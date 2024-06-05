Приголомшливий малиновий торт медовик із заварним кремом — покрокове просте приготування

Малиновий торт медовик. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Малина — королева ягідного літа. Класичний "Медовик" — улюблений усіма десерт. А якщо додати до нього виразні малинові ноти, вийде розкішний десерт, гідний королев.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

100 г гречаного меду (3 ст. л.);

120 г цукру (6 ст. арк.);

120 г вершкового масла (82%);

40 г яйця (1 шт., маленьке);

4 г харчової соди (1/3 ч. л.);

300 г борошна (1,9 склянки*);

* Об'єм склянки 250 мл.

Для заварного крему:

250 мл молока (1 склянка);

50 г яйця (1 прим.);

30 г цукру (1,5 ст. л.);

20 г вершкового масла (82%);

12 г борошна (1/2 ст. арк.);

12 г кукурудзяного крохмалю (1/2 ст. л.);

100 г сметани (4 ст. арк., 25-30%);

100 вершків (4 ст. арк., 30-35%).

Для малинового мармеладу:

100 г малинового пюре (3,5 ст. л. з гіркою, без кісточки);

20 г цукру (1 ст. л.);

3 г пектину (1/2 ч. л.);

10 мл лимонного соку (2 ч. л).

Для малинової начинки на крохмалі:

100 г малинового пюре (3,5 ст. л. з гіркою, без кісточки);

20 г цукру (1 ст. л.);

8 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л.);

10 мл лимонного соку (2 ч. л).

Для декору:

свіжа малина;

крихта із залишків тіста;

крем з маскарпоні.

Для крему з маскарпоне:

150 мл вершків (0,6 склянки, 30%);

70 г маскарпоні;

20 г цукрової пудри (1 ст. арк.).

Спосіб приготування

Приготуйте тісто. Змішайте вершкове масло і мед, прогрійте. Збийте яйце з цукром, додайте масло з медом і перемішайте.

Вершкове масло та мед. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішайте борошно з содою, додайте до основної маси і перемішайте.

Тісто для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розділіть тісто на 8 частин, оберніть кожну в харчову плівку. Відправте в холодильник на 1,5-2 години.

Приготування крему. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте заварний крем. Змішайте яйце із цукром. Додайте борошно|, крохмаль і перемішайте. Прогрійте молоко, з'єднайте із яєчною масою. Поверніть масу в сотейник, доведіть до кипіння, кип'ятіть 30-40 секунд. Додайте вершкове масло, перемішайте. Перекладіть у миску, накрийте плівкою в контакт. Заберіть у холодильник на кілька годин. Збийте вершки зі сметаною. Розімніть основу, додайте збиті вершки зі сметаною, перемішайте.

Малиновий мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте малиновий мармелад. Змішайте малинове пюре та лимонний сік, прогрійте до 40 ºС. Змішайте цукор, пектин, додайте до пюре, помішуючи. Доведіть до кипіння, кип'ятіть 30 секунд. Перекладіть у миску, накрийте плівкою в контакт, поставте в холодильник. Розімніть мармелад, перекладіть у кондитерський мішок.

Приготування начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо начинку. Помістіть інгредієнти в сотейник, перемішайте віночком, щоб не було грудочок. Варіть помішуючи до кипіння. Прокип'ятіть 1 хвилину. Охолодіть. Перед використанням перемішайте мармелад, щоб він став м'яким та еластичним.

Тісто для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікайте коржі. Увімкніть духовку на 170 ºС. Дістаньте тісто з холодильника, розкотіть між листами пергаменту в коло діаметром 18 см і завтовшки 2 мм.

Сухі коржі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зробіть на тісті проколи виделкою. Відправте в духовку на 4-5 хвилин. Виріжте із готового коржа коло. Розкотіть і випікайте всі коржі.

Крем та начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зберіть "Медовик". Прокладіть борти форми діаметром 18 см усередині бордюрної стрічки. Викладіть шар крему, покладіть зверху корж, потім знову шар крему, малиновий мармелад та корж. Викладіть, чергуючи з кремом та мармеладом, усі коржі. Поставте торт у холодильник на 7 годин.

Приготування крему. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте крем. Збийте вершки, цукрову пудру та маскарпоне до стійких піків. Перекладіть 1/2 частину крему в кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром 10 мм. Декоруйте торт. Зніміть плівку та форму з торта.

Медовик з малиною. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Закрийте боки торта кремом, присипте крихтою. Викладіть малину на торт, змастіть ягоди напажем. Викладіть між ягодами крем.

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