Малосольна капуста на осінь, знахідка вітамінів — відео рецепт

Малосольна капуста. Фото: google

Смачна заготовка з капусти, але це не консервація. Такий салат можна приготувати один раз, а вживати протягом кількох місяців, оскільки така капуста гарно зберігається. Гарно підійде на додаток до будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться на 5 кг капусти:

1 кг моркви;

1 кг солодкого перцю;

1 кг цибулі;

2 ст.л солі (до смаку);

250-300 гр цукру;

1 склянка (200 гр) оцту;

350-400 мл олії.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю на півкільця.

Капуста та овочі для салату. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Потім потрібно нарізати солодкий перець соломкою. Все складаємо в одну ємність.

Солодкий перець. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку. Потім починаємо шинкувати капусту.

Морква та капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Капусту можете шинкувати зручним для вас способом. Коли все готово, потрібно все змішати.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

У великій ємності все змішуємо, потрібно ретельно перемішати.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

В овочеву масу додаємо сіль, цукор, за бажанням можна додати чорний мелений перець та оцет. Потрібно все ретельно перемішати.

Салат з капусти. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Тепер додаємо рослинну олію. Залишаємо все на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.

Салат з капусти. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Через 30 хвилин починаємо розкладати всю капусту по банках для зберігання. Перед тим, як складати, можна спробувати чи вистачає вам солі та інших спецій.

Салат в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Зберігати можна в прохолодному місці чи в холодильнику.

Раніше ми писали про рецепт феноменальної смакоти на вечерю за хвилини від української господині. Вам неодмінно захочеться повторити цей рецепт багато разів.