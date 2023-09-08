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Ленивые голубцы в духовке: готовятся проще котлет

8 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетные и быстрые голубцы — видео рецепт
Ленивые голубцы. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ленивые голубцы это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира. Как правильно сделать фарш, чтобы держал форму, сколько можно добавлять капусты, чтобы получилось очень вкусно и еще много интересного, что поможет вам быстро приготовить ленивые голубцы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • фарш 700 гр;
  • капуста 700 гр;
  • рис 100 гр;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • яйцо 2 шт;
  • сметана 2 ст.л;
  • чеснок 2 зубчика;
  • соль перец по вкусу.

Для заливки:

  • сметана 200 гр;
  • соус томатный 100 гр;
  • кетчуп домашний 150 гр;
  • вода 200 мл;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать фарш, для этого блюда лучше выбрать свинину, но вы можете взять мясо по своему вкусу.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

К фаршу добавляем одну сырую луковицу, чтобы голубцы получились сочными. Добавляем несколько головок тертого чеснока, соль, молотый черный перец и два яйца.

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Добавление риса и моркови. Фото: YouTube @UkraineFood

Также к фаршу добавим две столовые ложки сметаны. Всё нужно тщательно вымешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

В фарш добавляем 100 граммов сырого промытого риса и натертую морковь.

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Замешивание фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно мелко нарезать капусту, чтобы она стала немного мягче нужно посолить и помять руками.

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Жарение котлет. Фото: YouTube @UkraineFood

Капусту добавляем в фарш. Всё нужно тщательно перемешать.

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Голубцы в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее разогреваем сковороду, формируем круглые котлеты и выкладываем. Надо немного обжарить до легкой корочки, до готовности жарить не нужно.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем голубцы в подготовленную форму, в которой дальше будем запекать.

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Голубцы в соусе. Фото: YouTube @UkraineFood

Делаем соус из сметаны, томатного соуса и кетчупа или томатной пасты, немного подсолить, добавить воды и тщательно перемешать.

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Запеченные голубцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливкой заливаем голубцы. Ставим в духовку.

Запекать нужно при температуре 160 градусов 40 минут.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.

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