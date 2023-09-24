Малосольная капуста на осень, находка витаминов — видео рецепт

Малосольная капуста. Фото: google

Вкусная заготовка из капусты, но это не консервация. Такой салат можно приготовить один раз, а употреблять в течение нескольких месяцев, поскольку такая капуста хорошо хранится. Хорошо подойдет, как дополнение к любому гарниру.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится на 5 кг капусты:

1 кг моркови;

1 кг сладкого перца;

1 кг лука;

2 ст.л соли (по вкусу);

250-300 гр сахара;

1 стакан (200 гр) уксуса;

350-400 мл растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук на полкольца.

Капуста и овощи для салата. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем нужно нарезать сладкий перец соломкой. Все складываем в одну емкость.

Сладкий перец. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далее нужно натереть морковь на крупную терку. Затем начинаем шинковать капусту.

Морковь и капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Капусту можете шинковать удобным для вас способом. Когда все готово, нужно все смешать.

Морковь и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

В большой емкости все смешиваем, нужно кропотливо перемешать.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

В овощную массу добавляем соль, сахар, по желанию можно добавить черный молотый перец и уксус. Надо все тщательно перемешать.

Салат из капусты. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Теперь добавляем растительное масло. Оставляем все на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.

Салат из капусты. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Через 30 минут начинаем раскладывать всю капусту по банкам для хранения. Перед тем, как складывать, можно попробовать достаточно ли вам соли и других специй.

Салат в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Хранить можно в прохладном месте или в холодильнике.

Раньше мы писали о рецепте феноменальной вкусности на ужин в минуту от украинской хозяйки. Вам обязательно захочется повторить этот рецепт много раз.