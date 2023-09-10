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Малосольні томати на зиму за найшвидшим рецептом

10 вересня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт помідорів на зиму — відео
Малосольні томати. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт для тих, хто полюбляє малосольні помідори. Для приготування вам знадобиться зовсім мало часу, а смак томатів вас обов'язково порадує. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла

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Вам знадобиться (на 1 л холодної води):

  • сіль кам’яна 100 г;
  • цукор 70 г;
  • кріп 2 парасольки;
  • вишневі листки 2 шт; 
  • лавровий лист 2 шт; 
  • часник 2 зубчики; 
  • гіркий перець (2 кружальця);
  • чорний перець горошком 5 шт.

Спосіб приготування 

На дно банки кладемо зелень та всі листя. 

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Зелень на дні банки. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім накладаємо помідори в банки.  Щоб томати швидше просолились, робимо проколи зубочисткою чи шпажкою.

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Помідори в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Зверху у банки кладемо лавровий лист, кільце гострого перцю. Це можна покласти й на дно банки. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі беремо холодну воду, додаємо 70 грамів цукру та 100 грамів кам’яної солі. На 3-літрову банку нам знадобилося 1 літр 200 грамів води. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @SvitAlla

Помідори заливаємо водою та накриваємо кришкою. 

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Помідори з водою. Фото: YouTube @SvitAlla

Залишаємо томати в теплому місці на добу, а згодом можна перемістити в більш прохолодне місце на кілька днів, потім вони будуть готовими. 

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку. 

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