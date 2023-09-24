Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Малосольна капуста на всю осінь: хрустка та ароматна, скарбничка вітаміну С arrow

Малосольна капуста на всю осінь: хрустка та ароматна, скарбничка вітаміну С

24 вересня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Малосольна капуста на осінь, знахідка вітамінів — відео рецепт
Малосольна капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачна заготовка з капусти, але це не консервація. Такий салат можна приготувати один раз, а вживати протягом кількох місяців, оскільки така капуста гарно зберігається. Гарно підійде на додаток до будь-якого гарніру. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

Читайте також:

Вам знадобиться на 5 кг капусти: 

  • 1 кг моркви;
  • 1 кг солодкого перцю;
  • 1 кг цибулі;
  • 2 ст.л солі (до смаку);
  • 250-300 гр цукру;
  • 1 склянка (200 гр) оцту;
  • 350-400 мл олії.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю на півкільця. 

null
Капуста та овочі для салату. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Потім потрібно нарізати солодкий перець соломкою. Все складаємо в одну ємність. 

null
Солодкий перець. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку. Потім починаємо шинкувати капусту. 

null
Морква та капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Капусту можете шинкувати зручним для вас способом. Коли все готово, потрібно все змішати. 

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

У великій ємності все змішуємо, потрібно ретельно перемішати.

null
Нарізана капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

В овочеву масу додаємо сіль, цукор, за бажанням можна додати чорний мелений перець та оцет. Потрібно все ретельно перемішати. 

null
Салат з капусти. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Тепер додаємо рослинну олію. Залишаємо все на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік. 

null
Салат з капусти. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Через 30 хвилин починаємо розкладати всю капусту по банках для зберігання. Перед тим, як складати, можна спробувати чи вистачає вам солі та інших спецій. 

null
Салат в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Зберігати можна в прохолодному місці чи в холодильнику. 

Раніше ми писали про рецепт феноменальної смакоти на вечерю за хвилини від української господині. Вам неодмінно захочеться повторити цей рецепт багато разів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз