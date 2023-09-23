Огірки на зиму смачний рецепт — відео

Мариновані огірки в солодко-пряному маринаді: хрусткі та без стерилізації
Встигніть приготувати такі огірки поки сезон ще не закінчився. Цей рецепт дуже простий без зайвого клопоту, а виходить дуже смачна заготівля. Саме цей рецепт можна назвати одним з найкращих, оскільки смак огірків виходить ідеальним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- зонтики кропу;
- листя хрону;
- листя вишні;
- листя селери (по бажанню);
- листя чорної смородини;
- листя дуба (якщо є);
- часник;
- гіркий стручковий перець (по бажанню).
Для маринаду на 1 л води:
- 2 ст л з гіркою солі;
- 3 ст.л з гіркою цукру;
- 80 мл оцту;
- 1-2 лаврових листа;
- 2-3г. духм'яного перцю.
Спосіб приготування
Банки потрібно просто помити з содою в гарячій воді. Стерилізувати банки не потрібно.
На дно банки вкладаємо всі листя, по 4 зубчики розрізаного часника та спеції. Також на них банки вкладаємо листя хрону, та парасольку кропу, якщо у вас такі є.
Далі в банки кладемо огірки. Це потрібно робити досить щільно. Зверху кладемо ще трохи листя.
Далі заливаємо кожну банку звичайним кропом до самого верху. Залишаємо постояти до охолодження.
Потім з кожної банки зливаємо всю воду в кастрюлю. Потрібно трохи додати води та довести до закипання.
Далі потрібно ще один раз залити банки з огірками цим окропом. Після цього потрібно буде злити воду й вже з цієї води зварити маринад.
У воду додаємо сіль, цукор, лаврове листя, духмяний перець та оцет. Доводимо до кипіння. Потрібно знати скільки у вашій каструлі води, щоб правильно вирахувати всі складові, оскільки в рецепті вказані складники з розрахунком на 1 л.
Маринадом заливаємо банки з огірками. Поки заливаєте банки, нехай маринад продовжує кипіти, це потрібно для того, щоб він не охолоджувався.
Банки з огірками та маринадом відразу закатуємо банками, заливати потрібно, щоб маринад навіть трохи зтікав, це потрібно для того, щоб в банку не попало повітря.
Закатані банки перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.