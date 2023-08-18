Овощной салат, который не надоедает — видео рецепт

Овощной салат на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи. А самое главное, что он готовится очень просто и бюджетно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

6 банок на 1л;

помидоры 3.5 кг;

огурцы 1 кг;

перец 500 гр;

лук 1 кг;

чеснок 1 головка;

зелень 200 гр;

соль 80 гр;

сахар 100 гр;

растительное масло 120 гр;

острый перец 2 стручка (15 гр);

лавровый лист;

перец горошком;

уксус 9% 6 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать помидоры небольшими дольками.

Помидоры дольками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нарезать болгарский перец кольцами или соломкой. Все овощи складываем в одну большую емкость.

Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем огурцы кружочками, в этом рецепте огурцы можно заменить на кабачок.

Нарезанный огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем лук на полукольца, которые нужно будет разобрать.

Овощи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Измельчаем петрушку и также добавляем к овощам.

Овощи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К овощам осталось добавить измельченный чеснок и соль, сахар, острый перец и растительное масло.

Овощной салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нужно оставить минут на 15-30, чтобы они немного пустили сок.

Лавровый лист в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее берем банки, на дно кладем лавровый лист и перец горошком.

Салат в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накладываем салат и разливаем по банкам сок, который остался.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрываем крышками и ставим для стерилизации. Литровые банки необходимо стерилизовать 30 минут с момента закипания, поллтровым банкам понадобится 20-25 минут.

Закатывание банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед тем как закатать банку необходимо добавить чайную ложку 9% уксуса, но это можно сделать и перед стерилизацией.

Переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению.