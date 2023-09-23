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Мариновані огірки в солодко-пряному маринаді: хрусткі та без стерилізації

23 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки на зиму смачний рецепт — відео
Мариновані огірки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Встигніть приготувати такі огірки поки сезон ще не закінчився. Цей рецепт дуже простий без зайвого клопоту, а виходить дуже смачна заготівля. Саме цей рецепт можна назвати одним з найкращих, оскільки смак огірків виходить ідеальним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться: 

  • зонтики кропу;
  • листя хрону;
  • листя вишні;
  • листя селери (по бажанню);
  • листя чорної смородини;
  • листя дуба (якщо є);
  • часник;
  • гіркий стручковий перець (по бажанню).

Для маринаду на 1 л води: 

  • 2 ст л з гіркою солі;
  • 3 ст.л з гіркою цукру;
  • 80 мл оцту;
  • 1-2 лаврових листа; 
  • 2-3г. духм'яного перцю.

Спосіб приготування 

Банки потрібно просто помити з содою в гарячій воді. Стерилізувати банки не потрібно. 

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Складові для рецепту. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

На дно банки вкладаємо всі листя, по 4 зубчики розрізаного часника та спеції. Також на них банки вкладаємо листя хрону, та парасольку кропу, якщо у вас такі є. 

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Зелень в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі в банки кладемо огірки. Це потрібно робити досить щільно. Зверху кладемо ще трохи листя. 

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Огірки та окріп. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі заливаємо кожну банку звичайним кропом до самого верху. Залишаємо постояти до охолодження. 

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Вода з огірків. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім з кожної банки зливаємо всю воду в кастрюлю. Потрібно трохи додати води та довести до закипання. 

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Ложка цукру. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі потрібно ще один раз залити банки з огірками цим окропом. Після цього потрібно буде злити воду й вже з цієї води зварити маринад. 

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Окроп для огірків. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

У воду додаємо сіль, цукор, лаврове листя, духмяний перець та оцет. Доводимо до кипіння. Потрібно знати скільки у вашій каструлі води, щоб правильно вирахувати всі складові, оскільки в рецепті вказані складники з розрахунком на 1 л. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Маринадом заливаємо банки з огірками. Поки заливаєте банки, нехай маринад продовжує кипіти, це потрібно для того, щоб він не охолоджувався.

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Маринад для огірків. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Банки з огірками та маринадом відразу закатуємо банками, заливати потрібно, щоб маринад навіть трохи зтікав, це потрібно для того, щоб в банку не попало повітря.

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Закатування банок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Закатані банки перевертаємо та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.

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