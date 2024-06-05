Приголомшливий малиновий торт медовик із заварним кремом — покрокове просте приготування

Малиновий торт медовик із заварним кремом — королівський десерт
Малина — королева ягідного літа. Класичний "Медовик" — улюблений усіма десерт. А якщо додати до нього виразні малинові ноти, вийде розкішний десерт, гідний королев.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 100 г гречаного меду (3 ст. л.);
- 120 г цукру (6 ст. арк.);
- 120 г вершкового масла (82%);
- 40 г яйця (1 шт., маленьке);
- 4 г харчової соди (1/3 ч. л.);
- 300 г борошна (1,9 склянки*);
- * Об'єм склянки 250 мл.
Для заварного крему:
- 250 мл молока (1 склянка);
- 50 г яйця (1 прим.);
- 30 г цукру (1,5 ст. л.);
- 20 г вершкового масла (82%);
- 12 г борошна (1/2 ст. арк.);
- 12 г кукурудзяного крохмалю (1/2 ст. л.);
- 100 г сметани (4 ст. арк., 25-30%);
- 100 вершків (4 ст. арк., 30-35%).
Для малинового мармеладу:
- 100 г малинового пюре (3,5 ст. л. з гіркою, без кісточки);
- 20 г цукру (1 ст. л.);
- 3 г пектину (1/2 ч. л.);
- 10 мл лимонного соку (2 ч. л).
Для малинової начинки на крохмалі:
- 100 г малинового пюре (3,5 ст. л. з гіркою, без кісточки);
- 20 г цукру (1 ст. л.);
- 8 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л.);
- 10 мл лимонного соку (2 ч. л).
Для декору:
- свіжа малина;
- крихта із залишків тіста;
- крем з маскарпоні.
Для крему з маскарпоне:
- 150 мл вершків (0,6 склянки, 30%);
- 70 г маскарпоні;
- 20 г цукрової пудри (1 ст. арк.).
Спосіб приготування
Приготуйте тісто. Змішайте вершкове масло і мед, прогрійте. Збийте яйце з цукром, додайте масло з медом і перемішайте.
Змішайте борошно з содою, додайте до основної маси і перемішайте.
Розділіть тісто на 8 частин, оберніть кожну в харчову плівку. Відправте в холодильник на 1,5-2 години.
Приготуйте заварний крем. Змішайте яйце із цукром. Додайте борошно|, крохмаль і перемішайте. Прогрійте молоко, з'єднайте із яєчною масою. Поверніть масу в сотейник, доведіть до кипіння, кип'ятіть 30-40 секунд. Додайте вершкове масло, перемішайте. Перекладіть у миску, накрийте плівкою в контакт. Заберіть у холодильник на кілька годин. Збийте вершки зі сметаною. Розімніть основу, додайте збиті вершки зі сметаною, перемішайте.
Приготуйте малиновий мармелад. Змішайте малинове пюре та лимонний сік, прогрійте до 40 ºС. Змішайте цукор, пектин, додайте до пюре, помішуючи. Доведіть до кипіння, кип'ятіть 30 секунд. Перекладіть у миску, накрийте плівкою в контакт, поставте в холодильник. Розімніть мармелад, перекладіть у кондитерський мішок.
Приготуємо начинку. Помістіть інгредієнти в сотейник, перемішайте віночком, щоб не було грудочок. Варіть помішуючи до кипіння. Прокип'ятіть 1 хвилину. Охолодіть. Перед використанням перемішайте мармелад, щоб він став м'яким та еластичним.
Випікайте коржі. Увімкніть духовку на 170 ºС. Дістаньте тісто з холодильника, розкотіть між листами пергаменту в коло діаметром 18 см і завтовшки 2 мм.
Зробіть на тісті проколи виделкою. Відправте в духовку на 4-5 хвилин. Виріжте із готового коржа коло. Розкотіть і випікайте всі коржі.
Зберіть "Медовик". Прокладіть борти форми діаметром 18 см усередині бордюрної стрічки. Викладіть шар крему, покладіть зверху корж, потім знову шар крему, малиновий мармелад та корж. Викладіть, чергуючи з кремом та мармеладом, усі коржі. Поставте торт у холодильник на 7 годин.
Приготуйте крем. Збийте вершки, цукрову пудру та маскарпоне до стійких піків. Перекладіть 1/2 частину крему в кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром 10 мм. Декоруйте торт. Зніміть плівку та форму з торта.
Закрийте боки торта кремом, присипте крихтою. Викладіть малину на торт, змастіть ягоди напажем. Викладіть між ягодами крем.
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