Малосольна капуста на осінь, знахідка вітамінів — відео рецепт

Малосольна капуста на всю осінь: хрустка та ароматна, скарбничка вітаміну С
Смачна заготовка з капусти, але це не консервація. Такий салат можна приготувати один раз, а вживати протягом кількох місяців, оскільки така капуста гарно зберігається. Гарно підійде на додаток до будь-якого гарніру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться на 5 кг капусти:
- 1 кг моркви;
- 1 кг солодкого перцю;
- 1 кг цибулі;
- 2 ст.л солі (до смаку);
- 250-300 гр цукру;
- 1 склянка (200 гр) оцту;
- 350-400 мл олії.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю на півкільця.
Потім потрібно нарізати солодкий перець соломкою. Все складаємо в одну ємність.
Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку. Потім починаємо шинкувати капусту.
Капусту можете шинкувати зручним для вас способом. Коли все готово, потрібно все змішати.
У великій ємності все змішуємо, потрібно ретельно перемішати.
В овочеву масу додаємо сіль, цукор, за бажанням можна додати чорний мелений перець та оцет. Потрібно все ретельно перемішати.
Тепер додаємо рослинну олію. Залишаємо все на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.
Через 30 хвилин починаємо розкладати всю капусту по банках для зберігання. Перед тим, як складати, можна спробувати чи вистачає вам солі та інших спецій.
Зберігати можна в прохолодному місці чи в холодильнику.
Раніше ми писали про рецепт феноменальної смакоти на вечерю за хвилини від української господині. Вам неодмінно захочеться повторити цей рецепт багато разів.