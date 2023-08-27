Крымский рецепт маринованных баклажан — видео рецепт

Свежие баклажаны. Фото: Freepik

Этот рецепт очень простой и вкусный. Такие баклажаны ароматные и влюбляют в себя навсегда. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.

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Вам понадобится:

баклажаны 1 кг;

лук 150 г;

морковь 350-400 г;

петрушка, укроп (кинза или базилик) 1 пучок.

Для маринада:

вода 250 мл;

уксус 9% 250 мл;

сахар 200 г;

соль 30 г (1 ст.ложка);

чеснок 10 зубков;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно отрезать кончики баклажана. Чистить не нужно. Баклажан разрезаем на 4 части, если баклажаны небольшие, то можно разрезать на две части. Далее нарезаем на небольшие кусочки.

Нарезка баклажанов. Фото: YouTube @SvitAlla

Баклажаны нужно обжарить на сковороде.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @SvitAlla

Дальше нужно натереть морковь.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @SvitAlla

Нарезаем лук, зелень и чеснок.

Зелень и лук. Фото: YouTube @SvitAlla

Берем емкость для приготовления маринада, наливаем 250 г воды, столовую ложку соли и 200 г сахара.

Тертая морковь. Фото: YouTube @SvitAlla

Маринад ставим на огонь и доводим до кипения. После закипания добавим 250 г уксуса.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SvitAlla

Пока готовится маринад, берем баклажаны и укладываем одним слоем в емкость, далее кладем слой моркови, лука и зелени с чесноком.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем повторяем слой из баклажанов. Так повторяем пока не закончатся все ингредиенты.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее нужно все залить маринадом и придавливаем сверху тарелкой, чтобы был утяжилитель.

Тарелка с водой на баклажанах. Фото: YouTube @SvitAlla

К утру баклажаны будут готовы.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @SvitAlla

Если у вас нет столько времени, то пробовать можно и через несколько часов маринования.

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