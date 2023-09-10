Удачный рецепт помидоров на зиму — видео

Малосольные томаты на зиму по самому быстрому рецепту
Этот рецепт для тех, кто любит малосольные помидоры. Для приготовления вам понадобится совсем мало времени, а вкус помидоров вас обязательно порадует.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СвітАлла.
Вам понадобится (на 1 л холодной воды):
- соль каменная 100 г;
- сахар – 70 г;
- укроп 2 зонтика;
- вишневые листья 2 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- чеснок 2 зубка;
- горький перец (2 кружочка);
- черный перец горошком 5 шт.
Способ приготовления
На дно банки кладем зелень и все листья.
Затем накладываем помидоры в банки. Чтобы томаты быстрее просолились, делаем проколы зубочисткой или шпажкой.
Сверху банки кладем лавровый лист, колечко острого перца. Это можно положить и на дно банки.
Далее берем холодную воду, добавляем 70 г сахара и 100 г каменной соли. На 3-литровую банку нам понадобилось 1 литр 200 г воды.
Помидоры заливаем водой и накрываем крышкой.
Оставляем помидоры в теплом месте на сутки, а потом можно переместить в более прохладное место на несколько дней, затем они будут готовы.
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