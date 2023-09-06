Огірки на зиму без оцту — відео рецепт

Мариновані огірки. Фото: Freepik

Мариновані огірки "Празькі" на зиму без оцту мають цікавий кисло-солодкий смак. Особливою цю закуску робить маринад. Такі огірки на зиму справжня знахідка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

банки літрові 2 шт.;

огірки 1,2 кг;

листя смородини 4 шт.;

листя вишні 4 шт.;

часник 4 зубки;

гвоздика 2 шт.;

перець чорний горошок 6 шт.;

кріп;

перець червоний гострий.

Для маринада:

вода 1 літр;

цукор 150 г;

сіль 40 г;

лимонна кислота 10 г.

Спосіб приготування

Огірки потрібно помити та замочити на 2-4 години в холодній воді.

Огірки в воді. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім зливаємо воду з огірків та обрізаємо з обох боків.

Зелень в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно літрової банки кладемо парасольку кропу, листя смородини, листя вишні, кілька зубчиків часнику, кільце гострого перцю, гвоздику, три горошинки чорного перцю.

Огірки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банку зі спеціями та зеленню закладаємо огірки.

Вода для огірків.

Потім на чотири літрові банки нам знадобиться 2 літри води. Для цього ставимо воду на вогонь, доводимо до кипіння та окропом заливаємо огірки.

Огірки в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накриваємо огірки кришками, замотуємо в ковдру та залишаємо на 20 хвилин.

Огірки в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім потрібно злити воду та поставити її кип'ятити другий раз. Заливаємо банки з огірками другий раз та накриваємо кришками, також замотуємо в ковдру та залишаємо на 20 хвилин.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Зливаємо воду з банок другий раз. В цю воду засипаємо 200 грамів цукру, 80 грамів солі та 20 грамів лимонної кислоти та ставимо кип'ятити.

Закатування банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Заливаємо огірки киплячим маринадом. Одразу закриваємо банку, а маринад потрібно поставити на вогонь, щоб він не охолов, поки ви будете закатувати кожну банку.

Готові огірки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закриті банки накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.