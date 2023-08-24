Голубці з тертої картоплі — відео рецепт

Голубці з картоплею. Фото: Freepik

Це голубці з тертої картоплі чи ще, як кажуть, голубці з тертої бульби. Дуже цікаве і смачне поєднання тертої картоплі, яка завернута в звичний голубець, тобто пропарену капусту. Дуже вдало голубці з картоплею смакують з грибною підливою.

Рецепт опублікували на YouTube канала НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

капуста 2 головки;

картопля 1,5-2 кг;

цибуля 2 шт. (150 грамів);

морква 1 шт. (200 грамів);

сметана 1 ложка;

помідор 2-3 шт. (або ложка томатної пасти);

сироватка 0.5 л -1 л. (можна замінити на звичайну воду)

сіль за смаком;

перець мелений за смаком;

лавровий листок 2-3 шт;

олія 2 ст. л.

Спосіб приготування

Для початку потрібно підсмажити цибулю до напівпрозорості. Поки смажиться цибуля потрібно натерти моркву та додати її на пательню.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно помити капусту та очистити від верхніх листів, видалити качан. Пропарюємо її в киплячій воді поки не почнуть легко відділятися листки.

Капуста в воді. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли листи капусти почали відділятися пропарюємо її ще трохи.

Листя капусти. Фото: YouTube @nashi.besahy

З листків потрібно видалити тверду основу, щоб голубці потім гарно закручувалися.

Терта картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно натерти картоплю, як для дерунів. Під час натирання додаємо ложку сметани, кисла сметана уповільнить потемніння картоплі.

Сік з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після того, як натерли картоплю потрібно видалити з неї зайвий сік.

Картопля, морква та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі змішуємо засмажку з картоплею. Посолити на додати перець за смаком. Все ретельно перемішати, за своїм смаком ви можете додати свої улюблені спеції.

Формування голубців. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо лист капусти та накладаємо нашу начинку, формуємо голубці.

Голубці в кастрюлі.

Голубці кладемо на дно каструлі. Між шарами голубців можна покласти кілька нарізаних помідорів.

Голубці в сироватці. Фото: YouTube @nashi.besahy

До голубців додаємо молочну сироватку, але якщо вам не подобається таке поєднання, можна додати звичайну воду.

Готові голубці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубці потрібно протушкувати протягом години. За бажанням ви можете додати під час тушкування томатну пасту.

Голубці в середині. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубці виходять дуже смачними, але їх можна доповнити грибним соусом або додати до рослинної олії часника та полити цієї масою голубці.

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