Пошаговый видео рецепт украинского маринованного сала

Маринованное сало. Фото: Freepik

Маринованное сало — это неотъемлемая часть рациона украинцев. Вкусное и ароматное сало хорошо подойдет как на закуску, так и в дополнение к борщу. По такому методу сало долго сохраняется, поэтому всегда будет под рукой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дед Кондрат.

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Вам понадобится:

70 г соли на литр воды;

2 зубчика чеснока;

5 горошин черного перца;

3 горошины душистого перца;

2 лавровых листа на каждую литровую банку с салом.

Способ приготовления

Нарезаем сало крупными кусками.

Кусок сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

В банке складываем сало, добавляем перец горошком, лавровый лист и чеснок.

Кусочки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Затем готовим маринад, в воду добавляем соль и доводим до кипения.

Кусочки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Банки с салом заливаем маринадом и ставим в кастрюлю для стерилизации.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Сало следует стерилизовать в течение двух часов.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

После стерилизации закрываем сало крышкой.

Сало в банке. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Готовое сало получается очень нежным.

Готовое маринованное сало. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Раньше мы писали о старинном рецепте маринованных перцев с медом на зиму. Очень старый и проверенный рецепт годами.