Бюджетный и простой рецепт помидоров на зиму — видео рецепт

Малосольные помидоры. Фото: google

Особенность этого рецепта в том, что рассол получается настолько вкусным, что его можно пить вместо компота. На первый взгляд может показаться, что маринованные помидоры — это какое-то сложное для приготовления блюдо, с которым не справится неопытная в этом деле хозяйка. Однако главное запомнить основные правила и пропорции рецептов, а потом уже можно будет даже импровизировать.

Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 3-х литровую банку):

Читайте также:

укроп 1 веточка;

помидоры 1,7 кг;

чеснок 3 зубчика;

корень хрена 1 шт;

острый перец 1 кусочек;

петрушка 1 веточка.

Для маринада понадобится:

вода 1,5 л;

перец душистый горошком 5 шт;

перец черный горошком 10 шт;

лавровый лист 2 шт;

сахар — 50 г;

соль — 50 г;

уксус 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры. Лучше выбрать помидоры средней спелости.

Помидоры в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно каждой банки отправляем зелень и распределяем помидоры по банкам. Сначала кладем большие помидоры, а меньшие по размеру лучше разместить сверху.

Зелень в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху в банку кладем чеснок, хрен, петрушку и кусочек острого перца.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно сварить маринад. В воду добавляем все специи и варим в течение 5-7 минут. Затем добавляем 200 г уксуса.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Горячим маринадом заливаем банки с помидорами. Когда банки полностью заполнены, закрываем крышками.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее банки с помидорами следует простерилизовать в течение 15 минут. Если у вас 1-литровые банки вам понадобится 10 минут.

Закрываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали, что бабушка поделилась рецептом салата из шампиньонов на зиму. Она готовится просто, а ингредиенты не сложно достать. К тому же, такая заготовка не занимает много времени.