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Мариноване українське сало в банці від діда Кондрата

16 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Покроковий відео рецепт українського маринованого сала
Мариноване сало. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариноване сало це невід'ємна частина раціону українців. Смачне та ароматне сало гарно підійде як на закуску, так і в доповнення до борщу. За таким методом сало довго зберігається, тож завжди буде під рукою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дід Кондрат.

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Вам знадобиться: 

  • 70 грам солі на літр води; 
  • 2 зубчики часнику; 
  • 5 горошин чорного перцю; 
  • 3 горошини духмяного перцю;
  • 2 лаврових листка на кожну літрову банку з салом. 

Спосіб приготування

Нарізаємо сало крупними шматками. 

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Шмат сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

В банку складаємо сало, додаємо перець горошком, лавровий лист та часник. 

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Шматки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Далі готуємо маринад, у воду додаємо сіль та доводимо до кипіння. 

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Шматки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Банки с салом заливаємо маринадом та ставимо в кастрюлю для стерилізації. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Сало потрібно стерилізувати протягом двох годин. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Після стерилізації закриваємо сало кришкою. 

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Сало в банці. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Готове сало виходить дуже ніжним. 

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Готове мариноване сало. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Раніше ми писали про старовинний рецепт маринованих перців з медом на зиму. Дуже давній та перевірений рецепт роками. 

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