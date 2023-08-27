Кримський рецепт маринованих баклажан — відео рецепт

Мариновані баклажани, як колись на кримському ринку
Цей рецепт дуже простий та смачний. Такі баклажани ароматні і закохують в себе назавжди. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.
Вам знадобиться:
- баклажани 1 кг;
- цибуля 150 г;
- морква 350-400 г;
- петрушка, кріп (кінза або базилік) 1 пучок.
Для маринаду:
- вода 250 мл;
- оцет 9% 250 мл;
- цукор 200 г;
- сіль 30 г (1 ст.ложка);
- часник 10 зубків;
- рослинне масло.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відрізати кінчики баклажану. Чистити не потрібно. Баклажан розрізаємо на 4 частини, якщо баклажани невеликі то можна розрізати на дві частини. Далі нарізаємо на невеликі шматочки.
Баклажани потрібно обсмажити на пательні.
Далі потрібно натерти моркву.
Нарізаємо цибулю, зелень та часник.
Беремо ємність для приготування маринаду, наливаємо 250 грамів води, столову ложку солі та 200 грамів цукру.
Маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Після закипання додамо 250 грамів оцту.
Поки готується маринад беремо баклажани та вкладаємо одним шаром в ємність, далі кладемо шар моркви, цибулі та зелені з часником.
Потім повторюємо шар з баклажанів. Так робимо поки не закінчаться всі інгредієнти.
Далі потрібно все залити маринадом та придавлюємо зверху тарілкою, щоб був гніт.
На ранок баклажани будуть готові.
Якщо у вас немає стільки часу, то куштувати можна й через кілька годин маринування.
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