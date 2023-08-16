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Маринованное украинское сало в банке от деда Кондрата

16 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пошаговый видео рецепт украинского маринованного сала
Маринованное сало. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованное сало — это неотъемлемая часть рациона украинцев. Вкусное и ароматное сало хорошо подойдет как на закуску, так и в дополнение к борщу. По такому методу сало долго сохраняется, поэтому всегда будет под рукой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дед Кондрат.

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Вам понадобится:

  • 70 г соли на литр воды;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 5 горошин черного перца;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 2 лавровых листа на каждую литровую банку с салом.

Способ приготовления

Нарезаем сало крупными кусками.

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Кусок сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

В банке складываем сало, добавляем перец горошком, лавровый лист и чеснок.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Затем готовим маринад, в воду добавляем соль и доводим до кипения.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Банки с салом заливаем маринадом и ставим в кастрюлю для стерилизации.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Сало следует стерилизовать в течение двух часов.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

После стерилизации закрываем сало крышкой.

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Сало в банке. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Готовое сало получается очень нежным.

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Готовое маринованное сало. Фото: YouTube @user-ee6zj3bn7q

Раньше мы писали о старинном рецепте маринованных перцев с медом на зиму. Очень старый и проверенный рецепт годами.

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