Пошаговый видео рецепт украинского маринованного сала

Маринованное украинское сало в банке от деда Кондрата
Маринованное сало — это неотъемлемая часть рациона украинцев. Вкусное и ароматное сало хорошо подойдет как на закуску, так и в дополнение к борщу. По такому методу сало долго сохраняется, поэтому всегда будет под рукой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дед Кондрат.
Вам понадобится:
- 70 г соли на литр воды;
- 2 зубчика чеснока;
- 5 горошин черного перца;
- 3 горошины душистого перца;
- 2 лавровых листа на каждую литровую банку с салом.
Способ приготовления
Нарезаем сало крупными кусками.
В банке складываем сало, добавляем перец горошком, лавровый лист и чеснок.
Затем готовим маринад, в воду добавляем соль и доводим до кипения.
Банки с салом заливаем маринадом и ставим в кастрюлю для стерилизации.
Сало следует стерилизовать в течение двух часов.
После стерилизации закрываем сало крышкой.
Готовое сало получается очень нежным.
Раньше мы писали о старинном рецепте маринованных перцев с медом на зиму. Очень старый и проверенный рецепт годами.