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Малосольные помидоры на зиму с вкуснейшим карпатским рассолом

17 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и простой рецепт помидоров на зиму — видео рецепт
Малосольные помидоры. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Особенность этого рецепта в том, что рассол получается настолько вкусным, что его можно пить вместо компота. На первый взгляд может показаться, что маринованные помидоры — это какое-то сложное для приготовления блюдо, с которым не справится неопытная в этом деле хозяйка. Однако главное запомнить основные правила и пропорции рецептов, а потом уже можно будет даже импровизировать.

Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 3-х литровую банку):

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  • укроп 1 веточка;
  • помидоры 1,7 кг;
  • чеснок 3 зубчика;
  • корень хрена 1 шт;
  • острый перец 1 кусочек;
  • петрушка 1 веточка.

Для маринада понадобится:

  • вода 1,5 л;
  • перец душистый горошком 5 шт;
  • перец черный горошком 10 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 50 г;
  • уксус 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры. Лучше выбрать помидоры средней спелости.

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Помидоры в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно каждой банки отправляем зелень и распределяем помидоры по банкам. Сначала кладем большие помидоры, а меньшие по размеру лучше разместить сверху.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху в банку кладем чеснок, хрен, петрушку и кусочек острого перца.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно сварить маринад. В воду добавляем все специи и варим в течение 5-7 минут. Затем добавляем 200 г уксуса.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Горячим маринадом заливаем банки с помидорами. Когда банки полностью заполнены, закрываем крышками.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее банки с помидорами следует простерилизовать в течение 15 минут. Если у вас 1-литровые банки вам понадобится 10 минут.

Закрываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали, что бабушка поделилась рецептом салата из шампиньонов на зиму. Она готовится просто, а ингредиенты не сложно достать. К тому же, такая заготовка не занимает много времени.

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