Бюджетный и простой рецепт помидоров на зиму — видео рецепт

Малосольные помидоры на зиму с вкуснейшим карпатским рассолом
Особенность этого рецепта в том, что рассол получается настолько вкусным, что его можно пить вместо компота. На первый взгляд может показаться, что маринованные помидоры — это какое-то сложное для приготовления блюдо, с которым не справится неопытная в этом деле хозяйка. Однако главное запомнить основные правила и пропорции рецептов, а потом уже можно будет даже импровизировать.
Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 3-х литровую банку):
- укроп 1 веточка;
- помидоры 1,7 кг;
- чеснок 3 зубчика;
- корень хрена 1 шт;
- острый перец 1 кусочек;
- петрушка 1 веточка.
Для маринада понадобится:
- вода 1,5 л;
- перец душистый горошком 5 шт;
- перец черный горошком 10 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- сахар — 50 г;
- соль — 50 г;
- уксус 50 г.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть помидоры. Лучше выбрать помидоры средней спелости.
На дно каждой банки отправляем зелень и распределяем помидоры по банкам. Сначала кладем большие помидоры, а меньшие по размеру лучше разместить сверху.
Сверху в банку кладем чеснок, хрен, петрушку и кусочек острого перца.
Затем нужно сварить маринад. В воду добавляем все специи и варим в течение 5-7 минут. Затем добавляем 200 г уксуса.
Горячим маринадом заливаем банки с помидорами. Когда банки полностью заполнены, закрываем крышками.
Далее банки с помидорами следует простерилизовать в течение 15 минут. Если у вас 1-литровые банки вам понадобится 10 минут.
Закрываем банки и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали, что бабушка поделилась рецептом салата из шампиньонов на зиму. Она готовится просто, а ингредиенты не сложно достать. К тому же, такая заготовка не занимает много времени.