Огурцы на зиму без уксуса — видео рецепт

Маринованные огурцы. Фото: Freepik

Маринованные огурцы "Пражские" на зиму без уксуса имеют интересный кисло-сладкий вкус. Особенной эту закуску делает маринад. Такие огурцы на зиму настоящая находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховарим Вместе.

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Вам понадобится:

банки литровые 2 шт.;

огурцы 1,2 кг;

листья смородины 4 шт.;

листья вишни 4 шт.;

чеснок 4 зубка;

гвоздика 2 шт.;

перец черный горошек 6 шт.;

укроп;

перец красный острый.

Для маринада:

вода 1 литр;

сахар 150 г;

соль 40 г;

лимонная кислота 10 г.

Способ приготовления

Огурцы нужно промыть и замочить на 2-4 часа в холодной воде.

Огурцы в воде. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем сливаем воду из огурцов и обрезаем по обе стороны.

Зелень в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно литровой банки кладем зонтик укропа, листья смородины, листья вишни, несколько зубчиков чеснока, кольцо острого перца, гвоздику, три горошинки черного перца.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банке со специями и зеленью закладываем огурцы.

Вода для огурцов.

Затем на четыре литровые банки нам понадобится 2 литра воды. Для этого ставим воду на огонь, доводим до кипения и кипятком заливаем огурцы.

Огурцы в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накрываем огурцы крышками, заматываем в одеяло и оставляем на 20 минут.

Огурцы в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем следует слить воду и поставить ее кипятить второй раз. Заливаем банки с огурцами второй раз и накрываем крышками, заматываем в одеяло и оставляем на 20 минут.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Сливаем воду из банок вторично. В эту воду засыпаем 200 г сахара, 80 г соли и 20 г лимонной кислоты и ставим кипятить.

Закатывание банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Заливаем огурцы кипящим маринадом. Сразу закрываем банку, а маринад нужно поставить на огонь, чтобы он не остыл, пока вы будете закатывать каждую банку.

Готовые огурцы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закрытые банки накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.