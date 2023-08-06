Вкусные овощи на зиму в одной банке — видео рецепт

Маринованные овощи "по-французски" по рецепту мамы
На этот раз вы узнаете рецепт невероятно вкусной заготовки из кабачков, перца и огурцов. Все очень просто, но блюдо получается — пальчики оближешь, все потребуют добавки. Отличное приложение на каждый стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (с расчетом на 7 банок по 0,5 л):
- огурцы — 1 кг;
- кабачки — 1 кг;
- перец — 2 шт.;
- зелень;
- чеснок — 1 головка;
- горький перец;
- лук — 1 шт.
Для маринада на 1 л воды:
- уксус — 250 мл;
- сахар — 200 г;
- горчица французская — 150 г;
- горчица медовая — 1 ст. л.;
- соль — 1 ст. л. с горкой.
Способ приготовления
Огурцы нужно нарезать удобными кусочками, можно сделать фигурным ножом.
Далее нужно нарезать лук и чеснок, несколько кусочков острого перца.
На дно банки добавляем зелень, лук.
Наполнять банки нужно таким образом, чтобы овощи хорошо распределились.
Затем готовим маринад, добавляем уксус, сахар, соль, горчицу и горчицу в зернах.
Горячим маринадом заливаем банки. Затем нужно стерилизовать все банки.
Стерилизуем в течение 10 минут, если у вас маленькие банки.
Если банки больше, их нужно будет долго стерилизовать.
Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
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