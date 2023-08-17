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Малосольні помідори на зиму з найсмачнішими карпатським розсолом

17 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний та простий рецепт помідорів на зиму — відео рецепт
Малосольні помідори. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Особливість цього рецепту в тому, що розсіл виходить настільки смачним, що його можна пити замість компоту. На перший погляд може здатися, що мариновані помідори — це якась складна для приготування страва, з якою не впорається недосвідчена в цій справі господиня. Проте головне запам’ятати основні правила і пропорції рецептів, а потім вже можна буде навіть імпровізувати. 

Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 3-х літрову банку): 

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  • кріп 1 гілочка;
  • помідори 1,7 кг;
  • часник 3 зубчики;
  • корінь хрону 1 шт;
  • гострий перець 1 кусочок;
  • петрушка 1 гілочка. 

Для маринаду знадобиться: 

  • вода 1,5 л;
  • перець духмяний горошком 5 шт;
  • перець чорний горошком 10 шт;
  • лавровий листок 2 шт;
  • цукор 50 г;
  • сіль 50 г;
  • оцет 50 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити помідори. Краще обрати помідори середньої стиглості. 

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Помідори в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно кожної банки додаємо зелень, потім розподіляємо помідори по банках. Спочатку кладемо більші помідори, а ті що менші за розміром краще розмістити зверху. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху банки кладемо часник, хрін, петрушку та шматочок гострого перцю. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім потрібно зварити маринад. У воду додаємо всі спеції та варимо протягом 5-7 хвилин. Потім додаємо 200 грам оцту. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами. Коли банки повністю заповнені закриваємо кришками. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі банки з помідорами потрібно простерилізувати протягом 15 хвилин. Якщо у вас 1-літрові банки вам знадобиться 10 хвилин. 

Закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали, що бабуся поділилася рецептом салату з шампіньйонів на зиму. Вона готується просто, а інгредієнти не складно дістати. До того ж така заготівля не займає багато часу. 

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