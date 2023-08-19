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Мариновані огірки "Лагідні": ніжний смак але хрумкі

19 серпня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки на зиму за рецептом бабусі — відео
Мариновані огірки. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Огірки за цим рецептом мають лагідний смак, проте незважаючи на це, вони виходять дуже хрумкими. Цей рецепт гарно підходить для того, щоб урізноманітнити свою колекцію консервації

Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 1 л банку): 

  • 1-1,5 кг огірків; 
  • листя селери (по бажанню);
  • листя хрону;
  • листя кріпу;
  • листя вишні; 
  • листя чорної смородини;
  • листя дуба;
  • листя щериці;
  • 2-3 зубчика часнику.

Для маринаду знадобиться (на 1 л. води): 

  • 1 лавр.лист;
  • 2-3 горош духмяного перцю;
  • 1 ст.л з гіркою солі;
  • 2 ст л з гіркою цукру;
  • 70-80 мл 9% оцту.

Спосіб приготування 

В кожну банку починаємо закладати все листя для консервації огірків. Також додаємо по три зубчики часнику. 

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Банки для огірків. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі складаємо огірки, на дно потрібно покласти ті огірки, які більші за розміром, а на верх банки ті, що менші. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім заливаємо огірки крутим окропом та залишаємо їх на 15-20 хвилин. Потім воду з банок потрібно злити воду. Зливати воду потрібно в кастрюлю, її будемо доводити закипання, щоб залити банки ще раз. 

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Вода в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо огірки другий раз киплячою водою та залишаємо ще на 15-20 хвилин. Останній раз зливаємо воду та доводимо до закипання. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

З цієї води, яку зливали вже два рази ми будемо готувати маринад. В киплячу воду додаємо сіль 1 столову ложку з розрахунком на 1 літр води, та 2 столові ложки цукру.

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Огірки з маринадом. Фото: YouTube @UkraineFood

Також додаємо кілька горошин духмяного перцю, лавровий лист, а після закипання потрібно додати 130 мл оцту, тримаємо на вогні ще протягом 5 хвилин. 

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Перевернуті банки з огірками. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі кожну банку заливаємо маринадом по самі вінця. Закатуємо кришками, перевертаємо та залишаємо до повного охолодження. 

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