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Ліниві голубці в духовці: готуються простіше котлет

8 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетні та швидкі голубці — відео рецепт
Ліниві голубці. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ліниві голубці це швидке, смачне, ситне, корисне друге блюдо, яке не потребує додаткового приготування гарніру.  Як правильно зробити фарш, щоб тримав форму, скільки можна давати капусти, щоб вийшло дуже смачно та ще багато цікавого що допоможе вам швидко приготувати ледачі голубці. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться: 

  • фарш 700 гр;
  • капуста 700 гр;
  • рис 100 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • яйце 2 шт;
  • сметана 2 ст.л;
  • часник 2 зубчики;
  • сіль перець до смаку.

Для заливки:

  • сметана 200 гр;
  • соус томатний 100 гр;
  • кетчуп домашній 150 гр;
  • вода 200 мл;
  • сіль до смаку.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зробити фарш, для цієї страви краще обрати свинину, але ви можете вибрати м'ясо на свій смак. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

До фаршу додаємо одну сиру цибулину, щоб голубці вийшли соковитими. Додаємо кілька голівок тертого часнику, сіль, мелений чорний перець та два яйця. 

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Додавання рису та моркви. Фото: YouTube @UkraineFood

Також до фаршу додємо дві столові ложки сметани. Все потрібно ретельно вимішати. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

До фаршу додаємо 100 грамів сирого промитого рису та натерту моркву. 

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Замішування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно дрібно нарізати капусту, щоб вона стала трохи м'якішою потрібно посолити та пом'яти руками. 

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Смаження котлет. Фото: YouTube @UkraineFood

Капусту додаємо до фаршу. Все потрібно ретельно перемішати. 

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Голубці в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі розігріваємо сковорідку, формуємо кругденькі котлети та викладаємо. Потрібно трохи обсмажити до легкої скоринки, до готовності смажити не потрібно. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @UkraineFood

Складаємо голубці у підготовлену форму, в якій далі будемо запікати. 

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Голубці в соусі. Фото: YouTube @UkraineFood

Робимо соус зі сметани, томатного соусу та кетчуп чи томатну пасту, трохи підсолити, додати води та ретельно перемішати. 

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Запечені голубці. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливкою заливаємо голубці. Ставимо в духовку. 

Запікати потрібно при температурі 160 градусів 40 хвилин. 

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет, три дієві секрети приготування. 

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