Кримський рецепт маринованих баклажан — відео рецепт

Свіжі баклажани. Фото: Freepik

Цей рецепт дуже простий та смачний. Такі баклажани ароматні і закохують в себе назавжди. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.

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Вам знадобиться:

баклажани 1 кг;

цибуля 150 г;

морква 350-400 г;

петрушка, кріп (кінза або базилік) 1 пучок.

Для маринаду:

вода 250 мл;

оцет 9% 250 мл;

цукор 200 г;

сіль 30 г (1 ст.ложка);

часник 10 зубків;

рослинне масло.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відрізати кінчики баклажану. Чистити не потрібно. Баклажан розрізаємо на 4 частини, якщо баклажани невеликі то можна розрізати на дві частини. Далі нарізаємо на невеликі шматочки.

Нарізання баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Баклажани потрібно обсмажити на пательні.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно натерти моркву.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Нарізаємо цибулю, зелень та часник.

Зелень та цибуля. Фото: YouTube @SvitAlla

Беремо ємність для приготування маринаду, наливаємо 250 грамів води, столову ложку солі та 200 грамів цукру.

Терта морква. Фото: YouTube @SvitAlla

Маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Після закипання додамо 250 грамів оцту.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Поки готується маринад беремо баклажани та вкладаємо одним шаром в ємність, далі кладемо шар моркви, цибулі та зелені з часником.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім повторюємо шар з баклажанів. Так робимо поки не закінчаться всі інгредієнти.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно все залити маринадом та придавлюємо зверху тарілкою, щоб був гніт.

Гніт на баклажанах. Фото: YouTube @SvitAlla

На ранок баклажани будуть готові.

Готова страва. Фото: YouTube @SvitAlla

Якщо у вас немає стільки часу, то куштувати можна й через кілька годин маринування.

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