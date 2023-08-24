Голубцы из тертого картофеля — видео рецепт

Львовские голубцы с картофелем: самый главный секрет приготовления
Это голубцы из тертого картофеля или еще, как говорят, голубцы из тертой бульбы. Очень интересное и вкусное сочетание тертого картофеля, завернутого в традиционный голубец, то есть пропаренную капусту. Очень вкусные голубцы с картофелем также хорошо сочетаются с грибной подливкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канала НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- капуста 2 головки;
- картофель 1,5-2 кг;
- лук 2 шт. (150 граммов);
- морковь 1 шт. (200 граммов);
- сметана 1 кровати;
- помидор 2-3 шт. (или ложка томатной пасты);
- сыворотка 0.5л -1л. (можно заменить на обычную воду)
- соль по вкусу;
- перец молотый по вкусу;
- лавровый лист 2-3 шт;
- масло 2 ст. л.
Способ приготовления
Для начала нужно поджарить лук до полупрозрачности. Пока жарится лук нужно натереть морковь и добавить жариться.
Далее нужно помыть капусту и очистить от верхних листьев, удалить кочан. Пропариваем ее в кипящей воде пока не начнут легко отделяться листья.
Когда листья капусты начали отделяться пропариваем ее еще немного.
С листьев нужно удалить твердое основание, чтобы голубцы потом хорошо закручивались.
Затем нужно натереть картофель, как для дерунов. При натирании добавляем ложку сметаны, кислая сметана замедлит потемнение картофеля.
После того, как натерли картофель нужно удалить из него лишний сок.
Далее смешиваем зажарку с картофелем. Посолить и добавить перец по вкусу. Все тщательно перемешайте, по своему вкусу вы можете добавить свои любимые специи.
Затем берем лист капусты и накладываем нашу начинку, формируем голубцы.
Голубцы кладем на дно кастрюли. Между слоями голубцов можно положить несколько нарезанных помидоров.
К голубцам добавляем молочную сыворотку, но если вам не нравится такое сочетание, можно добавить обычную воду.
Голубцы нужно протушить в течение часа. По желанию вы можете добавить во время тушения томатную пасту.
Голубцы получаются очень вкусными, но их можно дополнить грибным соусом или добавить в растительное масло чеснока и полить этой массой.
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