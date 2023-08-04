Незвичайні огірки для святкового столу — відео рецепт

Мариновані огірки з оливками на зиму: робіть, не пошкодуєте
Такі закусочні огірки взимку справжня знахідка, дуже смачні, хрумкі, запашні. Вони прикрасять будь-яке частування. Виглядають гарно та цікаво. Оливки добре поєднуються з огірками, доповнюють та надають "родзинку" цьому рецептові.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- цибуля 0,5 шт;
- перець 0,5 шт;
- морква 1 шт;
- часник 3 зуб;
- кріп 1 шт;
- лимон 0,5 скиб;
- гірчиця в зернах 0,5 ч.л;
- огірки 6-10 шт.
- оливки 6-10 шт.
Для маринаду:
- вода 1,5 л;
- сіль 3 ст.л. 60 г;
- цукор 6 ст.л. 150 г;
- оцет 150 мл;
- суміш перців 1 ч.л.
Спосіб приготування
Огірки краще вибрати невеликого розміру. Перед тим, як все готувати, огірки потрібно помістити в холодну воду на пару годин. Так вони будуть хрусткими.
Кінчики огірків потрібно відрізати. Краще, щоб ці огірки були невеликого однакового розміру.
На дно банки вкладаємо парасольки кропу. Також кладемо половинку цибулі нарізну під кільцями.
Додаємо половинку солодкого перцю та моркву нарізану кружальцями. Також додаємо часник три зубчики.
Складаємо огірки, робимо ці щільно. Це потрібно для того, щоб якомога більше огірків помістилося в банку.
Зверху залишаємо трохи місця, щоб покласти оливки. Беремо без кісточок, але можна взяти й з кісточками. Все на ваш смак.
Оливок на одну банку потрібно приблизно 10 штук. Також додаємо половинку лимона. Також в кожну банку додаємо по ложці гірчиці в зернах.
Для приготування маринаду до води додаємо оцет, сіль, цукор та інші спеції. Гарячим маринадом заливаємо огірки. Цієї порції маринаду вистачить для 3-4 банок.
Відправляємо банки з огірками стерилізуватися на 15 хвилин з моменту закипання.
Ставимо банки догори дригом та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт огірків без стерилізації по-фінськи. Простіше рецепта не буває. Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат. Гарно підійде для закуски навіть на святковий стіл.