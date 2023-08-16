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Лечо з помідорів та перцю на зиму: рецепт мами з півдня України

16 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Лечо по-херсонськи на зиму — відео рецепт
Лечо з помідорів та перцю. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У маминому кулінарному записнику, цей рецепт називається "лечо по-херсонськи". Така заготівля на зиму буде дуже доречною, оскільки вона гарно доповнює будь-які страви, від звичайної картоплі й макарон, до м'ясних та рибних страв. 

Рецепт опублікували на YouTube Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • помідори 2,5 кг;
  • солодкий перець 2,5 кг;
  • гіркий перець 1 шт;
  • морква 0,5 кг;
  • олія 250 мл;
  • оцет 75 мл;
  • цукор 200 г;
  • сіль 50 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати помідори, їх пропускаємо через соковижималку. 

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Томатний сік. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі натираємо моркву, дуже гарно буде виглядати в банці, якщо для цього використати терку для моркви по-корейськи. 

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Терта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чистимо один гіркий перець та дрібно нарізаємо. Можна додати більше, якщо ви любите гострі страви. 

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Гострий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готуємо основу для лечо, для цього в каструлю наливаємо додаємо гострий перець, моркву та томатний сік. 

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Гострий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потрібно все ретельно перемішати та відправити на вогонь. З моменту закипання варимо 20 хвилин, періодично потрібно помішувати. 

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Томатний сік та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі починаємо готувати перець, бажано взяти перець різного кольору. Чистимо та нарізаємо на невеликі шматочки. 

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Болгарський перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У томатну масу додаємо перці, додаємо також цукор, сіль та оцет. Все ретельно перемішати та варити протягом 20 хвилин. 

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Болгарські перці в томаті. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі розкладаємо лечо по банках. Спочатку накладаємо перці, а потім додаємо томатним соусом. 

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Перці лечо в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі банки потрібно простерилізувати протягом 10-20 хвилин з моменту закипання каструлі.

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Лечо в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для стерилізації банок 0,5 знадобиться 10 хвилин, а для 1 літрових відповідно 20 хвилин. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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