Голубцы из тертого картофеля — видео рецепт

Голубцы с картофелем. Фото: Freepik

Это голубцы из тертого картофеля или еще, как говорят, голубцы из тертой бульбы. Очень интересное и вкусное сочетание тертого картофеля, завернутого в традиционный голубец, то есть пропаренную капусту. Очень вкусные голубцы с картофелем также хорошо сочетаются с грибной подливкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канала НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

капуста 2 головки;

картофель 1,5-2 кг;

лук 2 шт. (150 граммов);

морковь 1 шт. (200 граммов);

сметана 1 кровати;

помидор 2-3 шт. (или ложка томатной пасты);

сыворотка 0.5л -1л. (можно заменить на обычную воду)

соль по вкусу;

перец молотый по вкусу;

лавровый лист 2-3 шт;

масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Для начала нужно поджарить лук до полупрозрачности. Пока жарится лук нужно натереть морковь и добавить жариться.

Морковь и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно помыть капусту и очистить от верхних листьев, удалить кочан. Пропариваем ее в кипящей воде пока не начнут легко отделяться листья.

Капуста в воде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда листья капусты начали отделяться пропариваем ее еще немного.

Листья капусты. Фото: YouTube @nashi.besahy

С листьев нужно удалить твердое основание, чтобы голубцы потом хорошо закручивались.

Тертый картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно натереть картофель, как для дерунов. При натирании добавляем ложку сметаны, кислая сметана замедлит потемнение картофеля.

Сок из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

После того, как натерли картофель нужно удалить из него лишний сок.

Картофель, морковь и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее смешиваем зажарку с картофелем. Посолить и добавить перец по вкусу. Все тщательно перемешайте, по своему вкусу вы можете добавить свои любимые специи.

Формирование голубцов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем берем лист капусты и накладываем нашу начинку, формируем голубцы.

Голубцы в кастрюле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубцы кладем на дно кастрюли. Между слоями голубцов можно положить несколько нарезанных помидоров.

Голубцы в сыворотке. Фото: YouTube @nashi.besahy

К голубцам добавляем молочную сыворотку, но если вам не нравится такое сочетание, можно добавить обычную воду.

Готовые голубцы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубцы нужно протушить в течение часа. По желанию вы можете добавить во время тушения томатную пасту.

Голубцы внутри. Фото: YouTube @nashi.besahy

Голубцы получаются очень вкусными, но их можно дополнить грибным соусом или добавить в растительное масло чеснока и полить этой массой.

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