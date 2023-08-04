Незвичайні огірки для святкового столу — відео рецепт

Асорті з консервації. Фото: Freepik

Такі закусочні огірки взимку справжня знахідка, дуже смачні, хрумкі, запашні. Вони прикрасять будь-яке частування. Виглядають гарно та цікаво. Оливки добре поєднуються з огірками, доповнюють та надають "родзинку" цьому рецептові.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

цибуля 0,5 шт;

перець 0,5 шт;

морква 1 шт;

часник 3 зуб;

кріп 1 шт;

лимон 0,5 скиб;

гірчиця в зернах 0,5 ч.л;

огірки 6-10 шт.

оливки 6-10 шт.

Для маринаду:

вода 1,5 л;

сіль 3 ст.л. 60 г;

цукор 6 ст.л. 150 г;

оцет 150 мл;

суміш перців 1 ч.л.

Спосіб приготування

Огірки краще вибрати невеликого розміру. Перед тим, як все готувати, огірки потрібно помістити в холодну воду на пару годин. Так вони будуть хрусткими.

Молоді огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Кінчики огірків потрібно відрізати. Краще, щоб ці огірки були невеликого однакового розміру.

Цибуля та перець в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки вкладаємо парасольки кропу. Також кладемо половинку цибулі нарізну під кільцями.

Закладання огірків в банку. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо половинку солодкого перцю та моркву нарізану кружальцями. Також додаємо часник три зубчики.

Огірки з оливками в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Складаємо огірки, робимо ці щільно. Це потрібно для того, щоб якомога більше огірків помістилося в банку.

Зерна гірчиці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Зверху залишаємо трохи місця, щоб покласти оливки. Беремо без кісточок, але можна взяти й з кісточками. Все на ваш смак.

Маринад для огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оливок на одну банку потрібно приблизно 10 штук. Також додаємо половинку лимона. Також в кожну банку додаємо по ложці гірчиці в зернах.

Огіруки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для приготування маринаду до води додаємо оцет, сіль, цукор та інші спеції. Гарячим маринадом заливаємо огірки. Цієї порції маринаду вистачить для 3-4 банок.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо банки з огірками стерилізуватися на 15 хвилин з моменту закипання.

Готові огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставимо банки догори дригом та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт огірків без стерилізації по-фінськи. Простіше рецепта не буває. Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат. Гарно підійде для закуски навіть на святковий стіл.