Огурцы на зиму вкусный рецепт — видео

Маринованные огурцы в сладко-пряном маринаде: хрустящие и без стерилизации
Успейте приготовить такие огурцы, пока сезон еще не закончился. Этот рецепт очень прост без лишних хлопот, а получается очень вкусная заготовка. Именно этот рецепт можно назвать одним из самых лучших, поскольку вкус огурцов получается идеальным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.
Вам понадобится:
- зонтики укропа;
- листья хрена;
- листья вишни;
- листья сельдерея (по желанию);
- листья черной смородины;
- листья дуба (если есть);
- чеснок;
- горький стручковый перец (по желанию).
Для маринада на 1 л воды:
- 2 ст. л с горькой соли;
- 3 ст.л с горкой сахара;
- 80 мл уксуса;
- 1-2 лавровых листа;
- 2-3г. душистого перца.
Способ приготовления
Банки нужно просто вымыть с содой в горячей воде. Стерилизовать банки не нужно.
На дно банки укладываем все листья, по 4 зубчика разрезанного чеснока и специи. Также на них банки укладываем листья хрена и зонтик укропа, если у вас такие есть.
Дальше в банки кладем огурцы. Это нужно делать достаточно плотно. Сверху кладем еще немного листьев.
Далее заливаем каждую банку обычным укропом до самого верха. Оставляем постоять до охлаждения.
Затем из каждой банки сливаем всю воду в кастрюлю. Надо немного добавить воды и довести до закипания.
Далее нужно еще раз залить банки с огурцами этим кипятком. После этого нужно будет слить воду и уже из этой воды сварить маринад.
В воду добавляем соль, сахар, лавровые листья, ароматный перец и уксус. Доводим до кипения. Нужно знать сколько в кастрюле воды, чтобы правильно высчитать все составляющие, поскольку в рецепте указаны составляющие с расчетом на 1 л.
Маринадом заливаем банки с огурцами. Пока заливаете банки, пусть маринад продолжает кипеть, это нужно, чтобы он не охлаждался.
Банки с огурцами и маринадом сразу закатываем банками, заливать нужно, чтобы маринад даже немного стекал, это нужно для того, чтобы в банке не попал воздух.
Закатанные банки переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.