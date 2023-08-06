Смачні овочі на зиму в одній банці — відео рецепт

Мариновані овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цього разу ви дізнаєтеся рецепт неймовірно смачної заготівлі з кабачків, перцю та огірків. Все дуже просто, але страва виходить — пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінний додаток на кожен стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 7 банок по 0,5 л):

огірки — 1кг;

кабачки — 1 кг;

перець — 2 шт.;

зелень;

часник — 1 головка;

гіркий перець;

цибуля — 1 шт.

Для маринаду на 1 л води:

оцет — 250 мл;

цукор — 200 г;

гірчиця французька — 150 г;

гірчиця медова — 1 ст. л.;

сіль — 1 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Огірки потрібно нарізати зручними шматочками, можна це зробити фігурним ножем.

Свіжі овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати цибулю та часник, кілька шматочків гострого перцю.

Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки додаємо зелень, цибулю.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наповнювати банки потрібно таким чином, щоб овочі гарно розподілилися.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі готуємо маринад, додаємо оцет, цукор, сіль, гірчицю та гірчицю в зернах.

Овочі в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарячим маринадом заливаємо банки. Потім потрібно стерилізувати всі банки.

Ложка гірчиці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилізуємо протягом 10 хвилин, якщо у вас маленькі банки.

Маринад для овочей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Якщо банки більші, їх потрібно буде довго стерилізувати.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.

Готові мариновані овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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