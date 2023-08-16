Лечо по-херсонськи на зиму — відео рецепт

Лечо з помідорів та перцю. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У маминому кулінарному записнику, цей рецепт називається "лечо по-херсонськи". Така заготівля на зиму буде дуже доречною, оскільки вона гарно доповнює будь-які страви, від звичайної картоплі й макарон, до м'ясних та рибних страв.

Рецепт опублікували на YouTube Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

помідори 2,5 кг;

солодкий перець 2,5 кг;

гіркий перець 1 шт;

морква 0,5 кг;

олія 250 мл;

оцет 75 мл;

цукор 200 г;

сіль 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати помідори, їх пропускаємо через соковижималку.

Томатний сік. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі натираємо моркву, дуже гарно буде виглядати в банці, якщо для цього використати терку для моркви по-корейськи.

Терта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чистимо один гіркий перець та дрібно нарізаємо. Можна додати більше, якщо ви любите гострі страви.

Гострий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готуємо основу для лечо, для цього в каструлю наливаємо додаємо гострий перець, моркву та томатний сік.

Гострий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потрібно все ретельно перемішати та відправити на вогонь. З моменту закипання варимо 20 хвилин, періодично потрібно помішувати.

Томатний сік та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі починаємо готувати перець, бажано взяти перець різного кольору. Чистимо та нарізаємо на невеликі шматочки.

Болгарський перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У томатну масу додаємо перці, додаємо також цукор, сіль та оцет. Все ретельно перемішати та варити протягом 20 хвилин.

Болгарські перці в томаті. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі розкладаємо лечо по банках. Спочатку накладаємо перці, а потім додаємо томатним соусом.

Перці лечо в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі банки потрібно простерилізувати протягом 10-20 хвилин з моменту закипання каструлі.

Лечо в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для стерилізації банок 0,5 знадобиться 10 хвилин, а для 1 літрових відповідно 20 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.

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