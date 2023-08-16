Покроковий відео рецепт українського маринованого сала

Мариноване сало. Фото: Freepik

Мариноване сало це невід'ємна частина раціону українців. Смачне та ароматне сало гарно підійде як на закуску, так і в доповнення до борщу. За таким методом сало довго зберігається, тож завжди буде під рукою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дід Кондрат.

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Вам знадобиться:

70 грам солі на літр води;

2 зубчики часнику;

5 горошин чорного перцю;

3 горошини духмяного перцю;

2 лаврових листка на кожну літрову банку з салом.

Спосіб приготування

Нарізаємо сало крупними шматками.

Шмат сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

В банку складаємо сало, додаємо перець горошком, лавровий лист та часник.

Шматки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Далі готуємо маринад, у воду додаємо сіль та доводимо до кипіння.

Шматки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Банки с салом заливаємо маринадом та ставимо в кастрюлю для стерилізації.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Сало потрібно стерилізувати протягом двох годин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Після стерилізації закриваємо сало кришкою.

Сало в банці. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Готове сало виходить дуже ніжним.

Готове мариноване сало. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Раніше ми писали про старовинний рецепт маринованих перців з медом на зиму. Дуже давній та перевірений рецепт роками.