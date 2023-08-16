Покроковий відео рецепт українського маринованого сала

Мариноване українське сало в банці від діда Кондрата
Мариноване сало це невід'ємна частина раціону українців. Смачне та ароматне сало гарно підійде як на закуску, так і в доповнення до борщу. За таким методом сало довго зберігається, тож завжди буде під рукою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дід Кондрат.
Вам знадобиться:
- 70 грам солі на літр води;
- 2 зубчики часнику;
- 5 горошин чорного перцю;
- 3 горошини духмяного перцю;
- 2 лаврових листка на кожну літрову банку з салом.
Спосіб приготування
Нарізаємо сало крупними шматками.
В банку складаємо сало, додаємо перець горошком, лавровий лист та часник.
Далі готуємо маринад, у воду додаємо сіль та доводимо до кипіння.
Банки с салом заливаємо маринадом та ставимо в кастрюлю для стерилізації.
Сало потрібно стерилізувати протягом двох годин.
Після стерилізації закриваємо сало кришкою.
Готове сало виходить дуже ніжним.
Раніше ми писали про старовинний рецепт маринованих перців з медом на зиму. Дуже давній та перевірений рецепт роками.