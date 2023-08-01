Студентське лечо з рисом рецепт — відео

Лечо з рисом. Фото: google

Смачний рецепт лечо з рисом. Виходить бюджетно та дуже зручно. В одній банці у вас страва, яка практично повноцінна. Такий рецепт ще називають студентським, тому що такі закрутки зручно передавати своїм дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Корисні новини.

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Вам знадобиться:

помідори — 3 кілограми;

морква — 1 кілограм;

солодкий перець — 1 кілограм;

цибуля — 2 кілограми;

олія рослинна рафінована — пів литри;

оцет 9% — 50-70 грамів;

часник — кілька зубчиків;

перець мелений;

куркума;

цукор — 200 грамів;

сіль — 70 грамів;

рис пропарений — 500 грамів.

Скільки потрібно рису для цього рецепту

Для цього рецепту ви можете самі обирати скільки рису покласти. Якщо додати 500 грамів то рису буде багато, тобто це буде рис з лечо, а не лечо з рисом. Проте якщо ви бажаємо більше перцю, тоді рису візьміть менше.

Продукти для рецепту. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Спосіб приготування

В каструлю вилити олію, цибулю та моркву та почати тушкувати.

Цибуля з морковю. Продукти для рецепту. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Поки будуть тушкуватися морква та цибуля потрібно перемолоти помідори.

Солодкий перець. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Потім до моркви та цибулі слід додати перець та помідори.

Додавання помідорів. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Всі овочі потрібно протушкувати протягом 30-35 хвилин, тепер треба додати сіль та ложку куркуми.

Додавання рису. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Далі потрібно всипати рис. Потрібно почекати кілька хвилин, щоб рис ввібрав в себе олію.

Додавання спецій. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Через 15-20 хвилин додати цукор та оцет, перець. Через 10 хвилин додати часник.

Готові закрутки. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Після того, як рис та овочі протушкувалися їх можна розливати по банках та закрутити стерилізованими кришками.

Раніше ми писали про дивовижний рецепт від бабусі кабачків з рисом на зиму. Такий рецепт кабачків з рисом можна назвати повноцінною готовою стравою. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.