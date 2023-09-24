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Малосольная капуста на всю осень: хрустящая и ароматная, копилка витамина С

24 сентября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Малосольная капуста на осень, находка витаминов — видео рецепт
Малосольная капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусная заготовка из капусты, но это не консервация. Такой салат можно приготовить один раз, а употреблять в течение нескольких месяцев, поскольку такая капуста хорошо хранится. Хорошо подойдет, как дополнение к любому гарниру.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится на 5 кг капусты:

  • 1 кг моркови;
  • 1 кг сладкого перца;
  • 1 кг лука;
  • 2 ст.л соли (по вкусу);
  • 250-300 гр сахара;
  • 1 стакан (200 гр) уксуса;
  • 350-400 мл растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук на полкольца.

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Капуста и овощи для салата. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем нужно нарезать сладкий перец соломкой. Все складываем в одну емкость.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далее нужно натереть морковь на крупную терку. Затем начинаем шинковать капусту.

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Морковь и капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Капусту можете шинковать удобным для вас способом. Когда все готово, нужно все смешать.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

В большой емкости все смешиваем, нужно кропотливо перемешать.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

В овощную массу добавляем соль, сахар, по желанию можно добавить черный молотый перец и уксус. Надо все тщательно перемешать.

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Салат из капусты. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Теперь добавляем растительное масло. Оставляем все на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.

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Салат из капусты. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Через 30 минут начинаем раскладывать всю капусту по банкам для хранения. Перед тем, как складывать, можно попробовать достаточно ли вам соли и других специй.

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Салат в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Хранить можно в прохладном месте или в холодильнике.

Раньше мы писали о рецепте феноменальной вкусности на ужин в минуту от украинской хозяйки. Вам обязательно захочется повторить этот рецепт много раз.

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