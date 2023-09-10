Вдалий рецепт помідорів на зиму — відео

Малосольні томати. Фото: google

Цей рецепт для тих, хто полюбляє малосольні помідори. Для приготування вам знадобиться зовсім мало часу, а смак томатів вас обов'язково порадує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.

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Вам знадобиться (на 1 л холодної води):

сіль кам’яна 100 г;

цукор 70 г;

кріп 2 парасольки;

вишневі листки 2 шт;

лавровий лист 2 шт;

часник 2 зубчики;

гіркий перець (2 кружальця);

чорний перець горошком 5 шт.

Спосіб приготування

На дно банки кладемо зелень та всі листя.

Зелень на дні банки. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім накладаємо помідори в банки. Щоб томати швидше просолились, робимо проколи зубочисткою чи шпажкою.

Помідори в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Зверху у банки кладемо лавровий лист, кільце гострого перцю. Це можна покласти й на дно банки.

Помідори в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі беремо холодну воду, додаємо 70 грамів цукру та 100 грамів кам’яної солі. На 3-літрову банку нам знадобилося 1 літр 200 грамів води.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SvitAlla

Помідори заливаємо водою та накриваємо кришкою.

Помідори з водою. Фото: YouTube @SvitAlla

Залишаємо томати в теплому місці на добу, а згодом можна перемістити в більш прохолодне місце на кілька днів, потім вони будуть готовими.

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.