Овочевий салат, який не набридає — відео рецепт

Овочевий салат на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У цьому рецепті ідеально все, він припаде до смаку кожному, тому що в одній банці зібрані найулюбленіші овочі. А найголовніше, що він готується дуже просто та бюджетно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

6 банок на 1л;

помідори 3.5 кг;

огірки 1 кг;

перець 500 г;

цибуля 1 кг;

часник 1 головка;

зелень 200 г;

сіль 80 гр;

цукор 100 гр;

олія 120 гр;

гострий перець 2 стручки (15 гр);

лавровий лист;

перець горошком;

оцет 9% 6 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати помідори невеликими шматочками.

Помідори шматочками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізати болгарський перець кільцями чи соломкою. Усі овочі складаємо в одну велику ємність.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нарізаємо огірки кружальцями, у цьому рецепті огірки можна замінити на кабачок.

Нарізаний огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нарізаємо цибулю на півкільця, які потрібно буде розібрати.

Овочі для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнюємо петрушку і також додаємо до овочів.

Овочі для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До овочів залишилося додати подрібнений часник, сіль, цукор, гострий перець та олію.

Овочевий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі потрібно залишити хвилин на 15-30, щоб вони трохи пустили сік.

Лавровий лист у банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі беремо банки, на дно кладемо лавровий лист та перець горошком.

Салат у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накладаємо салат і розливаємо по банкам сік, що залишився.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накриваємо кришками та ставимо для стерилізації. Літрові банки необхідно стерилізувати 30 хвилин з моменту закипання, півлітровим банкам знадобиться 20-25 хвилин.

Закочування банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед тим, як закатати банку, необхідно додати чайну ложку 9% оцту, але це можна зробити і перед стерилізацією.

Перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.