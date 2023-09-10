Вдалий рецепт помідорів на зиму — відео

Малосольні томати на зиму за найшвидшим рецептом
Цей рецепт для тих, хто полюбляє малосольні помідори. Для приготування вам знадобиться зовсім мало часу, а смак томатів вас обов'язково порадує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.
Вам знадобиться (на 1 л холодної води):
- сіль кам’яна 100 г;
- цукор 70 г;
- кріп 2 парасольки;
- вишневі листки 2 шт;
- лавровий лист 2 шт;
- часник 2 зубчики;
- гіркий перець (2 кружальця);
- чорний перець горошком 5 шт.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо зелень та всі листя.
Потім накладаємо помідори в банки. Щоб томати швидше просолились, робимо проколи зубочисткою чи шпажкою.
Зверху у банки кладемо лавровий лист, кільце гострого перцю. Це можна покласти й на дно банки.
Далі беремо холодну воду, додаємо 70 грамів цукру та 100 грамів кам’яної солі. На 3-літрову банку нам знадобилося 1 літр 200 грамів води.
Помідори заливаємо водою та накриваємо кришкою.
Залишаємо томати в теплому місці на добу, а згодом можна перемістити в більш прохолодне місце на кілька днів, потім вони будуть готовими.
Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.