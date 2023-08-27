Крымский рецепт маринованных баклажан — видео рецепт

Маринованные баклажаны, как когда-то на крымском рынке
Этот рецепт очень простой и вкусный. Такие баклажаны ароматные и влюбляют в себя навсегда. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.
Вам понадобится:
- баклажаны 1 кг;
- лук 150 г;
- морковь 350-400 г;
- петрушка, укроп (кинза или базилик) 1 пучок.
Для маринада:
- вода 250 мл;
- уксус 9% 250 мл;
- сахар 200 г;
- соль 30 г (1 ст.ложка);
- чеснок 10 зубков;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно отрезать кончики баклажана. Чистить не нужно. Баклажан разрезаем на 4 части, если баклажаны небольшие, то можно разрезать на две части. Далее нарезаем на небольшие кусочки.
Баклажаны нужно обжарить на сковороде.
Дальше нужно натереть морковь.
Нарезаем лук, зелень и чеснок.
Берем емкость для приготовления маринада, наливаем 250 г воды, столовую ложку соли и 200 г сахара.
Маринад ставим на огонь и доводим до кипения. После закипания добавим 250 г уксуса.
Пока готовится маринад, берем баклажаны и укладываем одним слоем в емкость, далее кладем слой моркови, лука и зелени с чесноком.
Затем повторяем слой из баклажанов. Так повторяем пока не закончатся все ингредиенты.
Далее нужно все залить маринадом и придавливаем сверху тарелкой, чтобы был утяжилитель.
К утру баклажаны будут готовы.
Если у вас нет столько времени, то пробовать можно и через несколько часов маринования.
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