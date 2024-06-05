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Малиновый торт медовик с заварным кремом — королевский десерт

5 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Потрясающий малиновый торт медовик с заварным кремом — пошаговое простое приготовление.
Малиновый торт медовик. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Малина — королева ягодного лета. Классический "Медовик" — любимый всеми десерт. А если добавить к нему выразительные малиновые ноты, получится роскошный десерт, достойный королев. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам понадобится: 

  • 100 г гречишного меда (3 ст. л.);
  • 120 г сахара (6 ст. л.);
  • 120 г сливочного масла (82%);
  • 40 г яйца (1 шт., маленькое);
  • 4 г пищевой соды (1/3 ч. л.);
  • 300 г муки (1,9 стакана*);
  • * Объем стакана 250 мл. 

Для заварного крема:

  • 250 мл молока (1 стакан);
  • 50 г яйца (1 шт.);
  • 30 г сахара (1,5 ст. л.);
  • 20 г сливочного масла (82%);
  • 12 г муки (1/2 ст. л.);
  • 12 г кукурузного крахмала (1/2 ст. л.);
  • 100 г сметаны (4 ст. л., 25-30%);
  • 100 сливок (4 ст. л., 30-35%).

Для малинового мармелада:

  • 100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки);
  • 20 г сахара (1 ст. л.);
  • 3 г пектина (1/2 ч. л.);
  • 10 мл лимонного сока (2 ч. л.). 

Для малиновой начинки на крахмале:

  • 100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки) ;
  • 20 г сахара (1 ст. л.);
  • 8 г кукурузного крахмала (1 ч. л.);
  • 10 мл лимонного сока (2 ч. л.).

Для декора:

  • свежая малина;
  • крошка из остатков теста;
  • крем с маскарпоне.

Для крема с маскарпоне:

  • 150 мл сливок (0,6 стакана, 30%);
  • 70 г маскарпоне;
  • 20 г сахарной пудры (1 ст. л.).

Способ приготовления 

Приготовьте тесто. Смешайте сливочное масло и мед, прогрейте. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло с медом и перемешайте.

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Сливочное масло и мед. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте муку с содой, добавьте к основной массе и перемешайте.

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Тесто для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разделите тесто на 8 частей, оберните каждую пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на 1,5-2 часа.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте заварной крем. Смешайте яйцо с сахаром. Добавьте муку, крахмал и перемешайте. Прогрейте молоко, соедините с яичной массой. Верните массу в сотейник, доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд.  Добавьте сливочное масло, перемешайте. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт. Уберите в холодильник на несколько часов. Взбейте сливки со сметаной. Разомните основу, добавьте взбитые сливки со сметаной, перемешайте.

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Малиновый мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте малиновый мармелад. Смешайте малиновое пюре и лимонный сок, прогрейте до 40 ºС. Смешайте сахар, пектин, добавьте к пюре, помешивая. Доведите до кипения, кипятите 30 секунд. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт, поставьте в холодильник.  Разомните мармелад, переложите в кондитерский мешок.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим начинку. Поместите ингредиенты в сотейник, перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.  Варите, помешивая, до кипения. Прокипятите 1 минуту. Охладите.  Перед использованием перемешайте мармелад, чтобы он стал мягким и эластичным.

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Тесто для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекайте коржи. Включите духовку на 170 ºС. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте между листами пергамента в круг диаметром 18 см и толщиной 2 мм.

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Сухие коржи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сделайте на раскатанном тесте проколы вилкой. Отправьте в разогретую духовку на 4-5 минут. Вырежьте из готового коржа круг. Раскатайте и выпекайте все коржи.

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Крем и начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соберите "Медовик". Проложите борта формы диаметром 18 см внутри бордюрной лентой. Выложите слой крема, положите сверху корж, затем снова слой крема,  малиновый мармелад и корж.  Выложите, чередуя с кремом и мармеладом, все коржи. Поставьте торт в холодильник на 7 часов.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте крем. Взбейте сливки, сахарную пудру и маскарпоне до устойчивых пиков. Переложите 1/2 часть крема в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 10 мм. Декорируйте торт. Снимите пленку и форму с торта.

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Медовик с малиной. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Закройте бока торта кремом, присыпьте крошкой. Выложите малину на торт, смажьте ягоды напажем. Выложите между ягодами крем.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.

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малина
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