готовится быстро", — сообщила автор рецепта.
Вам понадобится:
- помидор — 6 шт;
- лук — 6 шт;
- чеснок — 6 зубков;
- соль — 1 чайная ложка;
- сахар – 1 столовая ложка
- базилик сушеный – 1 чайная ложка;
- уксус яблочный — 2 столовые ложки;
- масло — 6 столовых ложек;
- зелень укропа, петрушки.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать помидоры колечками.
Затем нужно порезать лук. Если у вас 6 помидоров, то и луковиц вам понадобится также 6 штук среднего размера. Толщина лука должна быть такой же, как и помидоры.
Далее нужно приготовить маринад. Для этого нужно нарезать зелень укропа и петрушки, старайтесь резать очень мелко, так будет вкуснее.
К зелени нужно добавить чеснок. Его лучше пропустить через пресс или натереть на терке.
Далее к зелени с чесноком необходимо добавить сахар, соль, перец и сушеный базилик. Если у вас есть свежий базилик, лучше добавить свежий.
Далее к смеси нужно добавить две столовых ложки яблочного уксуса.
После того как вы тщательно перемешали зелень и уксус, добавьте шесть столовых ложек растительного масла.
Далее необходимо взять емкость, в которой будет удобно все перемешать. Выкладываем помидоры, на них выкладываем заправку. Затем выкладываем лук и так же делаем слой из заправки. Так будем повторять, пока помидоры и лук не закончатся.
Такую закуску можно быстро приготовить перед самой подачей или с вечера. Если помидоры постоят всю ночь в холодильнике, то они будут еще вкуснее.
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