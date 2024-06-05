Потрясающий малиновый торт медовик с заварным кремом — пошаговое простое приготовление.

Малиновый торт медовик с заварным кремом — королевский десерт
Малина — королева ягодного лета. Классический "Медовик" — любимый всеми десерт. А если добавить к нему выразительные малиновые ноты, получится роскошный десерт, достойный королев.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 100 г гречишного меда (3 ст. л.);
- 120 г сахара (6 ст. л.);
- 120 г сливочного масла (82%);
- 40 г яйца (1 шт., маленькое);
- 4 г пищевой соды (1/3 ч. л.);
- 300 г муки (1,9 стакана*);
- * Объем стакана 250 мл.
Для заварного крема:
- 250 мл молока (1 стакан);
- 50 г яйца (1 шт.);
- 30 г сахара (1,5 ст. л.);
- 20 г сливочного масла (82%);
- 12 г муки (1/2 ст. л.);
- 12 г кукурузного крахмала (1/2 ст. л.);
- 100 г сметаны (4 ст. л., 25-30%);
- 100 сливок (4 ст. л., 30-35%).
Для малинового мармелада:
- 100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки);
- 20 г сахара (1 ст. л.);
- 3 г пектина (1/2 ч. л.);
- 10 мл лимонного сока (2 ч. л.).
Для малиновой начинки на крахмале:
- 100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки) ;
- 20 г сахара (1 ст. л.);
- 8 г кукурузного крахмала (1 ч. л.);
- 10 мл лимонного сока (2 ч. л.).
Для декора:
- свежая малина;
- крошка из остатков теста;
- крем с маскарпоне.
Для крема с маскарпоне:
- 150 мл сливок (0,6 стакана, 30%);
- 70 г маскарпоне;
- 20 г сахарной пудры (1 ст. л.).
Способ приготовления
Приготовьте тесто. Смешайте сливочное масло и мед, прогрейте. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло с медом и перемешайте.
Смешайте муку с содой, добавьте к основной массе и перемешайте.
Разделите тесто на 8 частей, оберните каждую пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на 1,5-2 часа.
Приготовьте заварной крем. Смешайте яйцо с сахаром. Добавьте муку, крахмал и перемешайте. Прогрейте молоко, соедините с яичной массой. Верните массу в сотейник, доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд. Добавьте сливочное масло, перемешайте. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт. Уберите в холодильник на несколько часов. Взбейте сливки со сметаной. Разомните основу, добавьте взбитые сливки со сметаной, перемешайте.
Приготовьте малиновый мармелад. Смешайте малиновое пюре и лимонный сок, прогрейте до 40 ºС. Смешайте сахар, пектин, добавьте к пюре, помешивая. Доведите до кипения, кипятите 30 секунд. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт, поставьте в холодильник. Разомните мармелад, переложите в кондитерский мешок.
Приготовим начинку. Поместите ингредиенты в сотейник, перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Варите, помешивая, до кипения. Прокипятите 1 минуту. Охладите. Перед использованием перемешайте мармелад, чтобы он стал мягким и эластичным.
Выпекайте коржи. Включите духовку на 170 ºС. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте между листами пергамента в круг диаметром 18 см и толщиной 2 мм.
Сделайте на раскатанном тесте проколы вилкой. Отправьте в разогретую духовку на 4-5 минут. Вырежьте из готового коржа круг. Раскатайте и выпекайте все коржи.
Соберите "Медовик". Проложите борта формы диаметром 18 см внутри бордюрной лентой. Выложите слой крема, положите сверху корж, затем снова слой крема, малиновый мармелад и корж. Выложите, чередуя с кремом и мармеладом, все коржи. Поставьте торт в холодильник на 7 часов.
Приготовьте крем. Взбейте сливки, сахарную пудру и маскарпоне до устойчивых пиков. Переложите 1/2 часть крема в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 10 мм. Декорируйте торт. Снимите пленку и форму с торта.
Закройте бока торта кремом, присыпьте крошкой. Выложите малину на торт, смажьте ягоды напажем. Выложите между ягодами крем.
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