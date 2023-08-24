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Львовские голубцы с картофелем: самый главный секрет приготовления

24 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Голубцы из тертого картофеля — видео рецепт
Голубцы с картофелем. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это голубцы из тертого картофеля или еще, как говорят, голубцы из тертой бульбы. Очень интересное и вкусное сочетание тертого картофеля, завернутого в традиционный голубец, то есть пропаренную капусту. Очень вкусные голубцы с картофелем также хорошо сочетаются с грибной подливкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канала НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • капуста 2 головки;
  • картофель 1,5-2 кг;
  • лук 2 шт. (150 граммов);
  • морковь 1 шт. (200 граммов);
  • сметана 1 кровати;
  • помидор 2-3 шт. (или ложка томатной пасты);
  • сыворотка 0.5л -1л. (можно заменить на обычную воду)
  • соль по вкусу;
  • перец молотый по вкусу;
  • лавровый лист 2-3 шт;
  • масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Для начала нужно поджарить лук до полупрозрачности. Пока жарится лук нужно натереть морковь и добавить жариться.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно помыть капусту и очистить от верхних листьев, удалить кочан. Пропариваем ее в кипящей воде пока не начнут легко отделяться листья.

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Капуста в воде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда листья капусты начали отделяться пропариваем ее еще немного.

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Листья капусты. Фото: YouTube @nashi.besahy

С листьев нужно удалить твердое основание, чтобы голубцы потом хорошо закручивались.

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Тертый картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно натереть картофель, как для дерунов. При натирании добавляем ложку сметаны, кислая сметана замедлит потемнение картофеля.

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Сок из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

После того, как натерли картофель нужно удалить из него лишний сок.

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Картофель, морковь и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее смешиваем зажарку с картофелем. Посолить и добавить перец по вкусу. Все тщательно перемешайте, по своему вкусу вы можете добавить свои любимые специи.

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Формирование голубцов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем берем лист капусты и накладываем нашу начинку, формируем голубцы.

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Голубцы в кастрюле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубцы кладем на дно кастрюли. Между слоями голубцов можно положить несколько нарезанных помидоров.

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Голубцы в сыворотке. Фото: YouTube @nashi.besahy

К голубцам добавляем молочную сыворотку, но если вам не нравится такое сочетание, можно добавить обычную воду.

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Готовые голубцы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубцы нужно протушить в течение часа. По желанию вы можете добавить во время тушения томатную пасту.

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Голубцы внутри. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубцы получаются очень вкусными, но их можно дополнить грибным соусом или добавить в растительное масло чеснока и полить этой массой.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью.

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