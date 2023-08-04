Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Мариновані огірки з оливками на зиму: робіть, не пошкодуєте arrow

Мариновані огірки з оливками на зиму: робіть, не пошкодуєте

4 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Незвичайні огірки для святкового столу — відео рецепт
Асорті з консервації. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі закусочні огірки взимку справжня знахідка, дуже смачні, хрумкі, запашні. Вони прикрасять будь-яке частування. Виглядають гарно та цікаво. Оливки добре поєднуються з огірками, доповнюють та надають "родзинку" цьому рецептові. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • цибуля 0,5 шт;
  • перець 0,5 шт;
  • морква 1 шт;
  • часник 3 зуб;
  • кріп 1 шт;
  • лимон 0,5 скиб;
  • гірчиця в зернах 0,5 ч.л;
  • огірки 6-10 шт.
  • оливки 6-10 шт.

Для маринаду:

  • вода 1,5 л;
  • сіль 3 ст.л. 60 г;
  • цукор 6 ст.л. 150 г;
  • оцет 150 мл;
  • суміш перців 1 ч.л.

Спосіб приготування 

Огірки краще вибрати невеликого розміру. Перед тим, як все готувати, огірки потрібно помістити в холодну воду на пару годин. Так вони будуть хрусткими. 

null
Молоді огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Кінчики огірків потрібно відрізати. Краще, щоб ці огірки були невеликого однакового розміру. 

null
Цибуля та перець в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки вкладаємо парасольки кропу. Також кладемо половинку цибулі нарізну під кільцями. 

null
Закладання огірків в банку. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо половинку солодкого перцю та моркву нарізану кружальцями. Також додаємо часник три зубчики. 

null
Огірки з оливками в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Складаємо огірки, робимо ці щільно. Це потрібно для того, щоб якомога більше огірків помістилося в банку. 

null
Зерна гірчиці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Зверху залишаємо трохи місця, щоб покласти оливки. Беремо без кісточок, але можна взяти й з кісточками. Все на ваш смак. 

null
Маринад для огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оливок на одну банку потрібно приблизно 10 штук. Також додаємо половинку лимона. Також в кожну банку додаємо по ложці гірчиці в зернах. 

null
Огіруки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для приготування маринаду до води додаємо оцет, сіль, цукор та інші спеції. Гарячим маринадом заливаємо огірки. Цієї порції маринаду вистачить для 3-4 банок. 

null
Стерилізація банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо банки з огірками стерилізуватися на 15 хвилин з моменту закипання. 

null
Готові огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставимо банки догори дригом та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт огірків без стерилізації по-фінськи. Простіше рецепта не буває. Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат. Гарно підійде для закуски навіть на святковий стіл.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз