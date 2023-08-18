Овощной салат, который не надоедает — видео рецепт

Летний салат на зиму от украинской хозяйки: бюджетно и без заморочек
В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи. А самое главное, что он готовится очень просто и бюджетно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- 6 банок на 1л;
- помидоры 3.5 кг;
- огурцы 1 кг;
- перец 500 гр;
- лук 1 кг;
- чеснок 1 головка;
- зелень 200 гр;
- соль 80 гр;
- сахар 100 гр;
- растительное масло 120 гр;
- острый перец 2 стручка (15 гр);
- лавровый лист;
- перец горошком;
- уксус 9% 6 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать помидоры небольшими дольками.
Затем нарезать болгарский перец кольцами или соломкой. Все овощи складываем в одну большую емкость.
Далее нарезаем огурцы кружочками, в этом рецепте огурцы можно заменить на кабачок.
Далее нарезаем лук на полукольца, которые нужно будет разобрать.
Измельчаем петрушку и также добавляем к овощам.
К овощам осталось добавить измельченный чеснок и соль, сахар, острый перец и растительное масло.
Овощи нужно оставить минут на 15-30, чтобы они немного пустили сок.
Далее берем банки, на дно кладем лавровый лист и перец горошком.
Накладываем салат и разливаем по банкам сок, который остался.
Накрываем крышками и ставим для стерилизации. Литровые банки необходимо стерилизовать 30 минут с момента закипания, поллтровым банкам понадобится 20-25 минут.
Перед тем как закатать банку необходимо добавить чайную ложку 9% уксуса, но это можно сделать и перед стерилизацией.
Переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению.