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Лечо з рисом на зиму: повноцінна страва в банці

1 серпня 2023 06:40
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Студентське лечо з рисом рецепт — відео
Лечо з рисом. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний рецепт лечо з рисом. Виходить бюджетно та дуже зручно. В одній банці у вас страва, яка практично повноцінна. Такий рецепт ще називають студентським, тому що такі закрутки зручно передавати своїм дітям. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Корисні новини.

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Вам знадобиться: 

  • помідори — 3 кілограми;
  • морква — 1 кілограм; 
  • солодкий перець — 1 кілограм; 
  • цибуля — 2 кілограми; 
  • олія рослинна рафінована — пів литри; 
  • оцет 9% — 50-70 грамів; 
  • часник — кілька зубчиків; 
  • перець мелений; 
  • куркума; 
  • цукор — 200 грамів; 
  • сіль — 70 грамів; 
  • рис пропарений — 500 грамів. 

Скільки потрібно рису для цього рецепту 

Для цього рецепту ви можете самі обирати скільки рису покласти. Якщо додати 500 грамів то рису буде багато, тобто це буде рис з лечо, а не лечо з рисом. Проте якщо ви бажаємо більше перцю, тоді рису візьміть менше. 

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Продукти для рецепту. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Спосіб приготування 

В каструлю вилити олію, цибулю та моркву та почати тушкувати. 

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Цибуля з морковю. Продукти для рецепту. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Поки будуть тушкуватися морква та цибуля потрібно перемолоти помідори. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Потім до моркви та цибулі слід додати перець та помідори. 

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Додавання помідорів. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Всі овочі потрібно протушкувати протягом 30-35 хвилин, тепер треба додати сіль та ложку куркуми. 

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Додавання рису. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Далі потрібно всипати рис. Потрібно почекати кілька хвилин, щоб рис ввібрав в себе олію. 

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Додавання спецій. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Через 15-20 хвилин додати цукор та оцет, перець. Через 10 хвилин додати часник. 

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Готові закрутки. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Після того, як рис та овочі протушкувалися їх можна розливати по банках та закрутити стерилізованими кришками. 

Раніше ми писали про дивовижний рецепт від бабусі кабачків з рисом на зиму. Такий рецепт кабачків з рисом можна назвати повноцінною готовою стравою. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно. 

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