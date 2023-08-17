Бюджетний та простий рецепт помідорів на зиму — відео рецепт

Малосольні помідори на зиму з найсмачнішими карпатським розсолом
Особливість цього рецепту в тому, що розсіл виходить настільки смачним, що його можна пити замість компоту. На перший погляд може здатися, що мариновані помідори — це якась складна для приготування страва, з якою не впорається недосвідчена в цій справі господиня. Проте головне запам’ятати основні правила і пропорції рецептів, а потім вже можна буде навіть імпровізувати.
Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 3-х літрову банку):
- кріп 1 гілочка;
- помідори 1,7 кг;
- часник 3 зубчики;
- корінь хрону 1 шт;
- гострий перець 1 кусочок;
- петрушка 1 гілочка.
Для маринаду знадобиться:
- вода 1,5 л;
- перець духмяний горошком 5 шт;
- перець чорний горошком 10 шт;
- лавровий листок 2 шт;
- цукор 50 г;
- сіль 50 г;
- оцет 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити помідори. Краще обрати помідори середньої стиглості.
На дно кожної банки додаємо зелень, потім розподіляємо помідори по банках. Спочатку кладемо більші помідори, а ті що менші за розміром краще розмістити зверху.
Зверху банки кладемо часник, хрін, петрушку та шматочок гострого перцю.
Потім потрібно зварити маринад. У воду додаємо всі спеції та варимо протягом 5-7 хвилин. Потім додаємо 200 грам оцту.
Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами. Коли банки повністю заповнені закриваємо кришками.
Далі банки з помідорами потрібно простерилізувати протягом 15 хвилин. Якщо у вас 1-літрові банки вам знадобиться 10 хвилин.
Закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали, що бабуся поділилася рецептом салату з шампіньйонів на зиму. Вона готується просто, а інгредієнти не складно дістати. До того ж така заготівля не займає багато часу.