Необычные огурцы для праздничного стола — видео рецепт

Маринованные огурцы с оливками на зиму: делайте, не пожалеете
Такие закусочные огурцы зимой настоящая находка, очень вкусные, хрустящие, душистые. Они украсят любое угощение. Выглядят красиво и интересно. Оливки хорошо сочетаются с огурцами, дополняют и придают изюминку этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.
Вам понадобится:
- лук 0,5 шт;
- перец 0,5 шт;
- морковь 1 шт;
- чеснок 3 зуб;
- укроп 1 шт;
- лимон 0,5 ломтиков;
- горчица в зернах 0,5 ч.л;
- огурцы 6-10 шт.
- оливки 6-10 шт.
Для маринада:
- вода 1,5л;
- соль 3 ст.л. 60 г;
- сахар 6 ст.л. 150 г;
- уксус 150 мл;
- смесь перцев 1 ч.л.
Способ приготовления
Огурцы лучше избрать маленького размера. Перед тем как все готовить, огурцы нужно поместить в холодную воду на пару часов. Так они будут хрустящими.
Кончики огурцов нужно отрезать. Лучше, чтобы эти огурцы были небольшого одинакового размера.
На дно банки укладываем зонтики укропа. Также кладем половинку резьбы лука под кольцами.
Добавляем половинку сладкого перца и морковь нарезанную кружочками. Также добавляем чеснок три зубчика.
Составляем огурцы, делаем эти плотно. Это нужно для того, чтобы как можно больше огурцов уместилось в банке.
Сверху оставляем немного места, чтобы положить оливки. Берем без косточек, но можно взять и с косточками. Все по вашему вкусу.
Оливок на одну банку нужно примерно 10 штук. Также добавляем половинку лимона. Также в каждую банку добавляем по ложке горчицы в зернах.
Для приготовления маринада к воде добавляем уксус, соль, сахар и другие специи. Горячим маринадом заливаем огурцы. Этой порции маринада достаточно для 3-4 банок.
Отправляем банки с огурцами стерилизоваться на 15 минут с момента закипания.
Ставим банки вверх дном и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте огурцов без стерилизации по-фински. Проще рецепта не бывает. Такие огурцы получаются вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат. Хорошо подойдет для закуски даже на праздничный стол.