Огірки на зиму за рецептом бабусі — відео

Мариновані огірки "Лагідні": ніжний смак але хрумкі
Огірки за цим рецептом мають лагідний смак, проте незважаючи на це, вони виходять дуже хрумкими. Цей рецепт гарно підходить для того, щоб урізноманітнити свою колекцію консервації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ.
Вам знадобиться (з розрахунком на 1 л банку):
- 1-1,5 кг огірків;
- листя селери (по бажанню);
- листя хрону;
- листя кріпу;
- листя вишні;
- листя чорної смородини;
- листя дуба;
- листя щериці;
- 2-3 зубчика часнику.
Для маринаду знадобиться (на 1 л. води):
- 1 лавр.лист;
- 2-3 горош духмяного перцю;
- 1 ст.л з гіркою солі;
- 2 ст л з гіркою цукру;
- 70-80 мл 9% оцту.
Спосіб приготування
В кожну банку починаємо закладати все листя для консервації огірків. Також додаємо по три зубчики часнику.
Далі складаємо огірки, на дно потрібно покласти ті огірки, які більші за розміром, а на верх банки ті, що менші.
Потім заливаємо огірки крутим окропом та залишаємо їх на 15-20 хвилин. Потім воду з банок потрібно злити воду. Зливати воду потрібно в кастрюлю, її будемо доводити закипання, щоб залити банки ще раз.
Заливаємо огірки другий раз киплячою водою та залишаємо ще на 15-20 хвилин. Останній раз зливаємо воду та доводимо до закипання.
З цієї води, яку зливали вже два рази ми будемо готувати маринад. В киплячу воду додаємо сіль 1 столову ложку з розрахунком на 1 літр води, та 2 столові ложки цукру.
Також додаємо кілька горошин духмяного перцю, лавровий лист, а після закипання потрібно додати 130 мл оцту, тримаємо на вогні ще протягом 5 хвилин.
Далі кожну банку заливаємо маринадом по самі вінця. Закатуємо кришками, перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.
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