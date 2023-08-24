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Львівські голубці з картоплею: найголовніший секрет приготування

24 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Голубці з тертої картоплі — відео рецепт
Голубці з картоплею. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це голубці з тертої картоплі чи ще, як кажуть, голубці з тертої бульби. Дуже цікаве і смачне поєднання тертої картоплі, яка завернута в звичний голубець, тобто пропарену капусту. Дуже вдало голубці з картоплею смакують з грибною підливою.   

Рецепт опублікували на YouTube канала НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • капуста 2 головки;
  • картопля 1,5-2 кг;
  • цибуля 2 шт. (150 грамів);
  • морква 1 шт. (200 грамів);
  • сметана 1 ложка;
  • помідор 2-3 шт. (або ложка томатної пасти);
  • сироватка 0.5 л -1 л. (можна замінити на звичайну воду)
  • сіль за смаком;
  • перець мелений за смаком;
  • лавровий листок 2-3 шт;
  • олія 2 ст. л. 

Спосіб приготування 

Для початку потрібно підсмажити цибулю до напівпрозорості. Поки смажиться цибуля потрібно натерти моркву та додати її на пательню. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно помити капусту та очистити від верхніх листів, видалити качан. Пропарюємо її в киплячій воді поки не почнуть легко відділятися листки. 

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Капуста в воді. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли листи капусти почали відділятися пропарюємо її ще трохи.

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Листя капусти. Фото: YouTube @nashi.besahy

З листків потрібно видалити тверду основу, щоб голубці потім гарно закручувалися. 

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Терта картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно натерти картоплю, як для дерунів. Під час натирання додаємо ложку сметани, кисла сметана уповільнить потемніння картоплі. 

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Сік з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після того, як натерли картоплю потрібно видалити з неї зайвий сік. 

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Картопля, морква та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі змішуємо засмажку з картоплею. Посолити на додати перець за смаком. Все ретельно перемішати, за своїм смаком ви можете додати свої улюблені спеції. 

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Формування голубців. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо лист капусти та накладаємо нашу начинку, формуємо голубці. 

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Голубці в кастрюлі. 

Голубці кладемо на дно каструлі. Між шарами голубців можна покласти кілька нарізаних помідорів. 

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Голубці в сироватці. Фото: YouTube @nashi.besahy

До голубців додаємо молочну сироватку, але якщо вам не подобається таке поєднання, можна додати звичайну воду. 

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Готові голубці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубці потрібно протушкувати протягом години. За бажанням ви можете додати під час тушкування томатну пасту. 

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Голубці в середині. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубці виходять дуже смачними, але їх можна доповнити грибним соусом або додати до рослинної олії часника та полити цієї масою голубці. 

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. 

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