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Лечо с рисом на зиму: полноценное блюдо в банке

1 августа 2023 06:40
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Студенческое лечо с рисом рецепт — видео
Лечко с рисом. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный рецепт лечо с рисом. Получается бюджетно и очень удобно. В одной банке у вас блюдо, которое практически полноценное. Такой рецепт еще называют студенческим, потому что такие закрутки удобно передавать своим детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Полезные новости.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 3 килограмма;
  • морковь — 1 килограмм;
  • сладкий перец — 1 килограмм;
  • лук — 2 килограмма;
  • масло растительное рафинированное – пол литра;
  • уксус 9% — 50-70 граммов;
  • чеснок – несколько зубчиков;
  • перец молотый;
  • куркума;
  • сахар — 200 граммов;
  • соль – 70 граммов;
  • рис пропаренный — 500 граммов.

Сколько нужно риса для этого рецепта

Для этого рецепта вы можете сами выбирать сколько риса положить. Если добавить 500 граммов, то риса будет много, то есть это будет рис с лечо, а не лечо с рисом. Однако если вы желаем больше перца, то риса возьмите меньше.

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Продукты для рецепта. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Способ приготовления

В кастрюлю вылить масло, лук и морковь и начать тушить.

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Лук с морковью. Продукты для рецепта. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Пока будут тушиться морковь и лук нужно перемолоть помидоры.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Затем в морковь и лук следует добавить перец и помидоры.

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Добавление помидоров. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Все овощи нужно протушить в течение 30-35 минут, теперь нужно добавить соль и ложку куркумы.

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Добавление риса. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Далее нужно всыпать рис. Нужно подождать несколько минут, чтобы рис впитал масло.

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Добавление специй. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Через 15-20 минут добавить сахар и уксус, перец. Через 10 минут добавить чеснок.

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Готовые закрутки. Фото: YouTube @NEWSplusUA

После того, как рис и овощи протушились, их можно разливать по банкам и закрутить стерилизованными крышками.

Раньше мы писали об удивительном рецепте от бабушки кабачков с рисом на зиму. Такой рецепт кабачков с рисом можно назвать полноценным готовым блюдом. Открыли банку и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.

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