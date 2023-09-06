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Мариновані огірки в празькій заливці без оцту на зиму

6 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки на зиму без оцту — відео рецепт
Мариновані огірки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані огірки "Празькі" на зиму без оцту мають цікавий кисло-солодкий смак. Особливою цю закуску робить маринад. Такі огірки на зиму справжня знахідка. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом

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Вам знадобиться:

  • банки літрові 2 шт.;
  • огірки 1,2 кг;
  • листя смородини 4 шт.;
  • листя вишні 4 шт.;
  • часник 4 зубки;
  • гвоздика 2 шт.;
  • перець чорний горошок 6 шт.;
  • кріп;
  • перець червоний гострий.

Для маринада:

  • вода 1 літр;
  • цукор 150 г;
  • сіль 40 г;
  • лимонна кислота 10 г. 

Спосіб приготування 

Огірки потрібно помити та замочити на 2-4 години в холодній воді. 

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Огірки в воді. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім зливаємо воду з огірків та обрізаємо з обох боків. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно літрової банки кладемо парасольку кропу, листя смородини, листя вишні, кілька зубчиків часнику, кільце гострого перцю, гвоздику, три горошинки чорного перцю. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банку зі спеціями та зеленню закладаємо огірки. 

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Вода для огірків. 

Потім на чотири літрові банки нам знадобиться 2 літри води. Для цього ставимо воду на вогонь, доводимо до кипіння та окропом заливаємо огірки. 

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Огірки в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накриваємо огірки кришками, замотуємо в ковдру та залишаємо на 20 хвилин. 

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Огірки в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім потрібно злити воду та поставити її кип'ятити другий раз. Заливаємо банки з огірками другий раз та накриваємо кришками, також замотуємо в ковдру та залишаємо на 20 хвилин. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Зливаємо воду з банок другий раз. В цю воду засипаємо 200 грамів цукру, 80 грамів солі та 20 грамів лимонної кислоти та ставимо кип'ятити. 

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Закатування банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Заливаємо огірки киплячим маринадом. Одразу закриваємо банку, а маринад потрібно поставити на вогонь, щоб він не охолов, поки ви будете закатувати кожну банку. 

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Готові огірки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закриті банки накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.

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