Студентське лечо з рисом рецепт — відео

Лечо з рисом на зиму: повноцінна страва в банці
Смачний рецепт лечо з рисом. Виходить бюджетно та дуже зручно. В одній банці у вас страва, яка практично повноцінна. Такий рецепт ще називають студентським, тому що такі закрутки зручно передавати своїм дітям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Корисні новини.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 кілограми;
- морква — 1 кілограм;
- солодкий перець — 1 кілограм;
- цибуля — 2 кілограми;
- олія рослинна рафінована — пів литри;
- оцет 9% — 50-70 грамів;
- часник — кілька зубчиків;
- перець мелений;
- куркума;
- цукор — 200 грамів;
- сіль — 70 грамів;
- рис пропарений — 500 грамів.
Скільки потрібно рису для цього рецепту
Для цього рецепту ви можете самі обирати скільки рису покласти. Якщо додати 500 грамів то рису буде багато, тобто це буде рис з лечо, а не лечо з рисом. Проте якщо ви бажаємо більше перцю, тоді рису візьміть менше.
Спосіб приготування
В каструлю вилити олію, цибулю та моркву та почати тушкувати.
Поки будуть тушкуватися морква та цибуля потрібно перемолоти помідори.
Потім до моркви та цибулі слід додати перець та помідори.
Всі овочі потрібно протушкувати протягом 30-35 хвилин, тепер треба додати сіль та ложку куркуми.
Далі потрібно всипати рис. Потрібно почекати кілька хвилин, щоб рис ввібрав в себе олію.
Через 15-20 хвилин додати цукор та оцет, перець. Через 10 хвилин додати часник.
Після того, як рис та овочі протушкувалися їх можна розливати по банках та закрутити стерилізованими кришками.
Раніше ми писали про дивовижний рецепт від бабусі кабачків з рисом на зиму. Такий рецепт кабачків з рисом можна назвати повноцінною готовою стравою. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.