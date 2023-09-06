Огурцы на зиму без уксуса — видео рецепт

Маринованные огурцы в пражской заливке без уксуса на зиму
Маринованные огурцы "Пражские" на зиму без уксуса имеют интересный кисло-сладкий вкус. Особенной эту закуску делает маринад. Такие огурцы на зиму настоящая находка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховарим Вместе.
Вам понадобится:
- банки литровые 2 шт.;
- огурцы 1,2 кг;
- листья смородины 4 шт.;
- листья вишни 4 шт.;
- чеснок 4 зубка;
- гвоздика 2 шт.;
- перец черный горошек 6 шт.;
- укроп;
- перец красный острый.
Для маринада:
- вода 1 литр;
- сахар 150 г;
- соль 40 г;
- лимонная кислота 10 г.
Способ приготовления
Огурцы нужно промыть и замочить на 2-4 часа в холодной воде.
Затем сливаем воду из огурцов и обрезаем по обе стороны.
На дно литровой банки кладем зонтик укропа, листья смородины, листья вишни, несколько зубчиков чеснока, кольцо острого перца, гвоздику, три горошинки черного перца.
В банке со специями и зеленью закладываем огурцы.
Затем на четыре литровые банки нам понадобится 2 литра воды. Для этого ставим воду на огонь, доводим до кипения и кипятком заливаем огурцы.
Накрываем огурцы крышками, заматываем в одеяло и оставляем на 20 минут.
Затем следует слить воду и поставить ее кипятить второй раз. Заливаем банки с огурцами второй раз и накрываем крышками, заматываем в одеяло и оставляем на 20 минут.
Сливаем воду из банок вторично. В эту воду засыпаем 200 г сахара, 80 г соли и 20 г лимонной кислоты и ставим кипятить.
Заливаем огурцы кипящим маринадом. Сразу закрываем банку, а маринад нужно поставить на огонь, чтобы он не остыл, пока вы будете закатывать каждую банку.
Закрытые банки накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.