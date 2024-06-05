Потрясающий малиновый торт медовик с заварным кремом — пошаговое простое приготовление.

Малиновый торт медовик. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Малина — королева ягодного лета. Классический "Медовик" — любимый всеми десерт. А если добавить к нему выразительные малиновые ноты, получится роскошный десерт, достойный королев.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

100 г гречишного меда (3 ст. л.);

120 г сахара (6 ст. л.);

120 г сливочного масла (82%);

40 г яйца (1 шт., маленькое);

4 г пищевой соды (1/3 ч. л.);

300 г муки (1,9 стакана*);

* Объем стакана 250 мл.

Для заварного крема:

250 мл молока (1 стакан);

50 г яйца (1 шт.);

30 г сахара (1,5 ст. л.);

20 г сливочного масла (82%);

12 г муки (1/2 ст. л.);

12 г кукурузного крахмала (1/2 ст. л.);

100 г сметаны (4 ст. л., 25-30%);

100 сливок (4 ст. л., 30-35%).

Для малинового мармелада:

100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки);

20 г сахара (1 ст. л.);

3 г пектина (1/2 ч. л.);

10 мл лимонного сока (2 ч. л.).

Для малиновой начинки на крахмале:

100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки) ;

20 г сахара (1 ст. л.);

8 г кукурузного крахмала (1 ч. л.);

10 мл лимонного сока (2 ч. л.).

Для декора:

свежая малина;

крошка из остатков теста;

крем с маскарпоне.

Для крема с маскарпоне:

150 мл сливок (0,6 стакана, 30%);

70 г маскарпоне;

20 г сахарной пудры (1 ст. л.).

Способ приготовления

Приготовьте тесто. Смешайте сливочное масло и мед, прогрейте. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло с медом и перемешайте.

Сливочное масло и мед. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте муку с содой, добавьте к основной массе и перемешайте.

Тесто для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разделите тесто на 8 частей, оберните каждую пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на 1,5-2 часа.

Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте заварной крем. Смешайте яйцо с сахаром. Добавьте муку, крахмал и перемешайте. Прогрейте молоко, соедините с яичной массой. Верните массу в сотейник, доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд. Добавьте сливочное масло, перемешайте. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт. Уберите в холодильник на несколько часов. Взбейте сливки со сметаной. Разомните основу, добавьте взбитые сливки со сметаной, перемешайте.

Малиновый мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте малиновый мармелад. Смешайте малиновое пюре и лимонный сок, прогрейте до 40 ºС. Смешайте сахар, пектин, добавьте к пюре, помешивая. Доведите до кипения, кипятите 30 секунд. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт, поставьте в холодильник. Разомните мармелад, переложите в кондитерский мешок.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим начинку. Поместите ингредиенты в сотейник, перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Варите, помешивая, до кипения. Прокипятите 1 минуту. Охладите. Перед использованием перемешайте мармелад, чтобы он стал мягким и эластичным.

Тесто для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекайте коржи. Включите духовку на 170 ºС. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте между листами пергамента в круг диаметром 18 см и толщиной 2 мм.

Сухие коржи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сделайте на раскатанном тесте проколы вилкой. Отправьте в разогретую духовку на 4-5 минут. Вырежьте из готового коржа круг. Раскатайте и выпекайте все коржи.

Крем и начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соберите "Медовик". Проложите борта формы диаметром 18 см внутри бордюрной лентой. Выложите слой крема, положите сверху корж, затем снова слой крема, малиновый мармелад и корж. Выложите, чередуя с кремом и мармеладом, все коржи. Поставьте торт в холодильник на 7 часов.

Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте крем. Взбейте сливки, сахарную пудру и маскарпоне до устойчивых пиков. Переложите 1/2 часть крема в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 10 мм. Декорируйте торт. Снимите пленку и форму с торта.

Медовик с малиной. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Закройте бока торта кремом, присыпьте крошкой. Выложите малину на торт, смажьте ягоды напажем. Выложите между ягодами крем.

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