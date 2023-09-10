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Малосольные томаты на зиму по самому быстрому рецепту

10 сентября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт помидоров на зиму — видео
Малосольные томаты. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт для тех, кто любит малосольные помидоры. Для приготовления вам понадобится совсем мало времени, а вкус помидоров вас обязательно порадует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвітАлла.

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Вам понадобится (на 1 л холодной воды):

  • соль каменная 100 г;
  • сахар – 70 г;
  • укроп 2 зонтика;
  • вишневые листья 2 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • чеснок 2 зубка;
  • горький перец (2 кружочка);
  • черный перец горошком 5 шт.

Способ приготовления

На дно банки кладем зелень и все листья.

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Зелень на дне банки. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем накладываем помидоры в банки. Чтобы томаты быстрее просолились, делаем проколы зубочисткой или шпажкой.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Сверху банки кладем лавровый лист, колечко острого перца. Это можно положить и на дно банки.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее берем холодную воду, добавляем 70 г сахара и 100 г каменной соли. На 3-литровую банку нам понадобилось 1 литр 200 г воды.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @SvitAlla

Помидоры заливаем водой и накрываем крышкой.

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Помидоры с водой. Фото: YouTube @SvitAlla

Оставляем помидоры в теплом месте на сутки, а потом можно переместить в более прохладное место на несколько дней, затем они будут готовы.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.

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