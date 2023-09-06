Огірки на зиму без оцту — відео рецепт

Мариновані огірки в празькій заливці без оцту на зиму
Мариновані огірки "Празькі" на зиму без оцту мають цікавий кисло-солодкий смак. Особливою цю закуску робить маринад. Такі огірки на зиму справжня знахідка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- банки літрові 2 шт.;
- огірки 1,2 кг;
- листя смородини 4 шт.;
- листя вишні 4 шт.;
- часник 4 зубки;
- гвоздика 2 шт.;
- перець чорний горошок 6 шт.;
- кріп;
- перець червоний гострий.
Для маринада:
- вода 1 літр;
- цукор 150 г;
- сіль 40 г;
- лимонна кислота 10 г.
Спосіб приготування
Огірки потрібно помити та замочити на 2-4 години в холодній воді.
Потім зливаємо воду з огірків та обрізаємо з обох боків.
На дно літрової банки кладемо парасольку кропу, листя смородини, листя вишні, кілька зубчиків часнику, кільце гострого перцю, гвоздику, три горошинки чорного перцю.
В банку зі спеціями та зеленню закладаємо огірки.
Потім на чотири літрові банки нам знадобиться 2 літри води. Для цього ставимо воду на вогонь, доводимо до кипіння та окропом заливаємо огірки.
Накриваємо огірки кришками, замотуємо в ковдру та залишаємо на 20 хвилин.
Потім потрібно злити воду та поставити її кип'ятити другий раз. Заливаємо банки з огірками другий раз та накриваємо кришками, також замотуємо в ковдру та залишаємо на 20 хвилин.
Зливаємо воду з банок другий раз. В цю воду засипаємо 200 грамів цукру, 80 грамів солі та 20 грамів лимонної кислоти та ставимо кип'ятити.
Заливаємо огірки киплячим маринадом. Одразу закриваємо банку, а маринад потрібно поставити на вогонь, щоб він не охолов, поки ви будете закатувати кожну банку.
Закриті банки накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.