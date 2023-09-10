Удачный рецепт помидоров на зиму — видео

Малосольные томаты. Фото: google

Этот рецепт для тех, кто любит малосольные помидоры. Для приготовления вам понадобится совсем мало времени, а вкус помидоров вас обязательно порадует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвітАлла.

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Вам понадобится (на 1 л холодной воды):

соль каменная 100 г;

сахар – 70 г;

укроп 2 зонтика;

вишневые листья 2 шт;

лавровый лист 2 шт;

чеснок 2 зубка;

горький перец (2 кружочка);

черный перец горошком 5 шт.

Способ приготовления

На дно банки кладем зелень и все листья.

Зелень на дне банки. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем накладываем помидоры в банки. Чтобы томаты быстрее просолились, делаем проколы зубочисткой или шпажкой.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Сверху банки кладем лавровый лист, колечко острого перца. Это можно положить и на дно банки.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее берем холодную воду, добавляем 70 г сахара и 100 г каменной соли. На 3-литровую банку нам понадобилось 1 литр 200 г воды.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @SvitAlla

Помидоры заливаем водой и накрываем крышкой.

Помидоры с водой. Фото: YouTube @SvitAlla

Оставляем помидоры в теплом месте на сутки, а потом можно переместить в более прохладное место на несколько дней, затем они будут готовы.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.