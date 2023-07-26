Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Маринованные помидоры к шашлыку в считанные минуты, очень вкусно arrow

Маринованные помидоры к шашлыку в считанные минуты, очень вкусно

26 июля 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетная и вкусная закуска из помидоров к мясу — видео рецепт
Шашлыки и кебаб. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этой закуски из помидоров к шашлыку получается непревзойденным. Готовится быстро, так вкусно к мясу, что одной порции мало.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

Читайте также:

"Сегодня делюсь с вами вкусной закуской из помидоров и лука к мясу. Это очень вкусно. Когда гости уже на пороге, вы сможете их удивить этими ароматными помидорами. Готовится быстро",  сообщила автор рецепта.

Вам понадобится:

  • помидор — 6 шт;
  • лук — 6 шт;
  • чеснок — 6 зубков;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • сахар – 1 столовая ложка
  • базилик сушеный – 1 чайная ложка;
  • уксус яблочный — 2 столовые ложки;
  • масло — 6 столовых ложек;
  • зелень укропа, петрушки.
null
Закуска с помидорами. Фото: YouTube Поварим Итого

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать помидоры колечками.

null
Свежие помидоры. Фото: YouTube Поварим Итого

Затем нужно порезать лук. Если у вас 6 помидоров, то и луковиц вам понадобится также 6 штук среднего размера. Толщина лука должна быть такой же, как и помидоры.

null
Молодой лук. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее нужно приготовить маринад. Для этого нужно нарезать зелень укропа и петрушки, старайтесь резать очень мелко, так будет вкуснее.

null
Укроп и петрушка. Фото: YouTube Поварим Итого

К зелени нужно добавить чеснок. Его лучше пропустить через пресс или натереть на терке.

null
Чеснок и зелень. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее к зелени с чесноком необходимо добавить сахар, соль, перец и сушеный базилик. Если у вас есть свежий базилик, лучше добавить свежий.

null
Уксус и зелень. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее к смеси нужно добавить две столовых ложки яблочного уксуса.

null
Первый слой помидоров и зелени. Фото: YouTube Поварим Итого

После того как вы тщательно перемешали зелень и уксус, добавьте шесть столовых ложек растительного масла.

null
Слой лука и заправки. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее необходимо взять емкость, в которой будет удобно все перемешать. Выкладываем помидоры, на них выкладываем заправку. Затем выкладываем лук и так же делаем слой из заправки. Так будем повторять, пока помидоры и лук не закончатся.

Такую закуску можно быстро приготовить перед самой подачей или с вечера. Если помидоры постоят всю ночь в холодильнике, то они будут еще вкуснее.

Раньше мы писали о рецепте котлеты из кабачков, от которых не оторваться. Выходит очень бюджетно и вкусно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз