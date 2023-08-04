Необычные огурцы для праздничного стола — видео рецепт

Ассорти из консервации. Фото: Freepik

Такие закусочные огурцы зимой настоящая находка, очень вкусные, хрустящие, душистые. Они украсят любое угощение. Выглядят красиво и интересно. Оливки хорошо сочетаются с огурцами, дополняют и придают изюминку этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобится:

лук 0,5 шт;

перец 0,5 шт;

морковь 1 шт;

чеснок 3 зуб;

укроп 1 шт;

лимон 0,5 ломтиков;

горчица в зернах 0,5 ч.л;

огурцы 6-10 шт.

оливки 6-10 шт.

Для маринада:

вода 1,5л;

соль 3 ст.л. 60 г;

сахар 6 ст.л. 150 г;

уксус 150 мл;

смесь перцев 1 ч.л.

Способ приготовления

Огурцы лучше избрать маленького размера. Перед тем как все готовить, огурцы нужно поместить в холодную воду на пару часов. Так они будут хрустящими.

Молодые огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Кончики огурцов нужно отрезать. Лучше, чтобы эти огурцы были небольшого одинакового размера.

Лук и перец в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки укладываем зонтики укропа. Также кладем половинку резьбы лука под кольцами.

Заделка огурцов в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем половинку сладкого перца и морковь нарезанную кружочками. Также добавляем чеснок три зубчика.

Огурцы с оливками в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Составляем огурцы, делаем эти плотно. Это нужно для того, чтобы как можно больше огурцов уместилось в банке.

Горчица зерна. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сверху оставляем немного места, чтобы положить оливки. Берем без косточек, но можно взять и с косточками. Все по вашему вкусу.

Маринад для огурцов. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оливок на одну банку нужно примерно 10 штук. Также добавляем половинку лимона. Также в каждую банку добавляем по ложке горчицы в зернах.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для приготовления маринада к воде добавляем уксус, соль, сахар и другие специи. Горячим маринадом заливаем огурцы. Этой порции маринада достаточно для 3-4 банок.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем банки с огурцами стерилизоваться на 15 минут с момента закипания.

Готовые огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставим банки вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте огурцов без стерилизации по-фински. Проще рецепта не бывает. Такие огурцы получаются вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат. Хорошо подойдет для закуски даже на праздничный стол.