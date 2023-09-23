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Маринованные огурцы в сладко-пряном маринаде: хрустящие и без стерилизации

23 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Огурцы на зиму вкусный рецепт — видео
Маринованные огурцы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Успейте приготовить такие огурцы, пока сезон еще не закончился. Этот рецепт очень прост без лишних хлопот, а получается очень вкусная заготовка. Именно этот рецепт можно назвать одним из самых лучших, поскольку вкус огурцов получается идеальным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

  • зонтики укропа;
  • листья хрена;
  • листья вишни;
  • листья сельдерея (по желанию);
  • листья черной смородины;
  • листья дуба (если есть);
  • чеснок;
  • горький стручковый перец (по желанию).

Для маринада на 1 л воды:

  • 2 ст. л с горькой соли;
  • 3 ст.л с горкой сахара;
  • 80 мл уксуса;
  • 1-2 лавровых листа;
  • 2-3г. душистого перца.

Способ приготовления

Банки нужно просто вымыть с содой в горячей воде. Стерилизовать банки не нужно.

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Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

На дно банки укладываем все листья, по 4 зубчика разрезанного чеснока и специи. Также на них банки укладываем листья хрена и зонтик укропа, если у вас такие есть.

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Зелень в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Дальше в банки кладем огурцы. Это нужно делать достаточно плотно. Сверху кладем еще немного листьев.

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Огурцы и кипяток. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далее заливаем каждую банку обычным укропом до самого верха. Оставляем постоять до охлаждения.

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Вода из огурцов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем из каждой банки сливаем всю воду в кастрюлю. Надо немного добавить воды и довести до закипания.

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Ложка сахара. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далее нужно еще раз залить банки с огурцами этим кипятком. После этого нужно будет слить воду и уже из этой воды сварить маринад.

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Кипяток для огурцов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

В воду добавляем соль, сахар, лавровые листья, ароматный перец и уксус. Доводим до кипения. Нужно знать сколько в кастрюле воды, чтобы правильно высчитать все составляющие, поскольку в рецепте указаны составляющие с расчетом на 1 л.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Маринадом заливаем банки с огурцами. Пока заливаете банки, пусть маринад продолжает кипеть, это нужно, чтобы он не охлаждался.

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Маринад для огурцов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Банки с огурцами и маринадом сразу закатываем банками, заливать нужно, чтобы маринад даже немного стекал, это нужно для того, чтобы в банке не попал воздух.

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Закатывание банок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Закатанные банки переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.

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