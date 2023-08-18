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Летний салат на зиму от украинской хозяйки: бюджетно и без заморочек

18 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Овощной салат, который не надоедает — видео рецепт
Овощной салат на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи. А самое главное, что он готовится очень просто и бюджетно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • 6 банок на 1л;
  • помидоры 3.5 кг;
  • огурцы 1 кг;
  • перец 500 гр;
  • лук 1 кг;
  • чеснок 1 головка;
  • зелень 200 гр;
  • соль 80 гр;
  • сахар 100 гр;
  • растительное масло 120 гр;
  • острый перец 2 стручка (15 гр);
  • лавровый лист;
  • перец горошком;
  • уксус 9% 6 ч.л. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать помидоры небольшими дольками. 

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Помидоры дольками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нарезать болгарский перец кольцами или соломкой. Все овощи складываем в одну большую емкость. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем огурцы кружочками, в этом рецепте огурцы можно заменить на кабачок. 

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Нарезанный огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем лук на полукольца, которые нужно будет разобрать. 

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Овощи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Измельчаем петрушку и также добавляем к овощам. 

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Овощи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К овощам осталось добавить измельченный чеснок и соль, сахар, острый перец и растительное масло. 

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Овощной салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нужно оставить минут на 15-30, чтобы они немного пустили сок. 

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Лавровый лист в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее берем банки, на дно кладем лавровый лист и перец горошком. 

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Салат в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накладываем салат и разливаем по банкам сок, который остался. 

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрываем крышками и ставим для стерилизации. Литровые банки необходимо стерилизовать 30 минут с момента закипания, поллтровым банкам понадобится 20-25 минут. 

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Закатывание банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед тем как закатать банку необходимо добавить чайную ложку 9% уксуса, но это можно сделать и перед стерилизацией. 

Переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения. 

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению.

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