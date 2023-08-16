Лечо по-херсонськи на зиму — відео рецепт

Лечо з помідорів та перцю на зиму: рецепт мами з півдня України
У маминому кулінарному записнику, цей рецепт називається "лечо по-херсонськи". Така заготівля на зиму буде дуже доречною, оскільки вона гарно доповнює будь-які страви, від звичайної картоплі й макарон, до м'ясних та рибних страв.
Рецепт опублікували на YouTube Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- помідори 2,5 кг;
- солодкий перець 2,5 кг;
- гіркий перець 1 шт;
- морква 0,5 кг;
- олія 250 мл;
- оцет 75 мл;
- цукор 200 г;
- сіль 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати помідори, їх пропускаємо через соковижималку.
Далі натираємо моркву, дуже гарно буде виглядати в банці, якщо для цього використати терку для моркви по-корейськи.
Чистимо один гіркий перець та дрібно нарізаємо. Можна додати більше, якщо ви любите гострі страви.
Готуємо основу для лечо, для цього в каструлю наливаємо додаємо гострий перець, моркву та томатний сік.
Потрібно все ретельно перемішати та відправити на вогонь. З моменту закипання варимо 20 хвилин, періодично потрібно помішувати.
Далі починаємо готувати перець, бажано взяти перець різного кольору. Чистимо та нарізаємо на невеликі шматочки.
У томатну масу додаємо перці, додаємо також цукор, сіль та оцет. Все ретельно перемішати та варити протягом 20 хвилин.
Далі розкладаємо лечо по банках. Спочатку накладаємо перці, а потім додаємо томатним соусом.
Далі банки потрібно простерилізувати протягом 10-20 хвилин з моменту закипання каструлі.
Для стерилізації банок 0,5 знадобиться 10 хвилин, а для 1 літрових відповідно 20 хвилин.
Закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.
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