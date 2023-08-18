Овочевий салат, який не набридає — відео рецепт

Літній салат на зиму від української господині: бюджетно та без клопоту
У цьому рецепті ідеально все, він припаде до смаку кожному, тому що в одній банці зібрані найулюбленіші овочі. А найголовніше, що він готується дуже просто та бюджетно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- 6 банок на 1л;
- помідори 3.5 кг;
- огірки 1 кг;
- перець 500 г;
- цибуля 1 кг;
- часник 1 головка;
- зелень 200 г;
- сіль 80 гр;
- цукор 100 гр;
- олія 120 гр;
- гострий перець 2 стручки (15 гр);
- лавровий лист;
- перець горошком;
- оцет 9% 6 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати помідори невеликими шматочками.
Потім нарізати болгарський перець кільцями чи соломкою. Усі овочі складаємо в одну велику ємність.
Далі нарізаємо огірки кружальцями, у цьому рецепті огірки можна замінити на кабачок.
Далі нарізаємо цибулю на півкільця, які потрібно буде розібрати.
Подрібнюємо петрушку і також додаємо до овочів.
До овочів залишилося додати подрібнений часник, сіль, цукор, гострий перець та олію.
Овочі потрібно залишити хвилин на 15-30, щоб вони трохи пустили сік.
Далі беремо банки, на дно кладемо лавровий лист та перець горошком.
Накладаємо салат і розливаємо по банкам сік, що залишився.
Накриваємо кришками та ставимо для стерилізації. Літрові банки необхідно стерилізувати 30 хвилин з моменту закипання, півлітровим банкам знадобиться 20-25 хвилин.
Перед тим, як закатати банку, необхідно додати чайну ложку 9% оцту, але це можна зробити і перед стерилізацією.
Перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.