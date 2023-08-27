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Мариновані баклажани, як колись на кримському ринку

27 серпня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кримський рецепт маринованих баклажан — відео рецепт
Свіжі баклажани. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт дуже простий та смачний. Такі баклажани ароматні і закохують в себе назавжди. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 1 кг;
  • цибуля 150 г;
  • морква 350-400 г;
  • петрушка, кріп (кінза або базилік) 1 пучок.

Для маринаду:

  • вода 250 мл;
  • оцет 9% 250 мл;
  • цукор 200 г; 
  • сіль 30 г (1 ст.ложка);
  • часник 10 зубків;
  • рослинне масло.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відрізати кінчики баклажану. Чистити не потрібно. Баклажан розрізаємо на 4 частини, якщо баклажани невеликі то можна розрізати на дві частини. Далі нарізаємо на невеликі шматочки. 

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Нарізання баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Баклажани потрібно обсмажити на пательні. 

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Смажені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно натерти моркву. 

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Смажені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Нарізаємо цибулю, зелень та часник. 

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Зелень та цибуля. Фото: YouTube @SvitAlla

Беремо ємність для приготування маринаду, наливаємо 250 грамів води, столову ложку солі та 200 грамів цукру.

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Терта морква. Фото: YouTube @SvitAlla

Маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Після закипання додамо 250 грамів оцту. 

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Поки готується маринад беремо баклажани та вкладаємо одним шаром в ємність, далі кладемо шар моркви, цибулі та зелені з часником. 

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім повторюємо шар з баклажанів. Так робимо поки не закінчаться всі інгредієнти. 

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно все залити маринадом та придавлюємо зверху тарілкою, щоб був гніт. 

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Гніт на баклажанах. Фото: YouTube @SvitAlla

На ранок баклажани будуть готові.

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Готова страва. Фото: YouTube @SvitAlla

Якщо у вас немає стільки часу, то куштувати можна й через кілька годин маринування. 

Раніше ми писали про американський рецепт маринованих огірків "Пікулі" для бургерів та бутербродів. Такий рецепт закохає вас у себе, оскільки ці пікантні огірки виходять дуже смачними. 

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