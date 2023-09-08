Бюджетные и быстрые голубцы — видео рецепт

Ленивые голубцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Ленивые голубцы это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира. Как правильно сделать фарш, чтобы держал форму, сколько можно добавлять капусты, чтобы получилось очень вкусно и еще много интересного, что поможет вам быстро приготовить ленивые голубцы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

фарш 700 гр;

капуста 700 гр;

рис 100 гр;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

яйцо 2 шт;

сметана 2 ст.л;

чеснок 2 зубчика;

соль перец по вкусу.

Для заливки:

сметана 200 гр;

соус томатный 100 гр;

кетчуп домашний 150 гр;

вода 200 мл;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать фарш, для этого блюда лучше выбрать свинину, но вы можете взять мясо по своему вкусу.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

К фаршу добавляем одну сырую луковицу, чтобы голубцы получились сочными. Добавляем несколько головок тертого чеснока, соль, молотый черный перец и два яйца.

Добавление риса и моркови. Фото: YouTube @UkraineFood

Также к фаршу добавим две столовые ложки сметаны. Всё нужно тщательно вымешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

В фарш добавляем 100 граммов сырого промытого риса и натертую морковь.

Замешивание фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно мелко нарезать капусту, чтобы она стала немного мягче нужно посолить и помять руками.

Жарение котлет. Фото: YouTube @UkraineFood

Капусту добавляем в фарш. Всё нужно тщательно перемешать.

Голубцы в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее разогреваем сковороду, формируем круглые котлеты и выкладываем. Надо немного обжарить до легкой корочки, до готовности жарить не нужно.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем голубцы в подготовленную форму, в которой дальше будем запекать.

Голубцы в соусе. Фото: YouTube @UkraineFood

Делаем соус из сметаны, томатного соуса и кетчупа или томатной пасты, немного подсолить, добавить воды и тщательно перемешать.

Запеченные голубцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливкой заливаем голубцы. Ставим в духовку.

Запекать нужно при температуре 160 градусов 40 минут.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.