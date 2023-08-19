Огурцы на зиму по рецепту бабушки — видео

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Огурцы по этому рецепту имеют нежный вкус, однако, несмотря на это, они получаются очень хрустящими. Этот рецепт хорошо подходит для того, чтобы разнообразить свою коллекцию консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ ИЗ КАРМАНЫ & ДОМАШНЫЕ ДЕЛА.

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Вам понадобится (с расчетом на 1 л банка):

1-1,5 кг огурцов;

листья сельдерея (по желанию);

листья хрена;

листья укропа;

листья вишни;

листья черной смородины;

листья дуба;

листья щерицы;

2-3 зубчика чеснока.

Для маринада понадобится (на 1 л воды):

1 лавр.лист;

2-3 горош душистого перца;

1 ст.л с горькой соли;

2 ст. л с горкой сахара;

70-80 мл 9% уксуса.

Способ приготовления

В каждую банку начинаем закладывать все листья для консервации огурцов. Также добавляем по три зубчика чеснока.

Банки для огурцов Фото: YouTube @UkraineFood

Далее складываем огурцы, на дно нужно положить те огурцы, которые больше по размеру, а на верх — банки меньше.

Зелень в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем заливаем огурцы крутым кипятком и оставляем на 15-20 минут. Затем воду из банок нужно слить воду. Сливать воду нужно в кастрюлю, ее будем доводить до закипания, чтобы залить банки еще раз.

Вода в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем огурцы вторично кипящей водой и оставляем еще на 15-20 минут. Последний раз сливаем воду и доводим до закипания.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Из этой воды, которую сливали уже два раза, мы будем готовить маринад. В кипящую воду добавляем соль 1 столовую ложку с расчетом на 1 литр воды и 2 столовые ложки сахара.

Огурцы с маринадом. Фото: YouTube @UkraineFood

Также добавляем несколько горошин душистого перца, лавровый лист, после закипания нужно добавить 130 мл уксуса, держим на огне еще в течение 5 минут.

Перевернутые банки с огурцами. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее каждую банку заливаем маринадом до краев. Закатываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.

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