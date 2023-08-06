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Маринованные овощи "по-французски" по рецепту мамы

6 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные овощи на зиму в одной банке — видео рецепт
Маринованные овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

На этот раз вы узнаете рецепт невероятно вкусной заготовки из кабачков, перца и огурцов. Все очень просто, но блюдо получается — пальчики оближешь, все потребуют добавки. Отличное приложение на каждый стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (с расчетом на 7 банок по 0,5 л):

  • огурцы — 1 кг;
  • кабачки — 1 кг;
  • перец — 2 шт.;
  • зелень;
  • чеснок — 1 головка;
  • горький перец;
  • лук — 1 шт.

Для маринада на 1 л воды:

  • уксус — 250 мл;
  • сахар — 200 г;
  • горчица французская — 150 г;
  • горчица медовая — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л. с горкой.

Способ приготовления

Огурцы нужно нарезать удобными кусочками, можно сделать фигурным ножом.

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Свежие овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать лук и чеснок, несколько кусочков острого перца.

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Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки добавляем зелень, лук.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наполнять банки нужно таким образом, чтобы овощи хорошо распределились.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем готовим маринад, добавляем уксус, сахар, соль, горчицу и горчицу в зернах.

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Овощи в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Горячим маринадом заливаем банки. Затем нужно стерилизовать все банки.

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Ложка горчицы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилизуем в течение 10 минут, если у вас маленькие банки.

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Маринад для овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Если банки больше, их нужно будет долго стерилизовать.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

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Готовые маринованные овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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