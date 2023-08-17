Бюджетний та простий рецепт помідорів на зиму — відео рецепт

Малосольні помідори. Фото: google

Особливість цього рецепту в тому, що розсіл виходить настільки смачним, що його можна пити замість компоту. На перший погляд може здатися, що мариновані помідори — це якась складна для приготування страва, з якою не впорається недосвідчена в цій справі господиня. Проте головне запам’ятати основні правила і пропорції рецептів, а потім вже можна буде навіть імпровізувати.

Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 3-х літрову банку):

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кріп 1 гілочка;

помідори 1,7 кг;

часник 3 зубчики;

корінь хрону 1 шт;

гострий перець 1 кусочок;

петрушка 1 гілочка.

Для маринаду знадобиться:

вода 1,5 л;

перець духмяний горошком 5 шт;

перець чорний горошком 10 шт;

лавровий листок 2 шт;

цукор 50 г;

сіль 50 г;

оцет 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори. Краще обрати помідори середньої стиглості.

Помідори в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно кожної банки додаємо зелень, потім розподіляємо помідори по банках. Спочатку кладемо більші помідори, а ті що менші за розміром краще розмістити зверху.

Зелень в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху банки кладемо часник, хрін, петрушку та шматочок гострого перцю.

Помідори в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім потрібно зварити маринад. У воду додаємо всі спеції та варимо протягом 5-7 хвилин. Потім додаємо 200 грам оцту.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами. Коли банки повністю заповнені закриваємо кришками.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі банки з помідорами потрібно простерилізувати протягом 15 хвилин. Якщо у вас 1-літрові банки вам знадобиться 10 хвилин.

Закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали, що бабуся поділилася рецептом салату з шампіньйонів на зиму. Вона готується просто, а інгредієнти не складно дістати. До того ж така заготівля не займає багато часу.