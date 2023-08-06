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Мариновані овочі "по-французьки" за рецептом мами

6 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні овочі на зиму в одній банці — відео рецепт
Мариновані овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цього разу ви дізнаєтеся рецепт неймовірно смачної заготівлі з кабачків, перцю та огірків. Все дуже просто, але страва виходить — пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінний додаток на кожен стіл. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 7 банок по 0,5 л):

  • огірки — 1кг;
  • кабачки — 1 кг;
  • перець — 2 шт.;
  • зелень;
  • часник — 1 головка;
  • гіркий перець;
  • цибуля — 1 шт.

Для маринаду на 1 л води:

  • оцет — 250 мл;
  • цукор — 200 г;
  • гірчиця французька — 150 г;
  • гірчиця медова — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою. 

Спосіб приготування

Огірки потрібно нарізати зручними шматочками, можна це зробити фігурним ножем. 

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Свіжі овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати цибулю та часник, кілька шматочків гострого перцю. 

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Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки додаємо зелень, цибулю. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наповнювати банки потрібно таким чином, щоб овочі гарно розподілилися. 

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі готуємо маринад, додаємо оцет, цукор, сіль, гірчицю та гірчицю в зернах. 

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Овочі в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарячим маринадом заливаємо банки. Потім потрібно стерилізувати всі банки. 

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Ложка гірчиці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилізуємо протягом 10 хвилин, якщо у вас маленькі банки.

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Маринад для овочей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Якщо банки більші, їх потрібно буде довго стерилізувати. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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Готові мариновані овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт від закарпатської господині "Президентськіих помідорів". Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл. 

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