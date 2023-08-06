Смачні овочі на зиму в одній банці — відео рецепт

Мариновані овочі "по-французьки" за рецептом мами
Цього разу ви дізнаєтеся рецепт неймовірно смачної заготівлі з кабачків, перцю та огірків. Все дуже просто, але страва виходить — пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінний додаток на кожен стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (з розрахунком на 7 банок по 0,5 л):
- огірки — 1кг;
- кабачки — 1 кг;
- перець — 2 шт.;
- зелень;
- часник — 1 головка;
- гіркий перець;
- цибуля — 1 шт.
Для маринаду на 1 л води:
- оцет — 250 мл;
- цукор — 200 г;
- гірчиця французька — 150 г;
- гірчиця медова — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою.
Спосіб приготування
Огірки потрібно нарізати зручними шматочками, можна це зробити фігурним ножем.
Далі потрібно нарізати цибулю та часник, кілька шматочків гострого перцю.
На дно банки додаємо зелень, цибулю.
Наповнювати банки потрібно таким чином, щоб овочі гарно розподілилися.
Далі готуємо маринад, додаємо оцет, цукор, сіль, гірчицю та гірчицю в зернах.
Гарячим маринадом заливаємо банки. Потім потрібно стерилізувати всі банки.
Стерилізуємо протягом 10 хвилин, якщо у вас маленькі банки.
Якщо банки більші, їх потрібно буде довго стерилізувати.
Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
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