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Літній салат на зиму від української господині: бюджетно та без клопоту

18 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Овочевий салат, який не набридає — відео рецепт
Овочевий салат на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті ідеально все, він припаде до смаку кожному, тому що в одній банці зібрані найулюбленіші овочі. А найголовніше, що він готується дуже просто та бюджетно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • 6 банок на 1л;
  • помідори 3.5 кг;
  • огірки 1 кг;
  • перець 500 г;
  • цибуля 1 кг;
  • часник 1 головка;
  • зелень 200 г;
  • сіль 80 гр;
  • цукор 100 гр;
  • олія 120 гр;
  • гострий перець 2 стручки (15 гр);
  • лавровий лист;
  • перець горошком;
  • оцет 9% 6 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати помідори невеликими шматочками.

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Помідори шматочками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізати болгарський перець кільцями чи соломкою. Усі овочі складаємо в одну велику ємність.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нарізаємо огірки кружальцями, у цьому рецепті огірки можна замінити на кабачок.

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Нарізаний огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нарізаємо цибулю на півкільця, які потрібно буде розібрати.

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Овочі для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнюємо петрушку і також додаємо до овочів.

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Овочі для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До овочів залишилося додати подрібнений часник,  сіль, цукор, гострий перець та олію.

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Овочевий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі потрібно залишити хвилин на 15-30, щоб вони трохи пустили сік.

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Лавровий лист у банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі беремо банки, на дно кладемо лавровий лист та перець горошком.

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Салат у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накладаємо салат і розливаємо по банкам сік, що залишився.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накриваємо кришками та ставимо для стерилізації. Літрові банки необхідно стерилізувати 30 хвилин з моменту закипання, півлітровим банкам знадобиться 20-25 хвилин.

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Закочування банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед тим, як закатати банку, необхідно додати чайну ложку 9% оцту, але це можна зробити і перед стерилізацією.

Перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.

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