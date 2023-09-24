Малосольная капуста на осень, находка витаминов — видео рецепт

Малосольная капуста на всю осень: хрустящая и ароматная, копилка витамина С
Вкусная заготовка из капусты, но это не консервация. Такой салат можно приготовить один раз, а употреблять в течение нескольких месяцев, поскольку такая капуста хорошо хранится. Хорошо подойдет, как дополнение к любому гарниру.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.
Вам понадобится на 5 кг капусты:
- 1 кг моркови;
- 1 кг сладкого перца;
- 1 кг лука;
- 2 ст.л соли (по вкусу);
- 250-300 гр сахара;
- 1 стакан (200 гр) уксуса;
- 350-400 мл растительного масла.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук на полкольца.
Затем нужно нарезать сладкий перец соломкой. Все складываем в одну емкость.
Далее нужно натереть морковь на крупную терку. Затем начинаем шинковать капусту.
Капусту можете шинковать удобным для вас способом. Когда все готово, нужно все смешать.
В большой емкости все смешиваем, нужно кропотливо перемешать.
В овощную массу добавляем соль, сахар, по желанию можно добавить черный молотый перец и уксус. Надо все тщательно перемешать.
Теперь добавляем растительное масло. Оставляем все на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
Через 30 минут начинаем раскладывать всю капусту по банкам для хранения. Перед тем, как складывать, можно попробовать достаточно ли вам соли и других специй.
Хранить можно в прохладном месте или в холодильнике.
Раньше мы писали о рецепте феноменальной вкусности на ужин в минуту от украинской хозяйки. Вам обязательно захочется повторить этот рецепт много раз.