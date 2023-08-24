Голубці з тертої картоплі — відео рецепт

Львівські голубці з картоплею: найголовніший секрет приготування
Це голубці з тертої картоплі чи ще, як кажуть, голубці з тертої бульби. Дуже цікаве і смачне поєднання тертої картоплі, яка завернута в звичний голубець, тобто пропарену капусту. Дуже вдало голубці з картоплею смакують з грибною підливою.
Рецепт опублікували на YouTube канала НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- капуста 2 головки;
- картопля 1,5-2 кг;
- цибуля 2 шт. (150 грамів);
- морква 1 шт. (200 грамів);
- сметана 1 ложка;
- помідор 2-3 шт. (або ложка томатної пасти);
- сироватка 0.5 л -1 л. (можна замінити на звичайну воду)
- сіль за смаком;
- перець мелений за смаком;
- лавровий листок 2-3 шт;
- олія 2 ст. л.
Спосіб приготування
Для початку потрібно підсмажити цибулю до напівпрозорості. Поки смажиться цибуля потрібно натерти моркву та додати її на пательню.
Далі потрібно помити капусту та очистити від верхніх листів, видалити качан. Пропарюємо її в киплячій воді поки не почнуть легко відділятися листки.
Коли листи капусти почали відділятися пропарюємо її ще трохи.
З листків потрібно видалити тверду основу, щоб голубці потім гарно закручувалися.
Потім потрібно натерти картоплю, як для дерунів. Під час натирання додаємо ложку сметани, кисла сметана уповільнить потемніння картоплі.
Після того, як натерли картоплю потрібно видалити з неї зайвий сік.
Далі змішуємо засмажку з картоплею. Посолити на додати перець за смаком. Все ретельно перемішати, за своїм смаком ви можете додати свої улюблені спеції.
Далі беремо лист капусти та накладаємо нашу начинку, формуємо голубці.
Голубці кладемо на дно каструлі. Між шарами голубців можна покласти кілька нарізаних помідорів.
До голубців додаємо молочну сироватку, але якщо вам не подобається таке поєднання, можна додати звичайну воду.
Голубці потрібно протушкувати протягом години. За бажанням ви можете додати під час тушкування томатну пасту.
Голубці виходять дуже смачними, але їх можна доповнити грибним соусом або додати до рослинної олії часника та полити цієї масою голубці.
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